IBIS STYLES ENTRE DANS LE MÉTAVERS AVEC LA GALERIE D'ART VIRTUELLE ET LE CONCOURS « OPEN TO CREATORS » 2022 - AVEC DES CRÉATEURS NUMÉRIQUES DU MONDE ENTIER





Les Hôtels de Bangkok et de Séville exposent des oeuvres originales physiques, et les followers de @ibisstyles sur Instagram peuvent remporter un NFT

PARIS, 29 septembre 2022 /PRNewswire/ -- ibis Styles apporte une nouvelle touche de pop artistique dans le métavers avec sa campagne mondiale #OpenToCreators 2022, en partenariat avec un créateur numérique mondialement connu et les ambassadeurs du concours @tikkywow et @naranjalidad . À partir d'aujourd'hui, les NFT de tous les artistes associés à la campagne « Open to Creators » 2022 d'ibis Styles seront exposés dans une galerie d'art virtuelle ibis Styles du métavers, accessible sur spatial.io . La galerie virtuelle suit les derniers événements physiques de l'ibis Bangkok Silom et de l'ibis Styles Sevilla, où des oeuvres originales et des NFT ont été créées. Les followers d' @ibisstyles sur Instagram peuvent désormais tenter leur chance pour remporter un NFT créé par l'artiste Naranjalidad, qui sera transféré via OpenSea . Le gagnant recevra également le statut de membre gold pour TOUS les programmes de fidélité (conditions du concours ici ).

« ibis Styles aime accueillir les créateurs sans concessions, les artistes au style audacieux qui donnent vie au contenu le plus récent et repoussent les limites de la création, a déclaré Laure Duberga, vice-présidente des marques économiques chez Accor. Cette année, notre campagne annuelle #OpentoCreators propose un thème unique, et met l'accent sur les artistes numériques et les créateurs de NFT. Nous manifestons notre soutien à ces pionniers de l'art en mettant à leur disposition de multiples plateformes pour exprimer leur créativité : dans nos hôtels, sur nos réseaux sociaux et, à terme, dans le métavers. »

Le nouvel ibis Styles Bangkok Silom a accueilli une expérience artistique passionnante en physique, en août dernier, lors de laquelle @tikkywow a créé une oeuvre originale qui est aujourd'hui exposée, avec ses deux oeuvres commandées, en bonne place dans l'hôtel. Lors du même événement, une oeuvre de @tikkywow a été créée pour le portefeuille NFT d'ibis Styles et sera exposée dans la nouvelle galerie virtuelle ibis Styles dans le métavers. Outre @tikkywow, d'autres artistes ont été exposés lors de l'événement de Bangkok, notamment @jeffaphisit et @tanstar.artist . Leurs oeuvres numériques apparaîtront également dans la galerie du métavers d'ibis Styles disponible sur OpenSea .

Hôtel design situé sur la route de Silom, au coeur du quartier central des affaires de Bangkok, l'ibis Styles Bangkok Silom a été la zone d'inspiration idéale pour lancer la campagne mondiale annuelle de la marque. Avec des fresques audacieuses, vivement colorées et surdimensionnées conçues par @tikkywow, l'hôtel est un point de rendez-vous local pour se réunir et déguster des boissons ou des repas entre amis. Le restaurant PrudRod propose une cuisine thaïlandaise délicieusement authentique, et Boho est un bar situé sur le toit-terrasse surplombant l'horizon étincelant de la ville. Les chambres élégantes offrent des équipements de pointe et des appareils à commande vocale Google Home.

Plus récemment, en septembre, le créateur numérique @naranjalidad a été directeur artistique de la cérémonie d'inauguration du nouvel ibis Styles Sevilla. En collaboration avec les fans d'@ibisstyles sur Instagram, @naranjalidad a créé un NFT qui apparaîtra également dans la galerie d'art virtuelle ibis Styles dans le métavers.

Le nouvel ibis Styles Sevilla est un endroit pour voir et être vu, avec un bar situé sur le toit-terrasse qui sert des cocktails et des snacks. La Azotea de la Roldana organise des concerts tous les soirs et accueille les locaux et les clients de l'hôtel dans une ambiance endiablée. La bonne ambiance se poursuit à l'intérieur, avec un design aux couleurs vives inspiré des célèbres patios d'orangers andalous. Avec 218 chambres équipées de lits « Sweet Bed by ibis », l'hôtel enchante ses clients avec sa piscine scintillante et son centre de remise en forme, idéalement situé près de la gare AVE de Santa Justa.

« L'objectif de notre campagne Open to Creators est de démocratiser les formes de création les plus avancées de notre époque ? l'art numérique et les NFT ? en permettant à nos publics de participer au processus créatif. Grâce à nos réseaux sociaux, nous espérons stimuler l'imagination des clients, des fans et des followers d'ibis Styles et les inviter à collaborer avec ces artistes numériques ultra-talentueux, a déclaré Caroline Bénard, vice-présidente principale des marques économiques et milieu de gamme chez Accor. Chez ibis Styles, nous sommes convaincus que la créativité doit être partagée et appréciée le plus largement possible, et nous sommes là pour soutenir les créateurs, tout en permettant à un public croissant de participer à la conversation mondiale et à la communauté artistique. C'est pourquoi nous transformons notre marque en un lieu créatif : dans nos hôtels, sur nos plateformes de médias sociaux et dans le métavers. »

À propos d'ibis Styles

Design créatif et atmosphère ludique : voilà ce qui attend les voyageurs qui séjournent dans les hôtels ibis Styles. Avec un design unique conçu autour d'un thème précis et une démarche assurée et optimiste, les hôtels ibis Styles offrent un accueil simple, branché et économique. Le personnel attentif charme les invités et leur offre des petits suppléments agréables pour faire de chaque séjour un moment personnalisé et particulier. Les couples, les familles, les voyageurs solo et les voyageurs d'affaires sont tous accueillis chaleureusement dans plus de 560 hôtels ibis Styles au design unique, dans plus de 45 pays. ibis Styles est une marque d'Accor, un groupe leader de l'hôtellerie mondiale qui compte plus de 5 300 établissements dans plus de 110 pays, et participe au programme ALL ? Accor Live Limitless ? un programme de fidélité lifestyle qui permet de bénéficier de toutes sortes de récompenses, de services et d'expériences.

