La Campagne d'Halloween de Leucan est de retour pour une 24e édition





Les jeunes écoliers des quatre coins du Québec se mobilisent de façon amusante et engageante pour leurs camarades atteints de cancer

MONTRÉAL, le 29 sept. 2022 /CNW Telbec/ - À l'aube de la Journée nationale du personnel de soutien scolaire, Leucan est fière d'annoncer la 24e édition de la Campagne d'Halloween de Leucan, propulsée par Classcraft. Les établissements scolaires de niveau primaire et préscolaire, ainsi que le grand public, sont invités à participer à cette campagne ludique et éducative, autrefois appelée les Tirelires d'Halloween de Leucan. De retour virtuellement pour une 3e année consécutive, l'Association propose de nouvelles activités et divers prix à gagner.

Leucan souhaite souligner le travail exceptionnel du personnel de soutien dans les écoles du Québec, des alliés indispensables à la réussite de ce projet :

« Le personnel de soutien scolaire effectue un travail remarquable quotidiennement et leur soutien lors de la Campagne d'Halloween de Leucan fait la différence, année après année. Grâce à eux, des millions de dollars ont été amassés pour soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille au cours des 23 dernières éditions. » - Julie Veilleux, directrice des communications de Leucan.

Une campagne toujours aussi amusante et importante

Chaque école participante aura sa propre page de collecte de dons virtuelle où l'entourage des enfants et la population pourront y faire un don. Les établissements participants auront aussi accès à une foule d'activités interactives favorisant les apprentissages, la discussion et l'engagement citoyen. Le concours de coloriage est également de retour cette année et offre la chance aux jeunes à travers le Québec de gagner des prix, dont des cartes-cadeaux DeSerres et Normandin.

La Campagne d'Halloween de Leucan permet de financer plusieurs services essentiels, dont la sensibilisation et l'accompagnement en milieu scolaire. Ce service permet de soutenir les jeunes lors de leur retour à l'école.

« C'est une période souvent très anxiogène pour les jeunes et notre présence lors de leur première journée à l'école est très rassurante. La visite en classe permet de répondre à toutes les questions de leurs camarades et permet à l'enfant d'être plus à l'aise de s'ouvrir à propos de la maladie. » explique Christelle Hains-Robitaille, conseillère, services aux familles chez Leucan.

Classcraft se joint à Leucan pour offrir aux enseignants un outil de gestion de classe

Leucan est ravie de compter sur Classcraft comme partenaire de la Campagne d'Halloween de Leucan cette année. L'association entre les deux organisations québécoises est naturelle, alors qu'elles partagent plusieurs valeurs dans leur offre de services respective, notamment l'amélioration de la culture scolaire pour les étudiants à l'aide d'initiatives créatives et engageantes.

Classcraft met de l'avant plusieurs éléments ludiques lors de la Campagne d'Halloween de Leucan. Toutes les écoles inscrites pourront obtenir une licence-école valide à partir du moment de leur inscription, et ce, jusqu'au 15 novembre. Un tirage de cinq licences-écoles annuelles gratuites sera effectué parmi toutes les écoles participantes.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

À propos de Classcraft

Basé au Québec depuis 2013, Classcraft est une plateforme qui facilite la gestion de classe aux enseignants en introduisant un élément de ludification dans les salles de classe partout autour du monde. Grâce à des expériences amusantes, collaboratives et durables, Classcraft motive les étudiants à atteindre leur plein potentiel tout en encourageant les compétences cognitives parascolaires, comme la collaboration, l'empathie, le leadership, la communication et l'expression de soi. La salle de classe est réinventée grâce à une pédagogie moderne afin de créer des environnements d'apprentissages pertinents et parlants pour les jeunes d'aujourd'hui.

