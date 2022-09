Sensormatic Solutions by Johnson Controls prédit les jours de shopping les plus importants à l'échelle mondial pendant les Fêtes de 2022





Sensormatic Solutions, le leader mondial des solutions pour le commerce de détail de Johnson Controls, a annoncé aujourd'hui ses prévisions pour les jours les plus lucratifs de la période de Noël 2022 dans la région EMEA.

La samedi suivant Le Black Friday (le 26 novembre) devrait être le principal générateur de fréquentation des magasins en Allemagne tandis que pour le Royaume-Uni, la journée avec le plus fort taux de fréquentation devrait être le dernier jour précédant Noël (le 23 décembre). Parallèlement, les jours avec la plus importante activité commerciale devraient être après Noël en Espagne, en Italie et en France, en raison de l'Épiphanie et des soldes d'hiver. Les prévisions annuelles des journées les plus lucratives dans la région EMEA sont calculées grâce à l'analyse des données de fréquentation commerciale collectées sur la plateforme d'exploitation intelligente de la société, Sensormatic IQ.

« Nous nous attendons à une forte fréquentation pendant la période de Noël dans l'ensemble de la région EMEA », a affirmé Kevin Viravec, président de Sensormatic Solutions. « Répondre à la demande, avoir un effectif approprié et avoir une vue complète des opérations sera crucial pour offrir des expériences clients satisfaisantes lors des périodes de fortes affluences dans les magasins. L'essor du commerce unifié a propulsé les attentes des consommateurs à des niveaux jamais atteints, et ces attentes devraient être encore plus élevées pendant la saison des achats de Noël. Il est temps maintenant pour les commerçants de réfléchir aux expériences clients qu'ils proposent en ligne et en magasin, afin de pouvoir prendre des mesures pour améliorer leurs services avant que ne débute la frénésie des fêtes. »

Voici la liste complète des jours de shopping les plus importants prévus dans la région EMEA :

France : Samedi 14 janvier ? premier samedi des soldes d'hiver

Allemagne : Samedi 26 novembre ? samedi suivant le Black Friday

Italie : Vendredi 6 janvier ? Épiphanie

Espagne : Samedi 7 janvier ? premier samedi de la nouvelle année

Royaume-Uni : Vendredi 23 décembre ? dernier vendredi avant Noël

« L'historique des données sera extrêmement précieux pour déterminer comment constituer les stocks, prévoir les plannings du personnel en conséquence et promouvoir des offres pendant toute la période des fêtes », a expliqué Brian Field, responsable mondial du conseil et de l'analyse Retail chez Sensormatic Solutions, dont l'équipe se charge de détecter les jours où l'activité commerciale est la plus importante pendant la période des fêtes. «Cette année, Noël tombe un dimanche, le réveillon aura donc lieu un samedi, ce qui bouleverse quelque peu les schémas habituels. »

La plupart des magasins fermants plutôt le 24 décembre (veille de Noël) et les acheteurs potentiels commençant également les festivités le soir même, les détaillants peuvent anticiper un changement des pics de trafic, les jours précédant Noël dans les pays de la région EMEA, pour lesquels la période la plus importante tombe avant Noël.

« A titre indicatif, Noël a fêté pour la dernière fois un dimanche en 2016. Les commerçants peuvent s'attendre à nombre de visites et à une demande supérieure à la normale pendant la semaine qui précède Noël. Ils devront planifier leur approche en conséquence », a conclu M. Field.

Les jours de shopping les plus importants prévus dans la région EMEA sont :

France Samedi 14 janvier ? premier samedi des soldes d'hiver Samedi 26 novembre ? samedi suivant le Black Friday Samedi 10 décembre ? deuxième samedi de décembre Samedi 17 décembre ? Super Samedi Samedi 21 janvier ? deuxième samedi des soldes d'hiver Allemagne Samedi 26 novembre ? samedi suivant le Black Friday Samedi 10 décembre ? deuxième samedi de décembre Samedi 17 décembre ? Super Samedi Samedi 3 décembre ? deuxième samedi de décembre Vendredi 23 décembre ? vendredi avant Noël Italie Vendredi 6 janvier ? Épiphanie Dimanche 18 décembre ? dimanche avant Noël Dimanche 8 janvier ? dimanche après l'Épiphanie Dimanche 27 novembre ? dimanche suivant le Black Friday Dimanche 11 décembre ? deuxième dimanche de décembre Espagne Samedi 7 janvier ? premier samedi de la nouvelle année Lundi 2 janvier ? premier lundi de la nouvelle année Mardi 3 janvier ? premier mardi de la nouvelle année Mercredi 4 janvier ? premier mercredi de la nouvelle année Samedi 26 novembre ? samedi suivant le Black Friday Royaume-Uni et Irlande Vendredi 23 décembre ? vendredi avant Noël Jeudi 22 décembre ? jeudi avant Noël Samedi 17 décembre ? Super Samedi Samedi 10 décembre ? deuxième samedi de décembre Samedi 3 décembre ? deuxième samedi de décembre

Sensormatic Solutions et sa plateforme d'exploitation intelligente pour le commerce de détail, Sensormatic IQ, peuvent aider les commerçants à se préparer à l'afflux de fréquentation à l'approche de Noël. La plateforme offre une visibilité inégalée des opérations des commerçants en unifiant des flux de données variés pour contribuer à améliorer les expériences des acheteurs et les résultats des détaillants.

Pour en savoir plus sur les jours de shopping les plus importants de la période d'achats des fêtes de Noël et sur la manière dont Sensormatic Solutions répond aux besoins des commerçants, visitez: Busiest Shopping Days 2022 Europe. Pour plus d'information sur Sensormatic Solutions pendant la période des vacances, utilisez #SensormaticHolidays2022 pour nous suivre sur LinkedIn et Twitter.

