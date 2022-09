UgoWork annonce l'arrivée de Tim Ballard au poste de directeur des ventes dans le cadre de ses plans d'expansion en Amérique du Nord





QUÉBEC, le 29 sept. 2022 /CNW Telbec/ - UgoWorktm, un fournisseur canadien de solutions énergétiques spécialisé dans les batteries lithium-ion et les solutions Energy as a Service (EaaS) dans l'industrie de la manutention, annonce la nomination de Tim Ballard, vétéran du secteur, au poste de directeur des ventes. Il s'agit d'une autre initiative prise par UgoWork qui continue à faire des percées aux États-Unis et au Canada.

M. Ballard cumule plus de vingt ans d'expérience dans le domaine de la manutention. Après avoir complété ses études à l'Université de Louisville dans le Kentucky, il a occupé plusieurs postes de direction chez ProLift Industrial Equipment, un distributeur officiel de services complets et de manutention pour Toyota.

Outre une compréhension approfondie et pragmatique des besoins et des tendances du marché, M. Ballard se distingue par son expérience de travail dans tous les segments de la manutention, notamment les opérations, les ventes, la formation et le service technique.

« Nous sommes ravis d'accueillir Tim dans l'équipe », explique Philippe Beauchamp, Président et Directeur général d'UgoWork. « Lorsque j'ai rencontré Tim pour la première fois à travers différents projets, je connaissais déjà son incroyable réputation dans le secteur. Nous avons une réponse étonnante du marché et Tim arrive au bon moment. Son approche et sa personnalité s'intègrent parfaitement à notre équipe, et sa contribution à notre expansion phénoménale est extrêmement excitante. Son expérience et sa rigueur aideront certainement toute notre équipe à atteindre les objectifs d'expansion très ambitieux que nous avons fixés pour l'entreprise. »

M. Ballard partage le même enthousiasme que Philippe à ouvrir la voie à l'approche innovante d'UgoWork en matière de gestion de l'énergie pour les équipes de manutention. « J'ai été très impressionné par la vision d'UgoWork et par les performances de ses batteries lithium-ion et de son modèle Energy-as-a-Service (EaaS) », a-t-il déclaré. « Aucun autre fabricant ne propose ce type de solutions sur le marché - une solution qui répond véritablement aux défis actuels de la manutention. »

« Ce qui a commencé comme une relation client-fournisseur a évolué vers quelque chose de bien plus important. J'ai tout de suite vu les avantages des produits d'UgoWork et ce qu'ils pouvaient faire. La valeur pour le client parle d'elle-même », ajoute M. Ballard.

Ses projets pour UgoWork dans les mois à venir ? « Je veux que l'entreprise dispose de la meilleure équipe de vente du secteur afin que nous puissions informer et servir les équipes de manutention de toute l'Amérique du Nord sur les avantages des batteries lithium-ion et de l'EaaS par rapport aux autres technologies existantes. L'avenir d'UgoWork est en effet très prometteur. »

UgoWork sera présente à la Southern Automotive Conference du 5 au 7 octobre à Atlanta, GA et sera représenté dans le pavillon canadien (#404) et dans la zone d'exposition EV Street.

A propos d'UgoWork

UgoWork développe, fabrique et offre une expertise énergétique et des solutions lithium-ion innovantes qui ouvrent les possibilités de « Energy as a Service » au marché de la manutention. L'entreprise propose un modèle de consommation flexible et avantageux qui garantit la continuité des opérations et assure une tranquillité d'esprit. Son approche basée sur une architecture infonuagique (cloud) permet l'optimisation des flottes de chariot, un mode de paiement à l'utilisation, un service proactif et la garantie de continuité des opérations. Cette offre unique permet aux gestionnaires de flotte d'exécuter leur transition énergétique en toute confiance. Les produits et solutions énergétiques UgoWork s'adressent aux flottes de chariots élévateurs opérants dans les secteurs de l'alimentation, de la fabrication manufacturière, du transport et de la distribution.

Basée à Québec, au Canada, l'entreprise offre ses programmes de gestion avancés de l'énergie, qui sont efficaces et éprouvés partout en Amérique du Nord à de nombreuses entreprises du Fortune 500. Visitez ugowork.com .

