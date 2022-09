ZTE appuie l'accord catalysant l'électrification





Objectif : accélérer le développement durable vert mondial

SHENZHEN, Chine, 29 septembre 2022 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation, un important fournisseur mondial de solutions de technologies de l'information et des communications, a approuvé l'accord catalysant l'électrification par le Partenariat mondial pour l'électricité durable (GSEP), dans le but de créer conjointement des approches novatrices pour accélérer l'électrification au profit du développement économique, environnemental et social durable. ZTE soutient activement l'accord et s'engage à promouvoir la transition énergétique au moyen de technologies numériques et intelligentes, contribuant ainsi aux objectifs de décarbonation et aux objectifs climatiques à travers le monde.

Le GSEP est une alliance mondiale qui vise à résoudre les problèmes énergétiques mondiaux dans un cadre international et à promouvoir l'électrification pour parvenir à un développement énergétique durable. L'accord catalysant l'électrification (Catalyzing Electrification Accord) est l'aboutissement des travaux de la Strategic Open Dialogue on Electrification (SODE), une coalition mondiale créée par le GSEP qui réunit 14 entreprises avant-gardistes du secteur de l'énergie et des secteurs d'utilisateurs finaux (télécommunications, transports, industrie et bâtiment), ainsi que des partenaires stratégiques et technologiques.

L'accord propose cinq recommandations et mesures concrètes pour accélérer l'électrification, y compris le déploiement de cadres réglementaires qui appuient l'électrification, la promotion de nouveaux modèles commerciaux novateurs, l'accélération des flux d'information le long des chaînes de valeur et entre celles-ci, la mise en oeuvre d'une transition énergétique rapide et efficace, et maintenir l'infrastructure en place pour être adaptée à la transformation.

En tant que membre du Pacte mondial des Nations Unies et de la Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI), ZTE se consacre à la promotion du développement durable à l'échelle mondiale et définit des priorités stratégiques pour le développement durable fondées sur les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies et les tendances industrielles, afin de s'acquitter activement de sa responsabilité sociale.

Face aux défis posés par la transformation bas carbone, ZTE, acteur majeur et contributeur dédié à l'industrie des TIC depuis 37 ans, ouvre une voie verte vers l'économie numérique en promouvant des opérations vertes, une chaîne d'approvisionnement verte et une infrastructure numérique verte, et en renforçant le développement écologique des industries. En pratiquant des opérations écologiques, ZTE vise à atteindre un pic de carbone d'ici 2030 et une carboneutralité d'ici 2060, respectivement.

En collaboration avec ses partenaires, ZTE continue d'explorer des applications 5G innovantes et écologiques avec plus de 60 projets exemplaires réalisés dans le monde entier. Fort de sa riche expérience en énergie de communication, ZTE a fourni des produits et services énergétiques à 386 opérateurs dans plus de 160 pays et régions. Le cabinet Frost & Sullivan, la société de conseil et de recherche la plus performante au monde dans le domaine de l'énergie DC, a récompensé ZTE, lui décernant le Global Telecom DC Power Product Leadership Award 2022, un prix qui salue la solution hautement efficace, modulaire, intelligente et écologique proposée par ZTE. Par ailleurs, au cours de ces dernières années, l'activité énergétique de ZTE s'est encore étendue à l'industrie de l'énergie et des transports. Grâce à sa technologie numérique intelligente de cloud et d'intelligence artificielle, ZTE fournit des produits et des solutions tels que la production d'énergie verte, le stockage d'énergie intelligent, la consommation d'énergie intelligente, la gestion de l'énergie, les véhicules électriques, entre autres.

Les contributions et performances exceptionnelles de ZTE en matière de développement durable sont reconnues dans l'industrie. En 2022, les actions A et H de ZTE ont été sélectionnées comme membres constitutifs de l'indice de durabilité de référence Hang Seng. En outre, ZTE a été nommée officiellement sur la liste Fortune China ESG Influential 2022. Depuis 2009, au cours de ces 14 dernières années consécutives, ZTE a publié le rapport sur la durabilité.

À l'avenir, ZTE continuera de remplir son engagement en faveur d'un avenir vert et intelligent, d'accroître les efforts de recherche en matière de nouvelle énergie, de nouveaux matériaux et de nouveaux dispositifs, en vue d'établir une base technique solide pour les TIC vertes grâce à des percées technologiques clés. Dans le même temps, l'entreprise renforcera l'intégration de la technologie intelligente numérique et des industries traditionnelles à haute consommation d'énergie, afin d'accélérer activement l'électrification avec des partenaires pour atteindre les objectifs de développement durable.

