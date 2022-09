Un succès Macif : entre réduction des coûts et gains de flexibilité, la compagnie d'assurance tire avantage du lancement de Guidewire dans le cloud





Plus de 180 000 devis, 70 000 contrats et 300 sinistres soumis au cours des trois premières semaines. L'assureur mutualiste français Macif utilise désormais la première plateforme européenne de coeur de métier assurance dans le cloud.

La Macif a déployé la solution Guidewire InsuranceSuite pour sa plus grande ligne d'activité, Mobilité, sur Guidewire Cloud. Ce projet réussi, qui a été géré par le leader mondial de la transformation numérique GFT, établit de nouvelles normes dans le secteur assurantiel et apporte des économies substantielles et des avantages concurrentiels à la Macif.

"Cette nouvelle solution devrait nous permettre d'aller plus vite sur le marché avec de nouvelles propositions de valeur, et de proposer des solutions plus personnalisées à nos sociétaires grâce à l'architecture technique des applications Guidewire," déclare Yann Arnaud, Directeur Réponses Besoins Sociétaires et Innovation de la Macif. "En outre, cela devrait améliorer la qualité de notre souscription, le suivi du cycle de vie des contrats de nos assurés et la gestion des sinistres, grâce au caractère intuitif des applications Guidewire ; en effet, leur facilité d'utilisation a dépassé nos attentes."

"Nous voulions pouvoir nous concentrer davantage sur notre coeur de métier - prendre soin de nos sociétaires - et passer moins de temps à gérer les systèmes informatiques," ajoute Fabrice Leyglene, DSI de la Macif. "Cette solution cloud facilite également la mise en marque blanche de nos produits et services pour les revendeurs. Cette migration s'inscrit donc directement dans notre stratégie commerciale. Et finalement, nous allons pouvoir intégrer relativement facilement les solutions cloud les plus avancées du marché dans les différents éléments de notre chaîne de valeur."

Emmanuel Naudin, Regional Vice President, Sales - EMEA, Guidewire, ajoute : "Il s'agit de la plus grande implémentation de Guidewire InsuranceSuite dans le cloud en Europe à ce jour. La Macif montre ainsi qu'elle est à la pointe de l'innovation technologique dans le secteur de l'assurance. La solution a très bien fonctionné dès le premier jour, ce qui témoigne de l'excellente collaboration entre la Macif, notre partenaire GFT et Guidewire."

"Il s'agissait d'un projet ambitieux. L'ampleur de cette implémentation dans le cloud est une étape importante pour Guidewire en Europe. Mais nous savions que nous pouvions le faire, la Macif nous a fait confiance, et en utilisant des ressources et des experts de cinq pays d'Europe et d'Amérique, nous avons réussi," déclare Mathieu Liabaud, directeur général de GFT France.

Libérer des ressources, se concentrer sur les compétences essentielles, réduire les coûts

Grâce à cette démarche, la Macif bénéficie de nombreux avantages en termes de coûts et d'activité métier. Plus précisément, les avantages sont les suivants :

La mise en marque blanche des produits ou services pour les revendeurs devient beaucoup plus facile.

Les applications sont maintenues et gérées par Guidewire, libérant ainsi le département informatique de la Macif pour qu'il se concentre sur des questions plus importantes pour le métier.

L'absence de matériel et de main d'oeuvre sur site pour la maintenance des systèmes applicatifs réduit les dépenses informatiques.

La solution SaaS permet d'être toujours à jour.

La solution est facile à utiliser, ce qui donne aux employés du service client plus de temps pour interagir avec les sociétaires et construire leurs relations.

Les nouveaux produits ou services sont plus rapides et plus faciles à lancer qu'avec l'ancien système de la Macif.

L'ensemble de l'activité assurance IARD de la Macif sera mis en oeuvre lors des prochains déploiements.

La Macif utilise Guidewire InsuranceSuite pour la gestion de ses contrats, la souscription et la gestion des sinistres. La récente migration de la ligne métier Mobilité de la Macif fait suite à la migration initiale de sa ligne métier Flotte. La mise en oeuvre de Guidewire Cloud est prévue pour tous les autres lignes d'activité de l'assurance IARD, dans le cadre de versions ultérieures au cours des prochaines années. Pour la migration de la ligne métier Mobilité de la Macif, jusqu'à 130 experts GFT de France, du Canada, d'Espagne, de Pologne et du Costa Rica ont été impliqués.

À propos de la Macif

Assureur mutualiste, la Macif s'engage au quotidien auprès de ses 5,7 millions de sociétaires et clients pour protéger le présent et permettre l'avenir. La Macif propose des offres et services de protection simples et utiles en assurances dommages, santé-prévoyance et finance-épargne. Gérant plus de 18 millions de contrats, la mutuelle d'assurances a réalisé un chiffre d'affaires de près de 6 milliards d'euros en 2021. Depuis janvier 2021, la Macif est affiliée à Aéma Groupe. Aéma Groupe, né du rapprochement entre Aésio Mutuelle et Macif, imagine chaque jour les contours d'un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au coeur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Plus d'infos sur www.macif.fr.

À propos de GFT ? Façonner l'avenir des entreprises numériques

En tant que pionnier de la transformation numérique, GFT développe des solutions durables à travers les nouvelles technologies - de l'ingénierie du cloud et de l'intelligence artificielle à Blockchain/DLT.

Grâce à sa profonde expertise technologique, ses partenariats solides et son savoir-faire complet sur le marché, GFT offre des conseils aux secteurs de la finance et de l'assurance, ainsi qu'à l'industrie manufacturière. Grâce à l'utilisation intelligente de solutions informatiques, GFT augmente la productivité et crée de la valeur ajoutée pour ses clients. Les entreprises bénéficient d'un accès facile et sûr à des applications informatiques évolutives et à des modèles commerciaux innovants.

Fondée en 1987 et implantée sur plus de 15 marchés pour assurer la proximité avec les clients, l'équipe de GFT est composée de plus de 10 000 talents déterminés. GFT leur offre des opportunités de carrière dans tous les domaines de l'ingénierie logicielle et de l'innovation. L'action GFT Technologies SE est cotée dans l'indice SDAX de la Bourse allemande (ticker : GFT-XE).

www.gft.com

www.blog.gft.com

www.linkedin.com/company/gft-group/

www.twitter.com/gft_en

À propos de Guidewire

Guidewire est la plateforme à laquelle les assureurs IARD font confiance pour communiquer, innover et se développer efficacement. Nous associons les applications coeur de métier, le digital, l'analytique et l'IA dans notre plateforme sous forme de service cloud. Qu'ils soient jeunes et de petite envergure ou parmi les plus grands et plus complexes au monde, environ 520 assureurs utilisent Guidewire dans 38 pays.

En tant que partenaire de nos clients, nous sommes en constante évolution pour assurer leur réussite. Nous sommes fiers de nos résultats inégalés en matière d'implémentations, avec à notre actif plus de 1 000 projets réalisés avec succès et bénéficiant du soutien de la plus grande équipe de R&D, et l'écosystème de partenaires le plus vaste du secteur. Notre marketplace compte des centaines d'applications qui accélèrent l'intégration, la localisation et l'innovation.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre site www.guidewire.com/fr. Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

NOTE : Pour en savoir plus sur les marques Guidewire, rendez-vous sur la page https://www.guidewire.com/legal-notices.

