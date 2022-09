Minière O3 continue d'informer les citoyens





VAL-D'OR, QC, le 29 sept. 2022 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV: OIII) (OTC-QX: OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») poursuit son processus d'information avec les citoyens du secteur du projet Marban et répond ainsi à la demande des résidents d'avoir un dialogue transparent et constructif. Près d'une centaine de citoyens ont assisté à la rencontre qui s'est tenue ce mercredi à la Maison du Citoyen de Dubuisson. Minière O3 a présenté l'avancement des engagements pris en mai dernier lors des dernières séances de consultations spécifiques, les résultats de l'étude de préfaisabilité du projet et les activités à venir. Afin de poursuivre le dialogue, notons l'embauche, par la Société, d'une agente de liaison communautaire qui va à la rencontre des citoyens afin d'échanger de l'information sur le projet et répondre à leurs questions.

Pour Minière O3, la communication est essentielle pour bâtir une relation de confiance avec les résidents du secteur, mais également avec l'ensemble des parties prenantes. C'est pourquoi, au cours des prochains mois, l'entreprise tiendra des ateliers de travail sur des enjeux spécifiques avec les citoyens et les parties prenantes concernées. Minière O3 est engagée à mettre en place une démarche participative dans le développement de son projet.

La Vice-présidente, Développement durable et Ressources humaines, Myrzah Bello explique « Nous avons toujours eu la volonté de travailler en amont et de définir conjointement les priorités avec les citoyens. C'est en travaillant ensemble que nous pourrons établir un cadre juste et transparent qui répondra aux besoins et aux réalités des résidents, de la communauté d'accueil et de Minière O3 ».

La rencontre a été l'occasion de présenter aux citoyens l'étude de préfaisabilité qui confirme la viabilité économique et technique du projet et qui permet à Minière O3 de poursuivre son développement avec l'exécution de l'étude de faisabilité en 2023.

