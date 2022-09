La Fondation CST aide des étudiants de première génération à surmonter les obstacles financiers pour poursuivre leurs rêves d'études postsecondaires





TORONTO, le 29 sept. 2022 /CNW/ - Alors que la réputation du Canada en matière d'éducation est reconnue dans le monde entier, l'accès aux études postsecondaires continue de présenter un défi pour nombre de futurs étudiants. Les étudiants qui poursuivent des études supérieures se heurtent à de nombreux obstacles, qu'ils éprouvent des difficultés financières, qu'ils proviennent de familles dans lesquelles personne n'a encore poursuivi d'études postsecondaires ou qu'ils souffrent d'une invalidité.

Trente-cinq étudiants d'un bout à l'autre du Canada recevront un total de 250 000 $ en financement cette année de la part de la Fondation CST.

Les étudiants ont également du mal à couvrir les frais de scolarité et les frais de subsistance alors qu'ils ont une possibilité de revenu limitée et doivent aussi gérer leurs activités parascolaires et de bénévolat. Si l'on ajoute la dette apparemment insurmontable qui peut s'accumuler, cela suffit parfois à décourager les apprenants de se lancer dans des études supérieures.

La Fondation CST s'efforce d'améliorer l'accès à l'éducation supérieure en offrant des outils de soutien financier incluant des prix et des bourses susceptibles d'alléger le fardeau financier et émotionnel des étudiants.

Pour Brett Scott, lauréat d'un Prix des fondateurs, cela signifie qu'il va pouvoir réaliser son rêve de poursuivre des études en médecine à l'Université McMaster. « En raison du temps que j'ai dû consacrer aux études, je n'ai pas pu avoir une source de revenu soutenable. Ce prix sera inestimable pour m'aider à financer et à terminer mon éducation. Je serai mieux en mesure de développer les compétences et l'expertise dont j'ai besoin pour devenir un excellent médecin. »

Sara Wiens a reçu une bourse cette année et va entreprendre un baccalauréat en génie civil à l'Université de Calgary. Sara nous a parlé des défis uniques qu'elle doit relever, étant la première de sa famille à famille à poursuivre des études postsecondaires : « Être la première de ma famille à aller à l'université est une grande réussite pour moi. Je pense que, dans mon milieu culturel, les gens n'envisagent pas l'éducation postsecondaire. Je donne un excellent exemple à des gens qui se trouvent dans des situations similaires. »

Le vice-président de la Fondation CST, Peter Lewis, éprouve un sentiment de fierté à l'égard des étudiants qui ont été sélectionnés pour recevoir les prix : « Je continue d'être inspiré par les histoires et la persévérance de ces étudiants. Je suis vraiment heureux que notre initiative puisse aider de jeunes Canadiens à réaliser leur plein potentiel. »

À propos de la Fondation CST

La Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études (Fondation CST) est une organisation à but non lucratif dédiée à aider les familles canadiennes à accéder à l'éducation postsecondaire. Depuis plus de 60 ans, CST mène à bien sa mission grâce à ses initiatives de promotion et de philanthropie et par l'intermédiaire de ses deux filiales en propriété exclusive, Épargne CST inc. et CST Spark Inc. CST a aidé plus de 800 000 étudiants à réaliser leurs rêves en matière d'études postsecondaires. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la mission de CST, veuillez visiter le site fondationcst.ca .

