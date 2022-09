/R E P R I S E -- Invitation à la presse - À l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le président-directeur général du Musée de la civilisation, Stéphan La Roche, vous convie au dévoilement de presse de l'oeuvre/





Couverture des témoins

Le vendredi 30 septembre 2022, à 10 h 30

au Musée de la civilisation, 85, rue Dalhousie, Québec

QUÉBEC, le 15 sept. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le Musée de la civilisation vous invite à joindre votre voix à la sienne et à celle des nations et communautés autochtones en assistant au dévoilement de la Couverture des témoins, une oeuvre d'art percutante créée par le maître sculpteur Carey Newman, membre des Premières Nations kwakwaka'wakw et salish du littoral, afin d'honorer les victimes de l'époque des pensionnats pour Autochtones et de symboliser la nécessaire réconciliation.

Inspirée d'une courtepointe rassemblant une multitude de petits bouts de tissus, cette puissante installation est composée de centaines d'articles porteurs d'une touchante histoire où se mélangent perte de liberté, force, résilience et fierté. Amalgamés les uns aux autres, ils forment un message d'espoir, de paix et de vérité. C'est grâce à une entente de garde partagée unique, convenue entre l'artiste et le Musée canadien pour les droits de la personne (MCDP), soit l'institution muséale responsable de la tournée de l'oeuvre d'art, que les gens en visite au Musée de la civilisation à Québec auront la chance, jusqu'en février 2023, de l'admirer et de se recueillir.

Le dévoilement de cette magnifique création artistique se fera en présence de la directrice générale du MCDP, Mme Isha Khan, du Grand Chef de la Nation huronne-wendat, Rémy Vincent et du Chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et Labrador, Ghislain Picard. Le maître sculpteur, Carey Newman, sera présent par visioconférence.

Merci de confirmer votre présence.

SOURCE Musée de la civilisation

Communiqué envoyé le 29 septembre 2022 à 11:00 et diffusé par :