Burjeel Holdings reprend l'écran de Burj Khalifa, pour le lancement d'une nouvelle campagne mettant en vedette Shah Rukh Khan

En moins d'un mois avant son anniversaire, la superstar de Bollywood Shah Rukh Khan a illuminé à nouveau Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, dans le cadre d'une campagne de marque pour Burjeel Holdings, l'un des plus grands fournisseurs de services de santé aux Émirats arabes unis. Depuis quelques années, à l'occasion de son anniversaire, Shah Rukh Khan est présenté sur le bâtiment de Burj Khalifa, qui s'illumine en l'honneur d'acteur indien.

Shah Rukh Khan est le visage du groupe Burjeel, qui possède 39 hôpitaux et centres médicaux sous les marques Burjeel, Medeor, LLH, Lifecare et Tajmeel aux Émirats arabes unis et à Oman.

Sous le slogan « We Are Committed To Your Care », la campagne qui sera diffusée sur plusieurs plateformes à travers la région, raconte l'histoire à succès locale du leader de soins de santé basé à Abu Dhabi, qui s'inspire de la vision du groupe de relier les soins, l'étendue et la communauté dans le domaine de la santé.

La vidéo de la campagne de 1 minute 10 commence par un hommage touchant de Shah Rukh Khan aux héros martyrs des Émirats arabes unis au monument national et culturel de Wahat Al Karama. Elle représente également l'emblématique Grande Mosquée Sheikh Zayed et l'établissement phare du groupe, Burjeel Medical City.

« La Grande Mosquée Sheikh Zayed et Wahat Al Karama reflètent l'essence des Émirats arabes unis et la croissance d'Abu Dhabi en un centre mondial. La vidéo souligne les similarités entre les idéaux qui ont inspiré ces monuments et l'éthique de Burjeel Holdings pour servir la communauté », a déclaré M. Prashant Issar, directeur de la vidéo de la campagne, qui a également dirigé la campagne du tourisme de Dubaï présentant Shah Rukh Khan.

Le Dr Shamsheer Vayalil, fondateur et président de Burjeel Holdings, a déclaré : « Nous sommes fiers de lancer cette campagne qui incarne les valeurs qui nous tiennent à coeur, avec la superstar Shah Rukh Khan, qui symbolise l'ambition de Burjeel Holdings de devenir un leader mondial des soins de santé dans un pays qui a inspiré le monde avec son histoire de croissance fascinante. »

