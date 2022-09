Déclaration du ministre Alghabra à l'occasion de la Journée mondiale de la mer





OTTAWA, ON , le 29 sept. 2022 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a fait la déclaration suivante aujourd'hui au sujet de la Journée mondiale de la mer :

« Nous soulignons aujourd'hui la Journée mondiale de la mer, une occasion de reconnaître le rôle important que jouent le transport maritime et les travailleurs du secteur maritime dans le bon fonctionnement de nos chaînes d'approvisionnement. Le commerce dans nos eaux, d'un océan à l'autre, est primordial pour permettre aux Canadiens d'obtenir à temps les marchandises dont ils ont besoin.

« Citoyens du pays qui possède le plus long littoral au monde et qui borde trois océans, les Canadiens s'attendent à un réseau maritime sécuritaire et efficace qui permet à notre chaîne d'approvisionnement de rester solide, maintient la propreté de nos côtes et protège nos milieux marins. Le thème de cette année choisi par l'Organisation maritime internationale pour la Journée mondiale de la mer, Des technologies nouvelles au service de transports maritimes plus écologiques, reflète l'importance de lutter contre les changements climatiques et des progrès que nous avons déjà réalisés dans le secteur maritime.

« Le gouvernement du Canada prend des mesures novatrices pour mettre en place, à l'aide des dernières technologies, un réseau de transport maritime de calibre mondial qui protège et préserve nos côtes et réduit l'impact du transport maritime sur notre environnement. Quelques exemples des actions menées :

Lancé en 2016, le Plan de protection des océans, qui s'élève à 3,5 milliards de dollars, représente l'investissement le plus important fait à ce jour pour protéger les côtes et les voies navigables du Canada . Le Plan a permis de rendre le transport maritime plus sécuritaire, d'accroître la protection de nos espèces et de nos écosystèmes marins, et d'améliorer la façon dont nous intervenons en cas d'incident maritime. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a annoncé, dans son budget de 2022, l'octroi de 2 milliards de dollars supplémentaires sur neuf ans pour amplifier et poursuivre ce travail important.





. a permis de rendre le transport maritime plus sécuritaire, d'accroître la protection de nos espèces et de nos écosystèmes marins, et d'améliorer la façon dont nous intervenons en cas d'incident maritime. C'est pourquoi le gouvernement du a annoncé, dans son budget de 2022, l'octroi de 2 milliards de dollars supplémentaires sur neuf ans pour amplifier et poursuivre ce travail important. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'industrie maritime canadienne dans ses efforts pour réduire la pollution, en participant aux activités de recherche et développement sur les technologies et les opérations de l'efficacité énergétique.





Nous lançons plusieurs projets permettant à l'industrie maritime d'utiliser des technologies vertes visant à réduire la pollution par les gaz à effet de serre (GES), dont des navires à moteur hybride diesel-électrique - l'une des technologies maritimes propres les plus avancées au monde - et des navires utilisant du gaz naturel liquéfié comme carburant.





En 2021, le Canada a signé la Déclaration de Clydebank (en anglais seulement), qui prévoit la collaboration avec des partenaires internationaux pour la mise en place de corridors de navigation verts entre les ports internationaux, y compris ceux du Canada . Nous félicitons les premiers adhérents et continuons à encourager d'autres ports canadiens à signer des accords de collaboration pour des corridors verts.

« L'avenir du transport maritime est vert, et le gouvernement du Canada est déterminé à garder nos eaux propres et sûres dans les années à venir et dans l'intérêt de tous les Canadiens. »

