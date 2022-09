L'inflation et la hausse des coûts fragilisent les finances des Canadiens : Indice d'accessibilité financière de BDO Canada





L'épargne retraite et les dépenses discrétionnaires chutent, alors que de plus en plus de Canadiens ont du mal à s'offrir plus que l'essentiel

TORONTO, le 29 sept. 2022 /CNW/ - Un nombre croissant de Canadiens trouvent de plus en plus difficile de faire presque tous les types d'achats, selon le cinquième Indice d'accessibilité financière de BDO Solutions à l'endettement. Le sondage, qui examine l'accessibilité et la santé financières des Canadiens, révèle que plus des trois quarts des Canadiens (78 %) affirment que leurs finances personnelles ont empiré en raison de l'inflation, tandis qu'un peu plus de la moitié (54 %) disent vivre d'un chèque de paie à l'autre. Cela représente une augmentation de trois points de pourcentage par rapport à 2021. De même, six Canadiens sur dix épargnent moins ou n'épargnent pas du tout, comparativement à 2021, et ce, surtout pour la retraite.

«Les résultats de l'Indice d'accessibilité financière de cette année mettent en évidence la proportion croissante de Canadiens qui ont de la difficulté à relever le défi de l'inflation?», a déclaré Ronald Gagnon, premier vice-président de BDO Solutions à l'endettement. «?Avec l'augmentation des coûts, les difficultés financières sont revenues à des niveaux prépandémiques, et dans certains cas, elles les ont dépassés. Il est inquiétant de constater que les Canadiens doivent surmonter plus d'obstacles aujourd'hui qu'au cours des trois dernières années.»

Le sondage en ligne mené par le groupe Angus Reid auprès de plus de 2?000 Canadiens révèle que la hausse du coût des biens et services essentiels est le principal facteur contribuant à l'augmentation de l'endettement (84 %), en hausse de 14 % par rapport à 2021. Et 42 % affirment que leur dette est devenue écrasante, soit près du double des niveaux observés en 2021.

Bien que la plupart des Canadiens disent avoir assez d'argent pour acheter les choses dont ils ont besoin, ce chiffre est inférieur à celui de l'année précédente (66 % en 2022 contre 70 % en 2021.) Près d'un tiers des Canadiens (35 %) disent qu'il est difficile de se nourrir et de nourrir leur famille (une augmentation de 12 % par rapport à 2021), tandis que 52 % trouvent difficile de se payer un moyen de transport (une augmentation de 17 % par rapport à 2021). Les dépenses discrétionnaires ont également été touchées, et 61 % des Canadiens ont réduit leurs dépenses pour les restaurants et les repas à emporter, ainsi que pour les voyages (60 %) et les appareils électroniques domestiques (53 %).

Le fait de dépenser davantage sur les produits essentiels signifie qu'il y a moins d'argent pour l'épargne et le remboursement des dettes. Ce phénomène est encore plus accentué dans les provinces de l'Atlantique, où 91 % des répondants (78 % à l'échelle nationale) ont indiqué que les dépenses liées à l'épicerie, au loyer ou à l'hypothèque et à d'autres éléments essentiels étaient la principale raison pour laquelle ils épargnaient moins.

Plus de quatre Canadiens sur dix ont également réduit leur épargne en vue de la retraite, tandis que 71 % affirment qu'il est difficile d'épargner pour la retraite, soit une augmentation de six points de pourcentage par rapport à 2021. Par conséquent, 64 % des Canadiens disent maintenant qu'ils ne sont pas sur la bonne voie pour épargner suffisamment pour la retraite -- un bond de quatre points de pourcentage au cours de la dernière année -- dont près de la moitié disent qu'ils sont très en retard. Parmi les personnes âgées de 18 à 24 ans, plus des deux tiers (67 %) disent ne pas avoir accumulé d'épargne retraite du tout. Dans l'ensemble, 32 % des Canadiens disent qu'ils n'ont aucune idée de ce que sera leur plan de retraite, et un tiers d'entre eux affirment qu'ils ne cesseront jamais de travailler (par le biais d'un travail à temps partiel/occasionnel), malgré leur désir de prendre leur retraite.

«Alors que les Canadiens continuent de ressentir des pressions sur leurs finances, il est important qu'ils restent optimistes et ne renoncent pas à chercher des solutions,?» ajoute Ronald Gagnon. «?Pour ceux qui ont besoin d'aide pour surmonter leurs problèmes d'endettement, il y a toujours des réponses. Vous pouvez vous adresser à un syndic autorisé en insolvabilité qui peut vous aider à avoir une vue d'ensemble sur votre situation financière et à déterminer comment avoir le plus d'impact possible sur le remboursement de vos dettes.»

BDO Solutions à l'endettement compte plus de 160 établissements au Canada et plus de 60 syndics autorisés en insolvabilité. Les syndics et les professionnels de l'endettement de BDO s'engagent à aider les Canadiens à prendre en main leur avenir financier et à tourner la page sur les dettes. Les syndics sont les seuls professionnels autorisés par le gouvernement fédéral à déposer des propositions de consommateur ou des faillites au nom de particuliers.

À propos de l'Indice d'accessibilité de BDO Canada

En partenariat avec BDO Solutions à l'endettement, le Groupe Angus Reid a mené un sondage en ligne du 5 au 11 août 2022, parmi un échantillon représentatif aléatoire de 2 008 Canadiens âgés de 18 ans et plus et membres du forum Angus Reid. Utilisé à des fins de comparaison seulement, ce plan de sondage présenterait une marge d'erreur de +/- 2,2 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Les incohérences dans les totaux sont dues aux chiffres qui ont été arrondis. Les résultats complets de l'Indice d'accessibilité 2020 de BDO Canada sont disponibles auprès du contact ci-dessous.

À propos des services de redressement financier de BDO Solutions à l'endettement

BDO Solutions à l'endettement est l'une des plus vieilles et des plus grandes sociétés en services de redressement financier au Canada. Les conseillers en redressement financier de BDO comprennent des syndics autorisés en insolvabilité et des administrateurs de propositions dont les services couvrent le conseil en crédit et l'administration des dossiers de propositions de consommateur et de faillite.

Pour de plus amples renseignements, visitez bdodettes.ca ou suivez BDO Solutions à l'endettement sur sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram.

À propos du Groupe Angus Reid

Angus Reid est le nom le plus connu et respecté du Canada en matière de données d'opinion publique et d'études de marché. En proposant diverses solutions de recherche aux entreprises, marques, gouvernements, organisations à but non lucratif et plus encore, l'équipe mondiale d'Angus Reid connecte les technologies et les personnes pour obtenir des idées puissantes qui éclairent vos décisions. Les données sont recueillies à l'aide d'un ensemble d'outils utilisant les dernières technologies. Le forum principal est le Forum Angus Reid, une communauté d'opinion composée de résidents engagés à travers le pays qui répondent à des sondages sur des questions d'actualité qui sont importantes pour tous les Canadiens.

Pour de plus amples renseignements et les demandes médias, veuillez joindre Myriam Kamako de Capital-Image au 514-431-2081 ou à [email protected].

SOURCE BDO Canada Limited

Communiqué envoyé le 29 septembre 2022 à 06:03 et diffusé par :