Dormez-vous et un artiste local de Montréal s'associent pour célébrer le nouveau magasin de Griffintown et mettre en valeur les racines dynamiques du quartier

Inspiré par la scène artistique dynamique de Griffintown, Jason Wasserman a donné vie à une magnifique peinture murale personnalisée au nouveau magasin Dormez-vous.

MONTRÉAL, le 29 sept. 2022 /CNW/ - Dormez-vous, le principal détaillant spécialisé en sommeil au Québec, est heureux d'annoncer l'ouverture de son nouveau magasin à Montréal, situé au coeur de Griffintown. Ce nouveau magasin, qui ouvrira ses portes le 1er octobre au 220, rue Peel, marque la première collaboration entre le détaillant et un artiste Montréalais pour créer une véritable ambiance locale. Ce nouvel emplacement amène le nombre de magasins Dormez-vous à 62 dans la province, ce qui renforce son engagement à aider les communautés du Québec à obtenir une meilleure nuit de sommeil.

L'artiste multidisciplinaire Jason Wasserman a été chargé de concevoir une murale unique et personnalisée pour le magasin, inspirée par la communauté de Griffintown, connue comme un quartier dynamique et créatif de Montréal. Reprenant l'esthétique audacieuse de la bande dessinée en noir et blanc qui caractérise Jason Wasserman, la murale capture le style de vie éclectique du quartier, de sa riche histoire à ses évolutions contemporaines. Située sur le mur arrière du magasin, les résidents se sentiront immergés dans la culture de Griffintown, tant passée que présente, dès leur arrivée.

« Griffintown est un quartier remarquable de Montréal, rempli d'histoire mais aussi de nouvelle vie », a déclaré Wasserman. « J'ai été honoré lorsque Dormez-vous m'a approché pour capturer l'essence de ce quartier, et l'installation qui en découle met en valeur la juxtaposition entre l'architecture historique de Griffintown et les bâtiments résidentiels plus récents. »

« Nous sommes ravis d'apporter notre expertise hors pair en matière de sommeil à ce quartier dynamique de Montréal », a déclaré Stewart Schaefer, président et chef de la direction de Dormez-vous. Nous savions dès le début du processus de conception que ce magasin se trouvait dans un secteur vraiment unique de la ville. Il était important pour nous de capturer l'essence et la créativité de Griffintown dans notre nouvelle ouverture de magasin, et le partenariat avec un artiste local était la meilleure façon de donner vie à cette idée. »

Le 1er et le 2 octobre, les Montréalais sont invités à visiter le nouveau magasin Dormez-vous pour les célébrations du week-end d'ouverture inspirées par la communauté branchée. En plus de la murale de Wasserman, les clients pourront profiter d'un bar à smoothies offert par l'entreprise locale OLAOLA ou écouter de la musique au son de la DJ Abeille Gélinas le 1er octobre de 13 h à 16 h. Le samedi et le dimanche, les 25 premières personnes à visiter le magasin recevront une carte-cadeau Dormez-vous d'une valeur de 100 $ pour découvrir l'assortiment de produits de sommeil novateurs de la marque.

Dormez-vous Griffintown, QC : 220 rue Peel, unité #4, Montreal, Quebec H3C 2G7

Heures d'ouverture du magasin : Lundi au vendredi (10 h à 21 h), samedi (9 h à 17 h), dimanche (10 h à 17 h)

Date d'ouverture : 1er octobre 2022

Pour de plus amples informations sur Dormez-vous, veuillez consulter le site www.dormezvous.com .

À propos de Dormez-vous

Dormez-vous est le principal détaillant spécialisé dans le sommeil au Québec. En date du 29 septembre 2022, Dormez-vous compte 62 magasins appartenant à l'entreprise et 3 centres de distribution au Québec. Dormez-vous est une organisation motivée qui se consacre à transformer des vies en éveillant les Québécois au pouvoir du sommeil, et qui s'engage à créer une culture d'entreprise axée sur l'inclusion et la diversité, où les différences sont acceptées et valorisées. L'entreprise soutient de façon significative et positive son environnement et les collectivités où elle exerce ses activités par le biais de son programme complet de recyclage des matelas et des sommiers, qui permet d'éviter que les matelas ne se retrouvent dans les sites d'enfouissement, ainsi que par son programme de don de lits, qui permet de mettre des matelas et des sommiers à des organismes de bienfaisance québécois afin d'aider les familles et les enfants dans le besoin à obtenir une bonne nuit de sommeil. Pour plus d'informations sur la société, visitez le site www.dormezvous.com.

À propos de Jason Wasserman

Jason Wasserman est un artiste originaire de Montréal. Passionné par les bandes dessinées et l'illustration depuis son plus jeune âge, il est titulaire d'un baccalauréat en beaux-arts de l'Université Concordia. Il travaille depuis comme illustrateur, peintre et muraliste à contrat. Son style est facilement reconnaissable grâce à son esthétique de bande dessinée et à l'utilisation d'une palette noir et blanc, avec des récits fortement inspirés par l'art lowbrow et la ville de Montréal. Pour plus d'informations, visitez le site www.jasonwasserman.com.

