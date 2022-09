ShapeBlue, la société CloudStack, est devenue une entreprise détenue par ses salariés





LONDRES, 29 septembre 2022 /PRNewswire/ -- ShapeBlue, la société CloudStack, a annoncé aujourd'hui être devenue une entreprise détenue à 100 % par ses salariés, pour ses salariés.

La totalité de l'actionnariat de la société est désormais détenue par une fiducie appartenant aux salariés (Employee-Owned Trust, EOT) au profit de son personnel, tandis que l'équipe de direction existante reste en place. Aucun changement n'est prévu dans la stratégie de l'entreprise.

La société, qui possède des bureaux à Londres, Bangalore, Cape Town et Sao Paulo, est le plus grand intégrateur indépendant de technologies CloudStack au monde. Ce passage à l'actionnariat salarié est un moyen de protéger la mission à long terme de l'entreprise et son engagement dans le projet open source Apache CloudStack, ainsi que de répartir la valeur de l'entreprise entre les membres de son équipe.

Giles Sirett, PDG de ShapeBlue, a déclaré : « Je suis très fier de pouvoir annoncer que ShapeBlue est désormais détenue à 100 % par ses salariés. Cela garantit notre avenir en tant que société indépendante et nous permet de continuer à fournir des services à nos clients grâce à notre engagement total dans Apache CloudStack. »

M. Sirett a poursuivi : « Ce changement de modèle de propriété n'affecte pas notre croissance et nos stratégies techniques, nos offres de services et nos opérations quotidiennes ; devenir une entreprise détenue par ses salariés n'affecte ni notre mission ni nos ambitions en tant qu'entreprise. Notre équipe de direction reste la même et je suis très impatient de diriger l'entreprise dans cette nouvelle phase de son développement. En revanche, cela change notre objectif global : nous ne sommes plus une entreprise dont le principal objectif est de faire des bénéfices pour un petit groupe d'actionnaires. Le pouvoir et la valeur de cette entreprise sont passés des mains de ses actionnaires à celles des personnes qui génèrent cette valeur : ses employés. »

L'actionnariat salarié est l'un des modèles d'actionnariat d'entreprise qui connaît la plus forte croissance. Rien qu'au Royaume-Uni, on compte désormais plus de 1 000 entreprises détenues par leurs salariés, le secteur ayant plus que doublé au cours des trois dernières années.

Le rythme de croissance rapide des entreprises a été stimulé par le recours à la fiducie appartenant aux salariés (EOT), instaurée par le gouvernement britannique en 2014 pour encourager l'actionnariat salarié à long terme. Aujourd'hui, une vente d'entreprise privée sur 20 se fait à une EOT. ShapeBlue rejoint un réseau d'EOT au Royaume-Uni qui comprend Richer Sounds et Go Ape.

James de le Vingne, directeur général de l'Employee Ownership Association (EOA), a commenté : « Nous félicitons ShapeBlue pour son passage à l'actionnariat salarié, qui garantit l'éthique, les valeurs et la culture de l'entreprise. Les sociétés qui donnent à leurs employés un intérêt et un droit de regard instaurent la confiance et le partage des responsabilités, unissant les dirigeants et les employés autour d'un objectif commun, et permettant aux entreprises de mieux s'adapter. »

À propos de ShapeBlue

ShapeBlue est le principal intégrateur indépendant de technologies CloudStack au monde et est spécialisé dans la conception et la mise en oeuvre d'infrastructures de cloud IaaS pour des implémentations de cloud privé et public. La société allie des centaines de personnes et d'années d'expérience dans la conception et la mise en place d'infrastructures complexes de réseau, de stockage et de calcul à des compétences de premier plan au niveau mondial dans Apache CloudStack. Ses services comprennent le conseil, l'intégration, la formation et le support d'infrastructure.

