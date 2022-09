Un rendez-vous que personne ne voudra manquer : le festival secret revient sur l'une des plus belles îles du monde





Une programmation musicale surprise, de la haute cuisine, un engagement envers l'environnement et les meilleures bières seront au coeur de la nouvelle édition de SON Estrella Galicia Posidonia, qui sera suivie du 7 au 9 octobre, à Formentera, par seulement 300 heureux élus

CORUÑA, Espagne, 29 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Chaque année depuis 6 ans, l'été se termine par la célébration d'un festival secret, qui se déroule au milieu de la Méditerranée. Il s'agit de SON Estrella Galicia Posidonia, une expérience qui dépasse le simple festival de musique et n'est accessible qu'à quelques centaines d'élus. En effet, seules 300 personnes ont l'immense chance de passer un week-end de rêve dans l'une des plus belles îles du monde : Formentera. Il s'agit d'un événement exclusif qui se déroulera du 7 au 9 octobre dans un paysage idyllique de plages et de couchers de soleil, et qui compte quelques décors inattendus.

SON Estrella Galicia Posidonia n'est pas seulement un festival, il ne peut pas se résumer à « de la musique et de la bière » et il ne correspond pas non plus à simplement trois jours de festivités : il est tout cela et bien plus encore.

Il s'agit d'une programmation musicale secrète organisée par Sinsal qui combine de nouveaux talents avec des artistes reconnus dans des formats exclusifs. Il s'agit d'une proposition gastronomique menée par deux chefs de renom récompensés par plusieurs étoiles Michelin, Diego Guerrero et Pepe Solla, qui ont conçu une expérience en collaboration avec des établissements locaux pour réunir les traditions atlantiques et méditerranéennes. Il est également une célébration constante de la culture de la bière avec des dégustations et des visites guidées éducatives.

Et, en embrassant tout ce qui précède, ce festival représente également un engagement à générer un impact positif dans un événement zéro émission, axé sur la décarbonisation, l'économie circulaire, la protection des écosystèmes, la mobilité durable et la sensibilisation.

Tous ces éléments se conjuguent en un hommage au personnage clé de cette expérience, Formentera, l'une des îles les plus paradisiaques du monde. Itinéraires et activités permettent son exploration et la découverte de son plein potentiel.

Comme dans les éditions précédentes, SON Estrella Galicia Posidonia sera réservé à seulement 300 personnes, qui pourront ainsi s'intégrer à l'environnement de manière respectueuse et le préserver. Dès le début, l'un des principaux objectifs de l'événement a été de protéger la Posidonie océanique, la plante responsable du bleu spectaculaire de ses eaux, grâce au soutien de l'initiative Save Posidonia Project.

Le festival SON Estrella Galicia Posidonia est de retour.

