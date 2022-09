Fibocom lance une nouvelle génération de modules FX170(W) 5G sous-6 GHz et modules mmWave basés sur le système modem-RF Snapdragon X65 5G lors du MWC Las Vegas 2022





LAS VEGAS, 29 septembre 2022 /CNW/ - Fibocom (code boursier : 300638), un chef de file mondial des solutions sans fil et des modules de communication sans fil de l'IdO (Internet des objets), lance la série de modules FX170(W) 5G sous-6 GHz et modules mmWave lors du MWC Las Vegas 2022. Optimisée par le système modem-RF Snapdragon X65 5G, la série FX170(W) de Fibocom est conçue pour offrir une expérience de connectivité sans fil semblable à celle de la fibre, avec une couverture réseau étendue, un débit accru et une capacité renforcée, améliorant ainsi les performances 5G de l'accès fixe sans fil (AFSF), de l'IdO industriel, de la technologie C-V2X, du réseau privé et d'autres scénarios de données à grande échelle.

Conformes à la norme R16 3GPP, les modules FX170(W) de Fibocom ont quatre variantes qui adoptent les facteurs de forme LGA et M.2 séparément, offrant une largeur de bande plus grande en combinant l'agrégation de porteuses (CA) NR dans la conception du module. Les modules FG170W et FM170W prennent en charge la connectivité 5G sous-6 GHz et mmWave, ainsi que l'agrégation de porteuses 8 CC, offrant des vitesses multigigabits grâce à la capacité unique d'atteindre 800 MHz du spectre mmWave. Les modules FG170 et FM170 prennent en charge la connectivité 5G sous-6 GHz, ainsi que l'agrégation de porteuses 4 CC et jusqu'à 300 MHz du spectre, en vue d'améliorer l'utilisation des ressources du spectre et d'assurer une couverture 5G étendue.

Il convient de mentionner que la série de modules FX170(W) est compatible 4x4 MIMO (entrées multiples, sorties multiples) dans la bande à basse fréquence, améliorant ainsi l'efficacité spectrale et la qualité de couverture dans les emplacements qui ont généralement une connexion plus faible. De plus, les modules 5G prennent en charge l'alimentation haute tension de classe 1.5 (PC1.5), ce qui augmente la vitesse de liaison montante et prolonge la couverture de liaison montante, améliorant ainsi la performance en périphérie de la cellule.

En plus de nombreuses fonctionnalités comme l'audio numérique, VoLTE et SMS, la série de modules FX170(W) prend en charge le GNSS multiconstellation, qui offre un positionnement et une navigation de haute performance. Parallèlement, ils intègrent plusieurs systèmes d'exploitation (Linux/Android/système d'exploitation Windows), divers protocoles Internet, ainsi que des interfaces conformes aux normes de l'industrie, ce qui permet une grande souplesse et une intégration facile pour le déploiement du client.

Dan Schieler, vice-président principal du Service des ventes à l'étranger de l'IdO chez Fibocom, a déclaré : « Nous sommes fiers d'annoncer le lancement de notre série novatrice de modules 5G sous-6 GHz et modules mmWave lors du MWC Las Vegas 2022. Fibocom se consacre à stimuler la commercialisation de la technologie 5G à l'échelle mondiale. Basée sur le système modem-RF Snapdragon X65 5G, la nouvelle génération de modules 5G doit fournir des systèmes verticaux avec des performances de connectivité supérieures. »

Snapdragon est une marque de commerce ou une marque de commerce déposée de Qualcomm Incorporated.

Snapdragon est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. ou de ses filiales.

