La Section du Québec de FEI Canada dévoile son conseil d'administration 2022-2023

MONTRÉAL, le 29 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Section du Québec de Financial Executives International Canada (FEI Canada) est fière de dévoiler son conseil d'administration 2022-2023. Les membres de la division québécoise de FEI Canada ont élu leurs administrateurs(trices) pour la nouvelle année au terme d'un scrutin électronique mené du 29 août au 9 septembre 2022. La réélection de Monsieur Martin Lebeau, chef de la direction financière d'Accedian, lui permet d'entamer sa deuxième année à titre de président du conseil.

« Après deux années ponctuées par divers bouleversements, je me réjouis d'assister au dévoilement d'une programmation presque entièrement en présentiel ! » s'exclame Martin Lebeau, MBA, CPA, chef de la direction financière, Accedian, et président du conseil d'administration de la Section du Québec de FEI Canada. « Je tiens à remercier toutes les personnes qui acceptent de siéger à notre conseil d'administration, permettant ainsi à notre association de poursuivre sa mission. Notre profession continuera d'être hautement sollicitée dans l'année à venir alors que plusieurs entreprises continuent de surmonter les défis de cette période mouvementée. Il est donc crucial pour nous d'outiller la direction financière afin qu'elle puisse jouer son rôle avec brio. »

C'est aujourd'hui, le 29 septembre 2022, qu'aura lieu l'assemblée générale annuelle des membres de la Section du Québec FEI Canada. Cet événement hors du commun sous le thème de la créativité se tiendra à la Factry dès 17 h dans le cadre du Rendez-vous de la rentrée. Une présentation des membres du conseil d'administration 2022-2023, le dévoilement de la programmation de l'année et une séance de réseautage figurent à l'horaire de la soirée pour les membres inscrit(e)s.

Conseil d'administration 2022-2023 de la Section du Québec de FEI Canada

Martin Lebeau, MBA, CPA, chef de la direction financière, Accedian (réélu)

Catherine Allard, CPA, administratrice de sociétés (réélue)

Marie-Josée Amyot, ASC, CPA, Vice-présidente Finance, Les Eaux Naya inc (réélue)

Philippe Castaigne, MBA, CPA, directeur des finances et de l'administration, Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal (réélu)

Caroline Danis, CPA (réélue)

Bruno Des Rosiers, MBA, CPA, vice-président principal, Finances, Matrox (réélu)

Anick Dubois, CPA, vice-présidente finance, Groupe TVA (élue)

Carl Gauvreau, MBA, FCPA, chef de la direction financière, Croix Bleue (réélu)

Marc Godin, MBA, CFA, chef de la direction financière, NorthStar (réélu)

Caroline Goulian, CPA, vice-présidente performance financière et analyse, Reitmans Canada (réélue)

Dominic Grimard, CPA, chef de la direction financière, Power Sustainable (réélu)

Benoît Guérard, MBA, CPA, directeur Portefeuille, performance et bureau de projets, Hydro-Québec (élu)

Mathieu Hébert, CPA, trésorier, TC Transcontinental (élu)

Stéphanie Labelle, CPA, directeur principal - projets finance, Intact (réélue)

Murielle Lortie, CPA, chef de la direction financière, Claridge inc. (réélue)

Louis Marcotte, MBA, FCPA, premier vice-président exécutif et chef des finances, Intact Corporation financière (réélu)

Parmi les activités phares de la programmation de l'association se trouvent le Forum de la direction financière, le 23 novembre 2022, le concours et gala Les As de la finance, le 3 mai 2023, et le Congrès annuel FEI Canada, du 31 mai au 2 juin 2023. Cette année, le Congrès se déroulera à Québec, où plus de 400 membres FEI Canada sont attendu(e)s. La Section du Québec de FEI Canada invite ses membres qui souhaitent contribuer à l'organisation de ce congrès à se porter volontaires en lui signalant leur intérêt à siéger sur un comité.

À propos de Financial Executives International Canada (FEI Canada)

Financial Executives International Canada (FEI Canada) ou Dirigeants financiers internationaux du Canada (DFI Canada) est une association professionnelle intersectorielle de cadres exerçant des fonctions de direction financière qui compte près de 1?500 membres et 12 sections régionales réparties dans l'ensemble du Canada.

La Section du Québec de FEI Canada est la seule association de la province qui s'adresse exclusivement aux cadres de la finance qui évoluent dans des industries variées. L'association offre à ses près de 200 membres une opportunité unique d'échanger et de réseauter avec des collègues qui partagent et comprennent leur réalité et leurs enjeux. Elle leur permet également de se développer professionnellement, par le biais de conférences et d'ateliers, et de transmettre leur expertise à la relève, par l'entremise du nouveau programme de mentorat. La profession y est aussi célébrée, notamment lors de la remise de prix annuelle Les As de la finance.

Les nombreux événements de la Section du Québec de FEI Canada sont rendus possibles grâce à la collaboration de précieux partenaires solidaires que nous remercions : BFL Canada, CDPQ, Ordre des comptables professionnels agréés (CPA) du Québec, Mandrake Vézina Lebeau, PwC, Banque Nationale Marchés financiers, Deloitte, EY, KPMG, Randstad, Sun Life, WTW, Robert Half, Amex, Bank of America, Black Line, Corpay, Finmetrix, Marsh, Mazars, Voyages Encore et La Presse.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter https://www.feicanada.org/chapters/quebec ou LinkedIn .

