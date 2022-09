Journée nationale du personnel de soutien scolaire - La FPSS-CSQ souligne la contribution exceptionnelle de ses membres





MONTRÉAL, le 29 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Pour une 23e année consécutive, la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), profite de la Journée nationale du personnel de soutien scolaire pour souligner, à sa juste valeur, le travail essentiel accompli par ses 36 500 membres qui assurent quotidiennement la bonne marche de notre réseau scolaire.

Le président de la FPSS-CSQ, Éric Pronovost, rappelle que c'est son organisation syndicale qui est à l'origine de cette journée instaurée en 1999. « Notre réseau public d'éducation ne serait pas ce qu'il est sans ces travailleuses et travailleurs qui interviennent, jour après jour, à tous les paliers de notre système scolaire. Malheureusement, encore aujourd'hui, les 81 classes d'emplois représentées par la fédération sont trop peu connues et reconnues. Cette journée spéciale vise à promouvoir l'engagement du personnel de soutien scolaire, notamment en soulignant les actions au quotidien de ces personnes incontournables ».

Des travailleuses et travailleurs qui font la différence

Il faut noter que plusieurs événements se dérouleront aujourd'hui partout au Québec, à l'initiative de nos syndicats, pour souligner cette journée spéciale. « Nos membres ont grandement raison d'être fiers de ce qu'ils accomplissent, car malgré des conditions de travail trop souvent difficiles, ils font la différence dans nos écoles et nos centres. Nous tenons donc à les remercier pour leur professionnalisme et leur souhaitons une excellente Journée nationale du personnel de soutien scolaire », conclut Éric Pronovost.

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement au Québec représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 catégories d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte plus de 36 500 membres.

