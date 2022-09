Xebec annonce son intention de se placer sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies





Xebec Adsorption Inc. (TSX : XBC) («?Xebec?» ou la «?Société?»), fournisseur mondial de solutions d'énergies propres, annonce qu'elle déposera aujourd'hui une demande d'ordonnance initiale (l'«?Ordonnance initiale?») auprès de la Cour supérieure du Québec (la «?Cour?») en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la «?LACC?») et demandera la reconnaissance de l'Ordonnance initiale aux États-Unis en vertu du chapitre 15 du Bankruptcy Code.

L'Ordonnance initiale devrait permettre de suspendre les procédures et les réclamations des créanciers au bénéfice de Xebec et de ses filiales canadiennes et américaines afin de permettre au groupe Xebec de poursuivre la mise en oeuvre de mesures de redressement et d'entamer un processus de sollicitation d'investissements et de vente approuvé par la Cour afin de solliciter de l'intérêt pour la vente ou un investissement concernant la totalité ou une partie des actifs et des secteurs d'activité de la Société et de ses filiales, dans le but de maximiser la valeur pour la Société et ses parties prenantes.

Processus décisionnel

Après un examen minutieux de toutes les possibilités, le conseil d'administration de chaque entité demanderesse du groupe Xebec a déterminé qu'il était dans le meilleur intérêt de chaque entité demanderesse, et de leurs parties prenantes respectives en général, de demander la protection contre les créanciers en vertu de la LACC.

Transactions sur les actions ordinaires de la Société

À la suite du dépôt de la demande de protection en vertu de la LACC, les transactions sur les actions ordinaires de la Société à la Bourse de Toronto («?TSX?») devraient être suspendues et il est prévu que les transactions sur les actions ordinaires de la Société continueront d'être suspendues jusqu'à ce que la TSX procède à un examen de l'admissibilité de la Société au maintien de son inscription à la cote de la TSX.

La Société fournira une nouvelle mise à jour sur ces questions dès que de plus amples informations seront disponibles.

Conseillers

Les conseillers juridiques de Xebec dans le cadre des procédures de la LACC et du chapitre 15 sont Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. et McDonald Hopkins LLC. Le conseiller financier de la Société est la Financière Banque Nationale inc.

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre destinées aux gaz renouvelables et à faible teneur en carbone utilisés dans des applications énergétiques, de mobilité et industrielles. L'entreprise est spécialisée dans le déploiement d'un portefeuille de technologies brevetées pour la capture du carbone ainsi que pour la production d'hydrogène, de gaz naturel renouvelable, d'oxygène et d'azote, le tout étant soutenu par un réseau de services portant la marque XBC Flow Services. En se concentrant sur la production de gaz écologiquement responsable, Xebec a aidé des milliers de clients dans le monde à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation. Basée au Québec, Canada, Xebec est présente mondialement avec neuf usines de fabrication, 17 centres de services de technologies propres et cinq bureaux de vente répartis sur quatre continents. Pour plus d'informations, consultez le site www.xebecinc.com.

Mise en garde

Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, contenues dans le présent communiqué de presse constituent des «?informations prospectives?» et des «?déclarations prospectives?» (collectivement, «?déclarations prospectives?») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont fondées sur des attentes et des projections à la date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs contiennent généralement des mots tels que «?croit?», «?s'attend?», «?anticipe?», «?continue?», «?pourrait?», «?indique?», «?planifie?», «?va?», «?a l'intention?», «?peut?», «?projette?», «?prévoit?», «?ferait?» ou des expressions similaires suggérant des résultats ou des événements futurs, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots d'identification.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, ceux qui ont trait (i) à la demande et à la procédure en vertu de la LACC, y compris l'issue de la demande d'Ordonnance initiale (ii) à l'obtention de l'approbation de la Cour pour lancer un processus officiel de processus de sollicitation d'investissements et de vente et (iii) à la suspension des transactions sur les actions de la Société à la Bourse de Toronto et à tout examen par la Bourse de Toronto concernant l'admissibilité de la Société à une inscription à la cote de la TSX.

Ces énoncés ne sont ni des promesses ni des garanties, mais comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, le niveau d'activité ou le rendement réels de Xebec diffèrent sensiblement des résultats, niveaux d'activité ou rendement futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs, y compris la capacité de la Société d'obtenir du financement pendant et après le processus de la LACC, la conjoncture économique générale et d'autres risques et facteurs qui sont examinés plus en détail dans le rapport de gestion de la Société pour la période terminée le 30 juin 2022, dans la notice annuelle de la Société ainsi que dans d'autres documents déposés par la Société qui sont disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à www.sedar.com. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par la Société au moment de ces énoncés, sont intrinsèquement assujetties à des incertitudes et à des contingences commerciales, économiques et concurrentielles importantes. Ces estimations et hypothèses peuvent s'avérer incorrectes. De plus, il n'y a aucune assurance qu'il y aura une valeur résiduelle pour les actionnaires dans le cadre du processus de la LACC.

Si ces hypothèses se révèlent inexactes, les résultats réels de Xebec pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. De plus, rien ne garantit que les procédures en vertu de la LACC permettront de maximiser le rendement des actifs de la Société et de ceux de ses filiales.

Les énoncés prospectifs contenus dans les présentes sont faits à la date du présent communiqué de presse et sont expressément qualifiés dans leur intégralité par la présente mise en garde. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Xebec ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prospectifs contenus dans les présentes. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

