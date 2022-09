Purpose dévoile la série de FNB en dollars américains de son Fonds d'occasions de crédit Purpose primé





TORONTO, 29 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Investment Partners Inc. (« Purpose ») a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle série de FNB en dollars américains pour son Fonds d'occasions de crédit Purpose primé (le « Fonds »), dont la négociation commence aujourd'hui à la Bourse de Toronto sous le symbole CROP.U.



Le fonds vise à optimiser le rendement total pour les porteurs de parts, qui est composé à la fois de distributions et de plus-value. Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds investit principalement, directement ou indirectement, dans des titres d'emprunt et des actions d'émetteurs négociés en bourse de qualité inférieure.

Le Fonds d'occasions de crédit Purpose, quatre fois récipiendaire d'un prix Canadian Hedge Fund (2021, 2020, 2019 et 2018) dans la catégorie des titres axés sur le crédit pour diverses périodes d'évaluation, est géré activement par Sandy Liang, responsable des titres à revenu fixe chez Purpose. M. Liang, un gestionnaire de fonds ayant obtenu 5 étoiles Morningstar, est un chevronné de Wall Street comptant plus de 30 ans d'expérience en gestion de placements dans des instruments de crédit.

Grâce au succès de ses placements dans les séries A, F et FNB, Purpose est heureuse d'offrir une option de FNB en dollars américains aux investisseurs qui souhaitent investir dans cette monnaie.

« La Réserve fédérale américaine est en voie d'augmenter les taux d'intérêt plus rapidement que dans d'autres grands pays, ce qui rend le dollar américain attractif pour les investisseurs », a déclaré M. Liang. « Le segment des investisseurs canadiens du Fonds est de plus en plus diversifié et celui des investisseurs internationaux est en croissance, et plusieurs de ces investisseurs considèrent le dollar américain comme la monnaie de réserve mondiale. Nous sommes donc ravis de rendre cette stratégie primée accessible à tous. »

Le Fonds a connu du succès depuis sa création en 2013 et combine une recherche active ascendante du crédit et une gestion du risque au moyen de divers outils de couverture pour générer un revenu tout en réduisant la volatilité. Chez Purpose, nous voulons donner aux investisseurs les connaissances et l'expertise nécessaires pour prendre des décisions de placement éclairées. Pour obtenir plus d'information sur le fonds, veuillez consulter https://www.purposeinvest.com/fr-CA/funds/purpose-credit-opportunities-fund.

