La CSF et l'INRS collaborent en vue d'augmenter les connaissances sur les aspects sociaux de la sécurité financière

MONTRÉAL, le 29 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La CSF est fière d'annoncer qu'au cours de la prochaine année, elle collaborera avec l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) et la sociologue Hélène Belleau, PhD, professeure au Centre Urbanisation Culture Société de l'INRS, pour approfondir l'état des connaissances sur les aspects sociaux de la sécurité financière.

Pour Me Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction de la CSF, cette collaboration arrive à point : « Nous travaillons activement avec la professeure Belleau depuis le printemps dernier, lorsque nous avons développé la formation Démystifier la dynamique financière du couple pour mieux conseiller les conjoints, qui a été présentée durant notre événement de formation annuel ProLab. Ce partenariat nous permet ainsi, dès à présent, de travailler de pair avec l'équipe à l'INRS pour élargir l'étendue du matériel que nous mettons à la disposition des conseillers. Informer nos membres sur les nombreuses facettes du conseil en services financiers, y compris leurs obligations déontologiques lorsque vient le temps d'aborder amour et argent avec leurs clients, est au coeur de notre mission de protection du public. »

« Les conseillers sont des relais importants de l'information auprès du public : ils peuvent amener leurs clients à parler de leurs finances et à aborder des sujets sensibles comme le partage équitable de l'épargne au sein d'un couple, les conséquences financières d'une rupture, etc. » de déclarer Mme Belleau. Elle souhaite donc impliquer les conseillers en services financiers dans son processus de recherche, qui porte notamment sur les réalités sociales, juridiques et affectives des couples, y compris les mécanismes entourant la gestion de l'argent.

Au cours des prochains mois, Mme Belleau et la CSF développeront plusieurs formations et outils, y compris un webinaire et un outil de référence pour les conseillers, de même qu'un guide pratique pour les consommateurs en couple qui cherchent des conseils ou des ressources en matière de gestion de leurs finances. Ceux-ci seront publiés sur le site de la Chambre.

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière a pour mission d'assurer la protection du public en veillant à la formation continue obligatoire, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 32000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurance et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants de courtier en épargne collective et les représentants de courtier en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

À propos de l' INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS occupe la première place au Québec en termes d'intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1?500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

À propos de la professeure Hélène Belleau

Sociologue, professeure au Centre Urbanisation Culture Société de l'INRS, Hélène Belleau s'intéresse depuis plusieurs années aux relations conjugales, à l'usage social de l'argent et à l'encadrement juridique des unions de fait. Elle a dirigé le Centre Urbanisation Culture et société de l'INRS de 2018 à 2022, ainsi que l'équipe du Partenariat de recherche Familles en mouvance de 2014 à 2022 et a fondé l'Observatoire des réalités familiales du Québec. Elle a donné plus de 200 conférences ainsi que des formations reconnues par l'IQPF et la CSF. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages dont le livre L'amour et l'argent : Guide de survie en 60 questions avec Delphine Lobet, paru en 2017 aux éditions Remue-Ménage et Quand l'amour et l'État rendent aveugle. Le mythe du mariage automatique. Presses de l'Université du Québec, Québec, 2011.

