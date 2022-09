Rio Tinto démarre l'usine de démonstration pour la concentration du lithium au Québec





Rio Tinto a amorcé la production de concentré de spodumène, un minéral utilisé dans la fabrication de lithium destiné aux batteries, dans son usine de démonstration de Rio Tinto Fer et Titane (RTFT) - Opérations Québec, située au complexe métallurgique à Sorel-Tracy, au Canada.

L'usine permettra de démontrer à l'échelle industrielle un nouveau procédé de concentration du spodumène offrant des teneurs en oxyde de lithium (Li 2 0) et des taux de récupération largement supérieurs à la moyenne de l'industrie. Le procédé a été mis au point par les chercheurs du Centre de technologie et minéraux critiques de Rio Tinto et testé sur des échantillons de minerai de spodumène provenant de divers pays. Il offre l'avantage environnemental de ne pas utiliser de produits chimiques et de générer uniquement des résidus secs inertes.

« Rio Tinto explore de nouvelles façons durables d'extraire des matériaux destinés aux batteries pour la transition énergétique, déclare Stéphane Leblanc, directeur exécutif, RTFT - Opérations Québec. Nous constatons un fort intérêt sur le marché pour une source nord-américaine d'approvisionnement en concentré de spodumène visant à soutenir la production de batteries au lithium. Notre usine de démonstration nous permettra de valider davantage le procédé innovateur de concentration du spodumène développé à notre Centre de technologie et minéraux critiques, avant de considérer le passage à une production à l'échelle commerciale. »

L'usine de démonstration a été mise en service en juin après des essais de laboratoire fructueux du nouveau procédé et la production d'une première tonne de concentré de spodumène en juillet 2022. On y testera des minerais issus de divers fournisseurs locaux, dont Sayona, un producteur de lithium émergent qui mène des projets au Québec et en Australie-Occidentale.

Renseignements à l'intention des rédacteurs

Rio Tinto affirme son engagement envers le secteur des matériaux destinés aux batteries et le rôle du lithium dans un avenir faible en carbone. Le portefeuille de projets de lithium de l'entreprise met l'accent sur des technologies d'extraction et de traitement minier de pointe afin de mettre en oeuvre des solutions respectueuses de l'environnement pour la production de carbonate de lithium de qualité batterie destiné aux véhicules électriques.

En mars 2022, Rio Tinto a mené à bien l'acquisition du projet de lithium Rincon, un important site inexploité de saumures contenant du lithium, situé au coeur du triangle du lithium en Argentine. Il s'agit d'une ressource à longue durée de vie et évolutive, susceptible d'avoir une empreinte carbone parmi les plus faibles de l'industrie. Rio Tinto récupère également du lithium de qualité batterie à partir de stériles au moyen d'un procédé révolutionnaire à ses installations de Boron, en Californie, et il détient le projet de lithium-borates Jadar, en Serbie.

En juin 2022, Rio Tinto a annoncé avoir fait l'acquisition d'une participation stratégique de 10 millions de dollars dans Nano One, une entreprise établie à Vancouver qui possède un procédé industriel breveté permettant de produire des cathodes à faible coût et à haute performance entrant dans la composition des batteries au lithium-ion. Ce partenariat vise l'utilisation potentielle des produits métalliques destinés aux batteries de Rio Tinto, comme les poudres de fer de RTFT et le lithium, comme matière première pour la production des matériaux cathodiques de Nano One.

