Too Good To Go appelle tous les Canadiens à faire du 29 septembre une journée nationale « zéro gaspi »





MONTRÉAL, QB / ACCESSWIRE / le 29 septembre 2022 / Aujourd'hui, en ce 29 septembre, pour la troisième année consécutive, les Nations Unies célèbrent la Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture (JISPGN). Cette journée officielle attire notre attention sur l'impact environnemental et social du gaspillage alimentaire à travers le monde, et nous appelle à agir.

Too Good To Go souligne justement cette journée en invitant tous les Canadiens à réserver la date du 29 septembre et à en faire une journée nationale « zéro gaspi ». La première application de lutte contre le gaspillage alimentaire au monde incite tout le monde au pays à sauver de la nourriture via l'application, à ré-utiliser nos restes, ou encore à planifier davantage nos achats d'épicerie pour acheter seulement le strict nécessaire. Les commerces alimentaires jouent également un rôle prépondérant dans cette journée « zéro gaspi ». Les 3 500 commerçants locaux présents sur l'application sont encouragés à partager le message et s'assurer que tous leurs surplus de nourriture finissent dans les mains de consommateurs ravis de collecter des Paniers surprise.

La réduction du gaspillage alimentaire est l'un des moyens les plus simples et efficaces de lutter contre le changement climatique. Les pertes et gaspillages de nourriture représentent 10 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Chaque jour au Canada, en jetant des aliments, nous générons 154 794 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Chaque canadien(ne) gaspille quotidiennement 1,1 kg de nourriture en moyenne, ce qui révèle la quantité considérable d'aliments comestibles que nous jetons. Gaspiller de la nourriture, c'est également gaspiller les ressources utilisées pour la produire - l'eau, l'électricité, la terre, le travail et la passion investis dans la production de nos aliments. Chaque année, une surface de terres cultivées équivalente aux régions combinées du Grand Toronto, du Grand Montréal, du Grand Vancouver, de Calgary et d'Ottawa-Gatineau est utilisée pour produire des aliments que nous gaspillons.

« En un an depuis notre première campagne JISPGN en 2021, nous avons pu sauver collectivement, grâce à nos partenaires, plus de 800 000 repas au pays. Chaque Panier surprise sauvé permet d'économiser l'émission de 2,5 kg de CO2e dans l'atmosphère », se réjouit Sam Kashani, directeur national de Too Good to Go pour le Canada. « En sauvant simplement un Panier surprise, et en faisant du 29 septembre une journée "zéro gaspi", chaque Canadien peut contribuer à un impact collectif tangible et mesurable sur l'environnement, tout en mangeant de la bonne nourriture, et en sauvant de l'argent », conclut-il.

58 % de tous les aliments produits au Canada sont gaspillés chaque année, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale de 40 %. Les commerçants et les consommateurs peuvent donc prendre part à la lutte contre le gaspillage alimentaire, au quotidien. En se mobilisant pour une journée « zéro gaspi » le 29 septembre, Too Good To Go croit que tous les Canadiens peuvent prendre conscience que les solutions sont à portée de main.

Pour en savoir plus sur les multiples solutions pour faire de ce 29 septembre une journée nationale « zéro gaspi », visitez la page Instagram de Too Good To Go . Vous pouvez également courir la chance de gagner des Paniers surprises gratuits pendant un an !

L'application Too Good To Go est disponible en téléchargement au sein de l' App Store d'Apple pour iOS et de Google Play pour Android.

À propos de Too Good To Go

Too Good To Go, est une entreprise à impact social, certifiée B Corp, qui mène la lutte contre le gaspillage alimentaire. L'application met en relation les consommateurs aux commerces alimentaires ayant des surplus, comme des épiceries, des restaurants, des boulangeries et bien plus encore. Des produits frais et encore délicieux peuvent ainsi être sauvés quotidiennement.

Chaque repas sauvé permet d'économiser une émission de CO2e équivalente à la charge complète d'un cellulaire 422 fois. Fondée en 2016, Too Good To Go a permis à plus de 64 millions d'utilisateurs de sauver plus de 164 millions de repas auprès de plus de 170 000 partenaires, dans 17 pays. Au-delà de l'application, Too Good To Go a lancé des initiatives pour changer l'étiquetage de la date sur les aliments dans plusieurs pays, produit des ressources éducatives gratuites pour les écoles, et inspiré chacune et chacun à changer nos comportements en ce qui a trait au gaspillage alimentaire. Visitez toogoodtogo.ca/fr-ca pour plus d'informations et suivez-nous en tout temps @ instagram.com/toogoodtogo.can .

###

Contact

Sarah Soteroff

Gestionnaire des relations publiques, Canada

416.838.0077

[email protected]

LA SOURCE: Too Good To Go

View source version on accesswire.com:Communiqué envoyé le 29 septembre 2022 à 07:05 et diffusé par :