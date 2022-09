Selon de nouvelles enquêtes canadiennes, l'éducation à propos de la grippe, les discussions avec les professionnels de la santé et la facilité d'accès sont essentiels pour favoriser l'adoption de la vaccination





Bien qu'elle impose un lourd fardeau, la grippe continue d'être perçue comme une maladie qui entraîne peu de risque, ce qui contribue à la faible adoption de la vaccination antigrippale chez les parents et les adultes canadiens

MONTRÉAL, le 29 sept. 2022 /CNW/ - CSL Seqirus, une compagnie de CSL Limited (ASX: CSL), a annoncé aujourd'hui la présentation de nouvelles données tirées de deux études canadiennes se penchant sur l'adoption de la vaccination antigrippale, les perceptions liées à la grippe et l'importance de la vaccination. Les données ont été présentées dans le cadre du congrès international Options for the Control of Influenza (OPTIONS XI) qui s'est déroulé du 26 au 29 septembre 2022 à Belfast, au Royaume-Uni.

Une étude menée à l'échelle nationale auprès de Canadiens âgés de 18 ans et plus a révélé que même si la pandémie de COVID-19 a influencé positivement leur attitude envers les vaccins et leurs intentions de se faire vacciner, l'adoption du vaccin antigrippal rapportée demeure faible, en particulier par rapport aux taux élevés de vaccination contre la COVID-19.

« Autant la pandémie a été difficile, autant elle a été une occasion d'apprentissage qui a permis de renforcer l'importance de la vaccination. Il est préoccupant que cette conscientisation ne se soit pas encore traduite par une adoption accrue de la vaccination antigrippale annuelle au Canada, déclare le Dr Samir K. Sinha, M.D., D. Phil., FRCPC, AGSF, gériatre et directeur de la recherche sur les politiques en santé du National Institute on Ageing de la Toronto Metropolitan University et chercheur principal de l'étude. Nous devons être créatifs pour trouver des façons d'améliorer l'accès aux vaccins antigrippaux, tout particulièrement chez les populations les plus vulnérables, comme les personnes âgées. Selon notre étude, offrir l'administration d'un vaccin antigrippal et d'une dose de rappel d'un vaccin contre la COVID-19 au même moment, et accroître le remboursement par les régimes publics des vaccins antigrippaux améliorés chez les personnes âgées sont des stratégies qui seraient bienvenues et susceptibles d'aider à augmenter l'adoption de la vaccination en général et à accroître les bienfaits chez les Canadiens d'âge adulte. »

Une autre enquête a permis de montrer que la perception des parents quant au risque que leurs enfants contractent la grippe a contribué au faible taux de vaccination chez les enfants, et que les parents qui ont discuté de la vaccination antigrippale avec un professionnel de la santé étaient plus susceptibles de faire vacciner leurs enfants.

« Ces enquêtes illustrent sans équivoque le besoin qu'ont les Canadiens de mieux comprendre les risques associés à la grippe et les façons dont la vaccination peut contribuer à prévenir efficacement l'infection, ajoute Bertrand Roy, Ph. D., chef, Affaires médicales - Canada. Il sera particulièrement important de protéger les gens cet automne, en raison de la diminution de la distanciation sociale et de la menace de résurgence des cas de grippe appuyée par les tendances observées dans l'hémisphère Sud. »

Understanding Influenza Vaccination Uptake During the COVID-19 Pandemic in Canada (Comprendre l'adoption de la vaccination antigrippale durant la pandémie de COVID-19 au Canada) (Présentation par affiche : lundi 26 septembre 2022, P-189).

Une enquête en ligne a été réalisée en août 2022, à l'échelle du Canada, auprès de 1503 répondants âgés de 18 ans et plus. Les objectifs de l'enquête comprenaient une meilleure compréhension des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les intentions de vaccination antigrippale et son adoption ainsi que des façons dont les lacunes en matière de vaccination antigrippale peuvent être corrigées.

Alors que le Canada a montré les taux de couverture vaccinale parmi les plus élevés dans le monde durant la pandémie de COVID-19, il persiste un écart considérable entre ces taux et les taux d'immunisation contre d'autres maladies évitables par la vaccination telles que la grippe, partout au paysi.

Chez les adultes canadiens, la perception d'une absence de risque lié à la grippe a fortement contribué à la faible adoption de la vaccination antigrippale. Les résultats de l'enquête donnent cependant à penser que la pandémie de COVID-19 a influencé positivement les attitudes par rapport aux vaccins et aux intentions de vaccination. De plus, 59 % des adultes canadiens ont indiqué qu'ils se feraient administrer une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 et un vaccin antigrippal au même moment.

Les Canadiens ont également reconnu l'importance des vaccins améliorés. Soixante-dix-sept pour cent des Canadiens d'âge adulte pensent qu'il est important que les personnes âgées aient accès aux vaccins améliorés, et 82 % estiment que ceux-ci devraient être offerts gratuitement aux Canadiens âgés. De plus, 32 % des Canadiens âgés disent qu'ils seraient plus susceptibles de se faire vacciner contre la grippe si leur province ou territoire offrait des vaccins antigrippaux améliorés.

Pediatric Influenza Vaccination Uptake and Intentions in Canada and the Role of Health Care Providers (Adoption de la vaccination antigrippale des enfants et intentions par rapport à celle-ci au Canada et rôle des professionnels de la santé) (Présentation par affiche : lundi 26 septembre 2022, P-187).

Une enquête nationale réalisée en ligne en 2021 était conçue pour évaluer les perceptions parentales sur l'importance de la vaccination antigrippale chez les enfants, ainsi que le rôle joué par les professionnels de la santé dans l'éducation et l'influence des taux d'administration des vaccins chez les enfants.

Dans cette enquête menée auprès de 1500 parents d'enfants âgés de 6 mois à 17 ans, les réponses donnent à penser qu'environ les deux tiers des enfants canadiens n'ont pas été vaccinés durant la saison de la grippe 2021-2022. Cette faible adoption de la vaccination était fortement influencée par la perception des parents, qui estimaient que leur enfant était exposé à un faible risque de grippe.

L'enquête a également suggéré que le statut vaccinal des parents avait eu une influence significative sur la probabilité que leurs enfants se fassent vacciner. En effet, parmi les parents qui reçoivent un vaccin antigrippal annuellement, 70 % ont déclaré faire aussi vacciner leurs enfants chaque année. Chez les parents qui se font vacciner moins fréquemment, seulement 17 % ont dit faire vacciner leurs enfants chaque année.

Enfin, alors que moins de la moitié (44 %) des répondants se souviennent avoir eu une discussion sur la vaccination antigrippale de leurs enfants, ceux qui en ont parlé à un professionnel de la santé ont déclaré qu'ils étaient plus susceptibles de faire vacciner leurs enfants.

La grippe est une affection respiratoire saisonnière contagieuse courante qui peut provoquer une maladie légère à sévère pouvant entraîner une hospitalisation, voire la mortii. Les adultes peuvent transmettre le virus de la grippe à d'autres personnes dès la journée précédant l'apparition des symptômes et jusqu'à 5 jours après le début des symptômesii. Les enfants et les personnes immunodéprimées peuvent être contagieux plus longtemps.

Chaque année, la grippe entraîne 12 200 hospitalisations et environ 3500 décès en moyenne au Canadaii. Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) recommande la vaccination antigrippale annuelle chez toute personne âgée d'au moins 6 moisii. De plus, le CCNI préconise l'ajout de tous les enfants ayant entre 6 et 59 mois aux personnes chez qui la vaccination antigrippale est fortement conseilléeii.

Le CCNI recommande aux fournisseurs de soins de santé du Canada d'offrir un vaccin contre la grippe saisonnière dès que possible après la distribution des vaccins cet automne, car la saison de la grippe pourrait débuter dès le mois d'octobre dans l'hémisphère Nordii.

