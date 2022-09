/R E P R I S E -- Invitation média - District Habitat: Le premier événement 100% habitation de la Rive-Sud de Montréal/





MONTRÉAL, le 27 sept. 2022 /CNW Telbec/ - District Habitat, présenté par DuProprio du 29 septembre au 2 octobre au Complexe Bell à Brossard, dévoilera les grandes tendances de l'heure en matière d'habitation. Le développement durable et l'utilisation de matériaux sains y trouveront une place de choix, sans oublier une foule de produits innovants.

Cet événement est organisé par l'APCHQ - région du Montréal métropolitain, qui regroupe plus de 5500 professionnels de la construction et de la rénovation résidentielle et commerciale situés dans la grande région métropolitaine.

Présenté en 10 districts, une centaine d'exposants, de conférenciers et d'experts aideront les visiteurs à bien planifier leurs projets de construction, de rénovation ou d'aménagement intérieur et extérieur.

Pourquoi Brossard?

Dans un portrait régional de l'habitation publié en 2021 par le ministère québécois des Affaires municipales et de l'Habitation, l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) estime que la population de la Montérégie pourrait augmenter de 14,7% d'ici 2041. Elle atteindrait ainsi 1 838 200 habitants. Cette variation est supérieure à celle de 10,6% prévue pour le Québec pour la même période. Elle place cette région au 5e rang parmi celles dont la croissance projetée est la plus élevée. De plus, l'ISQ prévoit une augmentation de 11,4% du nombre de ménages au Québec pour la même période, contre 16,2% en Montérégie. Toujours selon cette étude, le taux de propriété (propriétaires et copropriétaires) se situait à 69,7% en Montérégie en 2016, un chiffre supérieur à celui de la moyenne québécoise, à 61,2%.

Les médias sont invités à visiter l'événement :

Le jeudi 29 septembre, dès 11h.

Le Salon sera également accessible aux médias jusqu'au dimanche 2 octobre

Heures d'ouverture

Jeudi 29 septembre 11h à 20h Vendredi 30 septembre 11h à 20h Samedi 1 octobre 10h à 19h Dimanche 2 octobre 10h à 17h

