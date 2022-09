Tim Hortons célèbre la Journée nationale du café dans le métavers avec un nouveau jeu Roblox, et lance AUJOURD'HUI les articles de l'Association québécoise d'athléTIM en édition limitée





Tim Hortons se lance dans le métavers et propose une course à obstacles amusante intitulée « Tims Speed Run », à laquelle vous pouvez jouer sur Roblox. Vous devrez franchir les obstacles tout en transportant un plateau Tim Hortons. Sautez par-dessus des beignes et des bagels qui tournent, évitez les Timbits géants et ramassez les grains de cafés dorés pour obtenir des points supplémentaires.

La collection de l'Association québécoise d'athléTIM est disponible AUJOURD'HUI et comprend une casquette, des chaussettes, des sandales, un chandail à manches longues et deux coupe-vent. Les membres FidéliTimMC inscrits recevront un code par courriel ou sur l'appli Tim Hortons pour accéder en primeur à la collection de l'Association québécoise d'athléTIM aujourd'hui, de 9 h à 11 h (HE).

TORONTO, le 29 sept. 2022 /CNW/ - Pour célébrer la Journée nationale du café, Tim Hortons se lance dans le métavers en proposant un nouveau jeu sur Roblox, et lance une nouvelle collection de vêtements et d'accessoires de l'Association québécoise d'athléTIM en édition limitée.

Le défi « Tims Speed Run » est maintenant disponible sur Roblox. Cette course d'obstacles unique en son genre vous amène dans un monde peuplé de cafés et de beignes Tim Hortons gigantesques. Vous devrez franchir les obstacles le plus rapidement possible tout en transportant un plateau Tim Hortons. Sautez par-dessus des beignes et des bagels qui tournent, évitez les Timbits géants et ramassez les grains de café dorés pour obtenir des points en prime. Ce défi unique a été développé en partenariat avec Roblox et Media.Monks. Les utilisateurs de Roblox du monde entier pourront y jouer pendant tout le prochain mois.

L'Association québécoise d'athléTIM

Tim Hortons célèbre tout en style à l'occasion de la Journée nationale du café! La classique tournée Tim et le café préféré des gens d'ici* seront mis à l'honneur de plusieurs façons uniques et amusantes. En l'honneur des millions de Canadiens et Canadiennes qui font leur tournée Tim chaque jour avant le travail, pour le dîner ou lorsqu'ils rentrent à la maison, Tim Hortons lance aujourd'hui en exclusivité une gamme d'articles d'édition limitée, la collection de l'Association québécoise d'athléTIM.

« Nos articles inspirés du café Deux-DeuxMC lancés l'an dernier lors de la Journée nationale du café ont été extrêmement populaires! Tous les articles se sont vendus en quelques minutes. Cette année, nous voulions mettre en valeur le sport préféré de nos invités, la tournée Tim », a déclaré la directrice du marketing chez Tim Hortons.

« Nous avons créé l'Association québécoise d'athléTIM, le seul club d'athlétisme où vous n'avez pas besoin de courir. Les articles exclusifs de l'Association québécoise d'athléTIM comportent plusieurs éléments pratiques, comme la poche isotherme de notre coupe-vent premium qui garde votre TimatinMD au chaud. Ce coupe-vent présente également un rembourrage au niveau du coude sur le bras gauche pour assurer un meilleur confort lorsque vous reposez votre bras sur la fenêtre de la voiture en attendant au service au volant. De plus, sa manche gauche à double épaisseur offre une protection supplémentaire contre les intempéries au service au volant durant les matins et soirs plus frais typiques du Canada. »

La collection d'édition limitée de l'Association québécoise d'athléTIM comprend les articles suivants :

Coupe-vent premium avec rembourrage aux coudes pour assurer un confort optimal, manche gauche à double épaisseur offrant une protection contre les intempéries, poche kangourou isotherme pour garder vos produits Tim au chaud, et poche pour téléphone facile à atteindre

avec rembourrage aux coudes pour assurer un confort optimal, manche gauche à double épaisseur offrant une protection contre les intempéries, poche kangourou isotherme pour garder vos produits Tim au chaud, et poche pour téléphone facile à atteindre Coupe-vent classique d'inspiration rétro, résistant au vent et à l'eau pour vous garder au sec et au chaud pendant toutes vos tournées Tim

d'inspiration rétro, résistant au vent et à l'eau pour vous garder au sec et au chaud pendant toutes vos tournées Tim Casquette à 5 panneaux qui retient la transpiration; rouge classique de Tim

qui retient la transpiration; rouge classique de Tim Chandail à manches longues en jersey de coton pour vous garder au chaud

en jersey de coton pour vous garder au chaud Sandales Toujours frais; brun classique Deux-Deux MC

Toujours frais; brun classique Deux-Deux Chaussettes parfaitement assorties aux sandales de l'Association québécoise d'athléTIM

parfaitement assorties aux sandales de l'Association québécoise d'athléTIM Bandeau et bracelets antitranspiration idéals pour toutes vos tournées Tim

Les membres FidéliTimMC inscrits recevront un code par courriel ou sur l'appli Tim Hortons pour accéder en primeur à la collection de l'Association québécoise d'athléTIM aujourd'hui, de 9 h à 11 h (HE). Après 11 h, tous les Canadiens et Canadiennes pourront commander les articles sur le site athletim.ca.

Défi de la Journée nationale du café sur l'appli

Les invités de Tim Hortons peuvent également célébrer la Journée nationale du café toute la semaine sur l'appli Tim Hortons en réalisant le défi de la Journée nationale du café. Commandez trois boissons différentes à base de café durant la semaine et gagnez 50 points FidéliTimMC en prime!

* Basé sur les sondages sur le café effectués par les RSR/cafés (juin 2022)

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons®. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le coeur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons est la plus grande chaîne de restaurants oeuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 100 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

Communiqué envoyé le 29 septembre 2022 à 06:00 et diffusé par :