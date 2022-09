Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant l'appui aux priorités nationales en matière de tourisme





NEPEAN, ON, le 29 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, l'honorable Randy Boissonnault, fera une annonce concernant le financement au titre du Volet des priorités nationales et le travail du gouvernement en vue de faire avancer le secteur canadien du tourisme. Le ministre Boissonnault sera accompagné de la secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, Rachel Bendayan, du député de Nepean, Chandra Arya, de la présidente et chef de la direction de l'Association des hôtels du Canada, Susie Grynol, du président et chef de la direction de Tourisme RH Canada, Philip Mondor, et de la présidente-directrice générale de l'Association de l'industrie touristique du Canada, Beth Potter. Une période de questions suivra.

Date : Le lundi 3 octobre 2022

Heure : 9 h (heure de l'Est)

Lieu : Ferme M?dahòkì

4420 West Hunt Club Road

Nepean (Ontario)

