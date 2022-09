OTSUKA ET LUNDBECK GÉNÈRENT DES DONNÉES EXPLORATOIRES SUR LE TROUBLE DÉPRESSIF MAJEUR À LA LUMIÈRE DES COMMENTAIRES DES PATIENTS





L'engagement des patients dans leur vie dans le contexte du traitement du TDM constitue un nouveau critère d'évaluation exploratoire

MONTRÉAL, le 29 sept. 2022 /CNW/ - En présence de leurs équipes mondiales, Otsuka Canada Pharmaceutique et Lundbeck Canada Inc. ont présenté les principaux résultats de l'étude ENGAGE, une étude canadienne de phase IV sur le trouble dépressif majeur (TDM), lors du congrès de psychologie tenu à La Nouvelle-Orléans les 18-19 septembre dernier.

L'un des principaux critères d'évaluation de l'étude portant sur l'utilisation du brexpiprazole en traitement d'appoint chez des adultes atteints d'un TDM qui présentaient une réponse inadéquate à leur traitement antidépresseur (TAD) consistait en un nouveau critère exploratoire axé sur les aspects positifs de la santé dans les sphères émotionnelle, physique, sociale et cognitive, défini par un engagement du patient dans sa vie.

Otsuka et Lundbeck ont voulu améliorer la compréhension des résultats axés sur le patient dans le traitement du TDM après avoir entendu le témoignage de patients qui avaient spontanément communiqué avec leurs centres d'appels pour partager leur expérience personnelle du traitement par le brexpiprazole. Ces rapports spontanés ont incité Otsuka et Lundbeck à en savoir plus sur l'expérience des patients vivant avec un TDM, notamment sur leurs priorités et préférences, et à tenter de traduire les aspects qualitatifs des commentaires des patients en données scientifiques quantitatives. La prise en compte du point de vue des patients dans leurs plans de traitement est d'autant plus importante que les objectifs thérapeutiques établis par les cliniciens sont souvent différents de ceux de leurs patients.

« Mes patients sont bien informés ils souhaitent discuter de leurs attentes et de leurs objectifs quant à la réussite de leur traitement. En collaborant avec mes patients pour connaître les buts qu'ils se sont fixés en matière de traitement de la dépression, j'ai pu tisser des liens plus satisfaisants avec eux ce qui s'est traduit par de meilleurs résultats sur leur capacité fonctionnelle et leur bien-être. Cette nouvelle étude canadienne vient valider ce que j'ai pu constater dans ma pratique. »

Dr Pratap Chokka, psychiatre, Edmonton

Conçue en collaboration avec un groupe d'experts canadiens, l'étude ENGAGE a été menée par des psychiatres et des médecins de soins primaires à titre de chercheurs principaux dans 15 établissements de partout au pays, auprès d'adultes atteints d'un TDM qui présentaient une réponse inadéquate à leur TAD. Au total, 122 Canadiens ont été admis à l'étude entre les mois d'avril 2021 et mars 2022, et 111 d'entre eux ont participé à l'étude de 8 semaines jusqu'à la fin.

L'engagement des patients dans leur vie dans le contexte du traitement du TDM constitue un nouveau critère d'évaluation exploratoire dont la monographie canadienne ne fait pas mention et qui doit encore être validé. Otsuka et Lundbeck continueront à explorer cet indicateur ainsi que d'autres paramètres novateurs pertinents pour le patient dans le traitement du TDM et d'autres troubles psychiatriques, de concert avec les patients et les experts cliniciens.

REXULTI (brexpiprazole) est indiqué :

pour le traitement de la schizophrénie chez les adultes.

en appoint à des antidépresseurs pour le traitement du trouble dépressif majeur (TDM) chez les adultes ayant obtenu une réponse inadéquate aux traitements antérieurs avec des antidépresseurs prescrits pour l'épisode dépressif en cours.

À propos d'Otsuka Canada

Otsuka Canada Pharmaceutique (OCP) est une entreprise de soins de santé novatrice qui affiche une forte croissance. Elle commercialise de nouveaux médicaments au Canada. OCP s'est donné pour mission d'améliorer la qualité de vie et la santé des patients grâce à ses activités de recherche en neurosciences, en santé cardio-rénale et en néphrologie. OCP a établi son siège social à Saint-Laurent, au Québec, en 2010.

OCP fait partie d'Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., une entreprise de soins de santé multinationale dont la philosophie est la suivante : Chez Otsuka, nous développons de nouveaux produits pour une meilleure santé dans le monde. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. recherche, développe, fabrique et commercialise des produits innovants et originaux, particulièrement des produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies, et des produits nutraceutiques pour le maintien d'une bonne santé au quotidien.

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. est une filiale en propriété exclusive d'Otsuka Holdings Co., Ltd., sise à Tokyo, au Japon. Le Groupe Otsuka emploie environ 47 000 personnes dans le monde; les ventes consolidées s'élevaient à quelque 13,6 milliards de $US en 2021.

Toutes les histoires d'Otsuka commencent par le choix du chemin le moins fréquenté. Pour en apprendre davantage sur Otsuka, veuillez consulter notre site Internet mondial à l'adresse suivante?: https://www.otsuka.co.jp/en. Pour en savoir plus sur notre présence au Canada, visitez le https://otsukacanada.com/fr/.

À propos de Lundbeck Canada

Depuis 1995, Lundbeck Canada s'efforce d'améliorer la vie des Canadiens atteints de maladies du cerveau. En tant que filiale de H. Lundbeck A/S, une société pharmaceutique mondiale spécialisée dans les maladies du cerveau, nous bénéficions de plus de 70 ans à l'avant-garde de la recherche en neurosciences. Nous travaillons sans relâche à rétablir la santé du cerveau, afin que chaque personne soit au mieux de sa forme. Nous sommes engagés dans la lutte contre la stigmatisation et la discrimination envers ceux qui vivent avec des maladies du cerveau et nous plaidons pour une meilleure acceptation sociale de ces derniers. Les programmes de recherche de Lundbeck s'attaquent à des défis complexes dans le domaine des neurosciences et sont axés sur la mise au point de traitements novateurs pour les maladies du cerveau pour lesquelles il n'existe que peu, voire aucune option thérapeutique.

Pour plus d'informations, nous vous encourageons à visiter notre site Web d'entreprise www.lundbeck.com/global, et à vous connecter avec nous sur Instagram @h_lundbeck, Twitter @Lundbeck et via LinkedIn.

SOURCE Otsuka Canada Pharmaceutical Inc.

Communiqué envoyé le 29 septembre 2022 à 08:00 et diffusé par :