Tableau de bord Canadien des VE: Classement des stratégies, politiques et investissements des provinces et territoires





Un rapport de Mobilité électrique Canada répond à la question suivante : alors que les Canadiens paient à la pompe, quelles sont les provinces où il est le plus facile de passer à l'électricité ?

MONTRÉAL, le 29 sept. 2022 /CNW/ - Mobilité électrique Canada (MEC), avec l'appui de Dunsky Énergie + Climat, a publié un Tableau de bord comparant l'efficacité des provinces et territoires canadiens à soutenir les consommateurs dans leur virage vers l'électromobilité.

Le rapport recense les mesures déjà en cours (exercice fiscal 2021-22) et montre aussi que les provinces et territoires ont encore du travail à faire pour répondre à la demande et offrir un accès abordable aux VÉ.

Le Tableau de bord évalue les efforts en fonction des politiques et programmes mis en place pour assurer l'approvisionnement en VE, soutenir l'adoption, construire les infrastructures de recharge et former la main-d'oeuvre. Les provinces et les territoires sont ensuite regroupés dans les catégories suivantes : chefs de file mondiaux, chefs de file canadiens, prend de l'élan et en décollage.

Le financement du projet a été assuré par la Fondation familiale Trottier, la Fondation Ivey et le Transition Accelerator. MEC a l'intention de mettre à jour régulièrement le Tableau de bord, qui servira de point de référence cohérent pour les progrès et l'inspiration politique dans l'électrification des transports.

Citations

« Les provinces et les territoires ont un rôle clé à jouer pour faire de la mobilité électrique une option abordable et accessible pour tous les Canadiens. Ceux qui font en sorte qu'il soit le plus facile d'éviter le coût redouté d'un passage à la pompe ont quelques points en commun : rendre obligatoire la vente de VZE, introduire des rabais à l'achat et faire des investissements dans les infrastructures de recharge », a déclaré Daniel Breton, président et chef de la direction de Mobilité électrique Canada. « Nous voyons clairement que ces mesures encouragent l'adoption des VZE et protègent les Canadiens contre les prix imprévisibles et exorbitants à la pompe, mais il reste encore beaucoup à faire partout au Canada et dans chaque domaine d'action. Pour tirer le meilleur parti d'une norme VZE fédérale très attendue, MEC appelle les provinces et les territoires à tirer parti de leur caractère unique pour faire progresser l'adoption de VZE et pour que le Canada reste compétitif tout en devenant plus propre et en créant des emplois durables bien rémunérés. »

« Le marché mondial des VZE a déjà décollé, le Canada doit donc examiner d'un oeil critique la façon dont nous nous comparons et approfondir ce que nous devons faire non seulement pour amener plus de Canadiens à adopter le transport durable, mais aussi pour positionner le Canada comme un gagnant économique mondial dans ce nouveau secteur » a déclaré Dan Wicklum, PDG de Transition Accelerator. « Ce tableau de bord, dont nous avions grandement besoin, indique les progrès réalisés et la direction que doivent prendre les provinces et les territoires pour accélérer la transition vers la mobilité électrique au Canada. Bien que les résultats du tableau de bord montrent des tendances prometteuses, les administrations canadiennes doivent prendre des mesures soutenues et élargies pour bien faire les choses. »

« Grâce à notre travail sur le terrain avec les gouvernements et les services publics, nous savons que les décideurs recherchent des points de référence pour suivre leurs progrès en matière de VZE » a déclaré Philippe Dunsky président de Dunsky Énergie + Climat. « Nous sommes fiers de soutenir cette initiative et espérons qu'elle pourra aider les gouvernements à soutenir les consommateurs et à faire avancer la transition énergétique. »

À propos de :

Mobilité Électrique Canada est une organisation nationale à but non lucratif composée de membres qui se consacre exclusivement à l'avancement de la mobilité électrique en tant qu'opportunité de lutter contre le changement climatique et la pollution atmosphérique tout en stimulant l'économie canadienne.

