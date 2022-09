5N Plus signe une entente d'approvisionnement pluriannuelle historique avec First Solar, chef de file du secteur des énergies renouvelables





5N Plus doublera sa capacité de production de semiconducteurs spécialisés au cours de la période visée par cette entente

MONTRÉAL, le 29 sept. 2022 /CNW Telbec/ - 5N Plus inc. (TSX: VNP) (« 5N Plus » ou la « Société »), chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l'échelle mondiale, a le plaisir d'annoncer le renouvellement et l'élargissement de l'entente pluriannuelle visant à fournir à First Solar, Inc. (« First Solar ») (NASDAQ: FSLR) des matériaux semiconducteurs utilisés dans la fabrication de modules photovoltaïques à couches minces.

Cette entente est la plus importante conclue à ce jour et signale une transition vers des volumes plus élevés de matériaux semiconducteurs composés à valeur ajoutée. En ligne avec les plans de croissance récemment annoncés par First Solar, la hausse attendue des volumes annuels est de 35 % en 2023 et de plus de 100 % en 2024 par rapport aux niveaux actuels. Comme pour les ententes conclues précédemment, la structure asymétrique de ce contrat permet à 5N Plus d'effectuer les investissements nécessaires prévus à son usine de Montréal, en vue d'accroître considérablement l'approvisionnement intérieur du marché nord-américain d'ici la fin de 2023, en plus de répondre aux besoins internationaux comme c'est le cas actuellement. Les investissements à être réalisés par 5N Plus afin d'augmenter la capacité de production s'ajouteront à ceux déjà en cours à ses installations de Montréal, lesquels visent à regrouper les activités de recyclage et d'affinage. La Société élargit également sur ce site ses activités de développement et de fabrication de matériaux critiques, notamment ceux servant à produire les composés semiconducteurs et poudres spécialisés utilisés dans diverses technologies des secteurs de l'énergie solaire, de l'imagerie médicale et de la sécurité.

« Le renouvellement de cette entente témoigne non seulement du solide partenariat qui unit 5N Plus et First Solar depuis quinze ans, mais également du rôle essentiel de notre société et de l'expertise unique dont elle fait profiter des secteurs essentiels en leur offrant des solutions durables en matière d'approvisionnement. Alors que nous poursuivons la mise en oeuvre de notre stratégie axée sur les possibilités d'affaires à valeur ajoutée, cette entente renforce encore davantage notre réputation de premier fournisseur mondial de composés semiconducteurs spécialisés pour les technologies à couches minces destinées au secteur des énergies renouvelables. Les perspectives et possibilités à long terme que ce secteur offre à 5N Plus demeurent une très grande source de motivation pour nous, a déclaré Gervais Jacques, président et chef de la direction de 5N Plus. »

« Étant toujours déterminés à produire des modules photovoltaïques de façon responsable afin de soutenir la transition des États-Unis vers les énergies propres, il est essentiel pour nous de pouvoir compter sur un fournisseur comme 5N Plus » a déclaré Mike Koralewski, chef des opérations manufacturières de First Solar. « Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat de longue date et de travailler avec 5N Plus alors que nous planifions augmenter notre capacité annuelle mondiale à plus de 20 GW d'ici 2025.

Les matériaux semiconducteurs spécialisés de 5N Plus sont intégrés aux modules photovoltaïques des séries 6 et 7 de First Solar, au coeur d'une structure multicouches d'une épaisseur d'environ 3 % de celle d'un cheveu. Les modules photovoltaïques actuels de First Solar présentent une empreinte carbone et en eau qui est de deux à trois fois inférieure à celle des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin. Dans le cadre de l'entente actuellement en vigueur, 5N Plus et First Solar collaboreront également à la mise au point et à la production d'autres produits d'énergie renouvelable en appui à la croissance et au perfectionnement de la technologie de tellurure de cadmium à couches minces.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose 5N Plus à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de 5N Plus diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs exprimés ou sous?entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de 5N Plus est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de 5N Plus daté du 22 février 2022 et du rapport de gestion du deuxième trimestre daté du 2 août 2022, ainsi qu'à la note 11 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour les périodes de trois mois et de six mois closes les 30 juin 2022 et 2021, qui peuvent être consultés sur le site SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l'emploi du futur et du conditionnel et par l'utilisation de termes tels que « croire » ou « s'attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans l'information prospective du présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N Plus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est valable en date de celui-ci, et 5N Plus n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour cette information prospective afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

À propos de 5N Plus inc.

5N Plus est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits offerts par ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N Plus pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. 5N Plus déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits spécialisés, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans plusieurs secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, l'industrie spatiale, les produits pharmaceutiques, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N Plus, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche?développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

