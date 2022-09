Mavenir lance la petite cellule 5G pour une couverture autonome et performante à l'intérieur des bâtiments





Mavenir, le fournisseur de logiciels de réseau qui construit l'avenir des réseaux, avec un logiciel natif du cloud qui s'exécute sur n'importe quel cloud et transforme la façon dont le monde se connecte, annonce aujourd'hui l'inauguration de sa toute nouvelle petite cellule 5G lors de la prochaine édition de l'India Mobile Congress (IMC) qui se déroulera à Pragati Maidan, New Delhi.

La petite cellule 5G de Mavenir (E511) permet un déploiement international et offre la flexibilité de prendre en charge les architectures Open RAN distribuées et centralisées. S'appuyant sur un noyau établi regroupant plus de 2 millions de petites cellules déployées dans le monde entier, la petite cellule 5G s'intègre dans un portefeuille de petites cellules en expansion, qui exploite la solution RAN autonome de Mavenir, notamment un système de gestion et une CU communs. Cette flexibilité, associée à une solution rentable et performante permettant un provisionnement sans contact et un déploiement facile, convient parfaitement à tout un ensemble de déploiements, notamment au sein d'entreprises comme les bureaux, les commerces de détail, les entrepôts, les industries et les espaces publics.

« En ajoutant la petite cellule 5G au portefeuille de produits de Mavenir, nous complétons notre offre de petites cellules multi-G (2G/3G/4G/5G), pouvant être mises à jour par logiciel, et basées sur une architecture Open RAN, de manière à permettre aux FSC d'améliorer les capacités et la couverture de leur réseau dans des cas d'utilisation à l'intérieur des bâtiments. La E511 fait actuellement l'objet de tests en laboratoire en Inde, en Europe et aux États-Unis », déclare Puneet Sethi, vice-président principal et directeur général de l'activité Réseau d'accès radio chez Mavenir.

La petite cellule 5G sera présentée en direct, au cours d'une démonstration de produits, dans une configuration de réseau privé neutre sur le noyau 5G SA de Mavenir lors de l'India Mobile Congress, sur le stand n° 4.4 de Mavenir. Veuillez cliquer ici pour une demande de réunion ainsi qu'une démonstration.

À propos de Mavenir:

Mavenir construit l'avenir des réseaux et se positionne à l'avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d'un réseau automatisé unique, basé sur les logiciels et capable de fonctionner sur n'importe quel cloud. En tant que seul fournisseur de logiciels de réseau entièrement natifs du cloud, Mavenir s'attache à transformer la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 250 fournisseurs et entreprises de services de communication, répartis dans plus de 120 pays, et qui desservent plus de la moitié des abonnés à travers le monde. www.mavenir.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 septembre 2022 à 08:25 et diffusé par :