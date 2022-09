California Condor rend hommage, dans un nouveau clip, aux membres du groupe décédés





Le groupe de rock prometteur California Condor vient de publier un nouveau clip dédié à deux anciens membres du groupe décédés prématurément. Produit pour accompagner « The Band », leur dernier titre, le clip rend hommage à Ken Loosaar et à Johannes Kuslap, tous deux décédés récemment à l'âge de 28 et 27 ans respectivement.

Selon la déclaration de California Condor, « À ses débuts, Ken et Johannes ont aidé California Condor à trouver sa place. C'est pour cela que nous ne les oublierons jamais. Ce nouveau clip est une façon pour nous de rendre hommage et de faire nos adieux à ces deux musiciens très talentueux. »

In Memoriam

Originaire d'Estonie, un pays d'Europe du Nord, California Condor s'est fait un nom grâce au mélange peu habituel de divers genres musicaux. Les derniers morceaux du groupe associent des styles comme le post-grunge, le métal et le hip-hop.

« The Band » illustre le son unique de California Condor. Entraîné par un rythme de batterie très dynamique et des riffs de guitare incessants, le titre engendre un solide mur de distorsion, complété par des boucles de synthétiseur obsédantes.

Des voix féroces et des refrains criards se mélangent pour faire de « The Band » l'un des enregistrements les plus performants du groupe. Selon le communiqué, le clip avant-gardiste de la chanson, sorti le 20 septembre, est entièrement dédié à la mémoire de Loosaar et de Kuslap.

Déclaration de California Condor à propos des membres du groupe décédés : « Ils étaient le genre de personnes remarquables qui avançaient toujours avec le sourire et ne se plaignaient jamais. De simples mots ne peuvent pas les décrire et c'est pour cette raison que nous avons décidé de leur rendre hommage dans ce nouveau clip. »

Projets pour l'avenir

Relativement récent, le groupe California Condor a fait son entrée sur la scène rock américaine l'an dernier. Grâce à son style musical distinctif, le groupe d'origine estonienne a attiré un public nombreux et fidèle.

California Condor doit actuellement participer à la prestigieuse Worldwide Music Expo, qui se tiendra à Lisbonne, au Portugal, du 19 au 23 octobre prochains. Le groupe projetterait d'effectuer une grande tournée en Europe l'année prochaine.

Les membres du groupe ont terminé leurs déclarations comme suit : « Que ton souvenir perdure, Ken Loosaar. Que ton souvenir perdure, Johannes Kuslap. Nous savons que vous nous accompagnerez toujours... Si vous n'aviez pas été là, le groupe ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. »

