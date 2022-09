BGC Canada et l'ANCA signent un protocole d'entente pour faire avancer la réconciliation et soutenir les jeunes à l'approche de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation





OTTAWA, 29 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- BGC Canada (anciennement le Club des garçons et filles du Canada) et l'Association nationale des centres d'amitié (ANCA) ont signé aujourd'hui un protocole d'entente visant à favoriser la réconciliation et les possibilités de partenariat entre les jeunes autochtones et non autochtones dans tout le pays.



Par le biais de cette entente, les deux organisations s'engagent à mener des actions de sensibilisation communes, à partager des outils et des formations, ainsi qu'à encourager les occasions, pour les jeunes autochtones et non autochtones, d'apprendre les uns des autres et de travailler ensemble pour être les moteurs de la réconciliation dans leurs communautés. BGC Canada et l'ANCA travailleront ensemble, grâce à leur réseau de clubs locaux et de Centres d'amitié, pour accroître les activités de vérité et de réconciliation, y compris, mais sans s'y limiter, la participation au renforcement des compétences et à l'emploi des jeunes, les droits des enfants, les femmes dans l'économie et les activités estivales.

Cette signature intervient avant la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et répond directement à l'appel à l'action no 66 de la Commission de vérité et réconciliation (CVR). L'appel à l'action no 66 de la CVR demande au gouvernement fédéral d'établir un financement pluriannuel destiné aux organisations communautaires oeuvrant auprès des jeunes pour leur permettre d'offrir des programmes sur la réconciliation, et de mettre en place un réseau national de mise en commun de renseignements et de pratiques exemplaires.

« En tant qu'ancien membre du Conseil des jeunes du Mouvement des centres d'amitié, je comprends directement la valeur des programmes pour les jeunes et l'influence qu'ils ont dans la vie des jeunes. À l'approche de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, l'ANCA continue de soutenir les actions visant à ce que nous, de même que les gouvernements et les partenaires, renouvelions notre engagement à faire respecter les droits des enfants et des jeunes autochtones vivant en milieu urbain dans tout le pays. Ce partenariat aidera nos deux conseils jeunesse à apprendre l'un de l'autre afin d'accroître le respect, la compréhension et la réciprocité entre les jeunes autochtones et non autochtones vivant en milieu urbain. L'ANCA est en première ligne avec les jeunes autochtones urbains au pays, travaillant constamment à renforcer les capacités et le leadership et à offrir du mentorat par le biais de programmes destinés aux jeunes, de formations professionnelles et de soutiens globaux connexes. Nous accueillons avec optimisme cette association à BGC Canada pour soutenir les jeunes et plaider pour un avenir meilleur. »

? Jocelyn Formsma, directrice générale de l'ANCA

« Les clubs BGC de tout le pays sont fiers de s'associer à l'ANCA pour faire avancer la réconciliation et créer des possibilités pour les jeunes autochtones et non autochtones. Nos clubs se sont engagés à créer des espaces équitables pour le personnel, les enfants et les jeunes autochtones, ainsi qu'à mettre fin aux inégalités systémiques auxquelles sont confrontées les communautés autochtones. »

? Owen Charters, président-directeur général, BGC Canada

L'Association nationale des centres d'amitié est un réseau national d'organisations de la société civile, d'organisations à but non lucratif et d'organisations de services appartenant à des Autochtones et gérées par eux dans l'ensemble du Canada. L'ANCA a été créée en 1972 pour représenter un nombre croissant de Centres d'amitié à l'échelle nationale. Agissant comme organisme unificateur du Mouvement des centres d'amitié (MCA), l'ANCA représente un réseau de plus de 100 Centres d'amitié et associations provinciales et territoriales d'un bout à l'autre du pays.

Avec l'afflux de l'urbanisation autochtone à partir du milieu des années 1950, les Centres d'amitié sont nés d'un besoin évident de services fondés sur la culture pour soutenir les nouveaux arrivants autochtones en milieu urbain. La demande de services pour les ?Premières Nations, les Inuits et les Métis vivant en milieu urbain ayant augmenté,?le nombre de Centres d'amitié a également connu une croissance et la nature de leur programmation et de leurs?services s'est élargie. Étant donné que la grande majorité de la population autochtone du Canada vit en milieu urbain, les Centres d'amitié comblent une lacune essentielle dans l'offre de services, car ils sont l'une des rares organisations à répondre directement aux besoins des Autochtones en milieu urbain selon un modèle qui tient compte de leur statut.

Depuis plus de 120 ans, BGC Canada crée des possibilités pour des millions d'enfants et d'adolescents au Canada. BCG Canada est le plus important organisme caritatif de services communautaires aux enfants et aux adolescents au pays. Ses clubs ouvrent leurs portes aux jeunes de tous âges et à leurs familles dans 736 communautés d'un bout à l'autre du pays, dans les petites localités comme dans les grandes villes, en campagne et dans les communautés autochtones. En dehors des heures de classe, son personnel et ses bénévoles qualifiés offrent des programmes et des services qui aident les jeunes à parvenir à des résultats positifs en matière d'expression de soi, d'éducation, de mode de vie sain, d'activité physique, de préparation à l'emploi, de santé mentale, de développement social, de leadership, etc. Il s'agit de mettre les chances de leur côté. Pour en savoir plus, visitez le site bgccan.com et suivez-nous sur les médias sociaux @BGCCAN.

