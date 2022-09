L'ORDRE DES CRHA ET L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL DÉVOILENT UN NOUVEAU PROGRAMME DE FORMATION SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL HYBRIDE





MONTRÉAL, le 29 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal et la Chaire de recherche BMO en diversité et gouvernance, sont fiers d'annoncer la création du programme Organiser le travail en mode hybride : réunir les conditions essentielles à sa pérennité.

L'idée derrière la création de ce programme, dont la première édition aura lieu en octobre 2022, est née des constats liés au contexte pandémique et du bouleversement des contextes de travail qui a suivi. Le télétravail s'est en effet imposé dans la majorité des organisations, quelquefois de façon précipitée et désordonnée, entraînant de nombreux défis et changements. Ainsi, l'organisation du travail doit désormais s'envisager avec l'intégration de concepts tels que la transformation numérique, la conciliation vie personnelle et vie professionnelle, etc.

En mettant la rigueur scientifique au service de la réalité pratique du terrain, le nouveau programme a été conçu à la lumière des défis du travail en mode hybride auxquels font face les organisations.

« La formation que nous proposons vise à développer les connaissances nécessaires pour analyser les nouveaux modèles de travail hybrides et à renforcer les compétences nécessaires au déploiement de nouveaux modèles d'organisation du travail, quel que soit le statut de l'apprenant dans l'organisation, explique Tania Saba, CRHA, fondatrice et titulaire de la Chaire BMO en diversité et gouvernance de l'Université de Montréal et conceptrice de ce nouveau programme de formation.

Nous cherchons à accompagner les parties prenantes dans des environnements de travail qui sont en pleine mutation à travers une offre de formation qui couvre les principales expertises requises pour relever ce défi. »

Une structure thématique adaptée aux nouvelles réalités

Offerte à distance, dans un modèle d'apprentissage par cohorte, la formation abordera une multitude de thèmes adaptés au contexte de la transformation du travail. Entre autres : la conception et l'implantation des modèles hybrides d'organisation du travail efficaces et performants, la préparation et la planification des modalités hybrides et la gestion de la performance dans les nouveaux modèles d'organisation du travail. Ces thèmes ont été développés notamment avec la participation de l'Ordre des CRHA.

« Nous sommes ravis de cocréer et déployer cette initiative qui s'inscrit tout à fait dans notre volonté de soutenir les organisations dans l'adoption des meilleures pratiques et de leur fournir l'expertise nécessaire pour faire face à l'ampleur des transformations qui ont lieu dans les milieux du travail. Cette formation structurée et innovante aidera définitivement les organisations à créer des environnements de travail sains, inclusifs et productifs », affirme Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre des CRHA.

La formation repose aussi sur l'expertise en pédagogie de la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal. Tout au long du processus de conception du programme de formation, la Faculté s'assure de la qualité des stratégies pédagogiques adaptées à la réalité des praticiens. Notez que le programme mène à une Certification professionnelle universitaire si tous les modules sont suivis et réussis suite à une évaluation. Chacun des modules mène à une attestation de participation s'il est suivi de façon indépendante et sans passer d'évaluation.

De son côté, l'Ordre des CRHA attribuera des crédits de formation continue à ses membres qui auront suivi le programme en entier ou certains de ses modules seulement.

Pour en savoir plus sur le programme de formation Organiser le travail en mode hybride : réunir les conditions essentielles à sa pérennité, allez à : cpfep.umontreal.ca/formations/organiser-le-travail-en-mode-hybride.

À propos de l'Ordre

Regroupant près de 12 000 professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des employés. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA | CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être des employés. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org.

À propos de la Chaire BMO en diversité et gouvernance

La Chaire BMO en diversité et gouvernance de l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal contribue à l'étude des phénomènes les plus pressants et incontournables du monde du travail en faisant de la gestion de l'équité et de l'inclusion, des nouveaux modes d'organisation du travail et des compétences du futur ses principaux axes de recherche. Ses travaux traduisent une ferme volonté de contribuer à l'amélioration des conditions de travail et des pratiques organisationnelles ainsi que d'influencer les politiques publiques du marché du travail.

À propos de la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal

La Faculté de l'éducation permanente (FEP) est la première faculté francophone dédiée à l'éducation des adultes au Canada et la troisième faculté de premier cycle de l'Université de Montréal. Elle se distingue par ses programmes uniques, la souplesse de son offre de formation, ses chargés de cours réputés et l'encadrement offert aux 12 000 étudiantes et étudiants qui la fréquentent annuellement. Ses certificats et microprogrammes couvrent une grande diversité de domaines : intervention, gestion, communication et santé. Plus de 60 % de ses cours sont maintenant offerts à distance. En plus de cours crédités, la FEP propose avec son Centre de perfectionnement des formations variées et sur mesure pour les organisations et leurs équipes. Pour en savoir plus, visitez cpfep.umontreal.ca.

SOURCE Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Communiqué envoyé le 29 septembre 2022 à 10:30 et diffusé par :