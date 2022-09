Journée nationale du personnel de soutien scolaire - Le personnel de soutien scolaire joue un rôle essentiel à la vie scolaire





QUÉBEC, le 29 sept. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée nationale du personnel de soutien scolaire, qui se déroule aujourd'hui sur le thème Incontournables! la Fédération des centres de services scolaires du Québec rend hommage à ces employées et employés de soutien technique, paratechnique, administratif et manuel. Professionnels, engagés et dévoués, ces milliers de travailleuses et de travailleurs oeuvrent au sein de nos organisations scolaires publiques en collaborant avec l'ensemble des acteurs du monde scolaire pour à assurer aux élèves un milieu de vie sain, sécuritaire et bienveillant, favorisant leur épanouissement et leur réussite.

« Je tiens à témoigner ma profonde reconnaissance à l'égard du travail exceptionnel que ces personnes effectuent. Que ce soit dans une école, un centre ou au centre administratif, par leur rôle respectif, ces personnes contribuent à offrir aux élèves des conditions de réussite qui les soutiendront tout au long de leur parcours scolaire. Elles sont toutes plus essentielles les unes que les autres. Leur apport au quotidien est inestimable, et ce, tant auprès des enseignants, du personnel professionnel, du personnel d'encadrement que des parents. Je les remercie d'être présentes et présents, partout, en tout temps et toujours au bon moment », a déclaré la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, des services juridiques et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

www.fcssq.quebec

Twitter : @FCSSQc

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Communiqué envoyé le 29 septembre 2022 à 06:00 et diffusé par :