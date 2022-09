BYD annonce les prix de prévente des voitures particulières de sa gamme pour l'Europe





BYD annonce les prix de prévente de sa nouvelle gamme de voitures particulières pour l'Europe. Le fabricant mondial de véhicules à énergies nouvelles et de batteries d'alimentation lance trois véhicules de tourisme entièrement électriques, qui seront livrés en Norvège, en Suède, au Danemark, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne. Avant la fin de l'année, les clients en France et au Royaume-Uni auront également accès aux véhicules zéro émission de BYD. Après cela, davantage de revendeurs seront sélectionnés pour soutenir les plans de BYD de couvrir tous les principaux marchés européens.

Le prix de prévente du BYD ATTO 3 est de 38 000 ?. Le prix de prévente des modèles BYD HAN et TANG est de 72 000 ?. Ces prix de prévente s'appliquent à l'Allemagne en tant que référence pour l'Europe et pourraient varier d'un pays à l'autre. Les trois véhicules BYD entièrement électriques sont technologiquement avancés et bien adaptés aux attentes et besoins des clients européens. Les modèles BYD HAN, BYD TANG et BYD ATTO 3 seront exposés au Mondial de l'automobile de Paris de cette année, qui aura lieu en octobre 2022.

Pour Wang Chuanfu, président de BYD, qui a fondé la société en 1995, le lancement sur le marché européen de véhicules de tourisme BYD est l'un des plus importants jalons franchis à ce jour. « Lieu de naissance de l'industrie automobile, l'Europe a un fort esprit d'innovation. Les européens déploient des efforts concertés pour accélérer la transformation de l'automobile vers l'électrification, l'Europe représentant le principal moteur du marché pour la progression des véhicules à énergies nouvelles. En conséquence, nous sommes heureux que BYD puisse maintenant faire croître l'adoption des voitures électriques simultanément avec les marchés locaux. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec des revendeurs et partenaires industriels européens respectés pour créer des produits haut de gamme dotés de technologies vertes, et de proposer des choix et expériences diversifiés à davantage de consommateurs. »

Une conception tenant compte des clients européens

Alors qu'une technologie de pointe est à la base de chaque véhicule BYD, le souci du détail et les références culturelles sont essentiels à la philosophie de BYD en matière de design. Associant des milliers d'années de culture chinoise avec une culture européenne moderne, le design BYD utilise l'expressive face de dragon chinoise comme inspiration esthétique pour sa gamme de voitures particulières. Ce langage de design distinctif est associé à des fonctionnalités élégantes et à une technologie innovante afin de répondre aux attentes pour un mode de vie moderne.

BYD démarrera son lancement en Europe avec trois véhicules entièrement électriques. Le spacieux BYD ATTO 3 est conçu en pensant au client européen, c'est aussi le premier SUV construit sur la base de la e-Platform 3.0 avancée de BYD. Ce SUV du segment C illustre l'innovation de BYD en matière de véhicules électriques (pompe thermique standard) associant l'esthétique, l'intelligence et l'efficacité avec une gamme de dispositifs de sécurité comme la batterie Blade. L'intérieur offre une expérience connectée véritablement numérique. Wolfgang Egger, concepteur mondial chez BYD, et son équipe ont créé un design expressif et amusant, avec une touche de nouveauté. Avec sa silhouette distinctive et ses roues en alliage, le BYD ATTO 3 attire vraiment l'attention dans sa catégorie. Il constitue un choix polyvalent et attrayant pour de nombreux consommateurs européens. Le BYD ATTO 3 a une batterie de 60,48 kWh et offre une autonomie rassurante de 420 kilomètres (WLTP).

Le BYD HAN affiche une apparence saisissante sous tous les angles. La berline profilée et sportive incarne un style et une finition haut de gamme à l'intérieur comme à l'extérieur, tout en offrant une performance de conduite grisante et une excellente réactivité. Le BYD HAN est équipé de deux moteurs électriques, offrant un véritable système à transmission intégrale pour la sécurité et la tenue de route. Le système à deux moteurs délivre une puissance combinée impressionnante de 380 kW, ou 516 chevaux-vapeurs, et l'accélération de 0 à 100 km/h s'effectue en seulement 3,9 secondes. Le modèle BYD HAN offre une expérience high-tech haut de gamme bénéficiant de certaines des technologies les plus avancées dans le secteur des VE, notamment la révolutionnaire batterie Blade.

Le BYD TANG est un autre produit offrant une expérience haut de gamme, mais cette fois-ci avec 7 places. Ce gros véhicule à transmission intégrale a fait une entrée remarquée dans le segment de marché concurrentiel des SUV électriques depuis son lancement sur le marché pilote de BYD, la Norvège, l'an dernier. Le véhicule zéro émission à 7 places combine des performances exaltantes avec les notions de confort, d'espace, d'efficacité et de sécurité. Le BYD TANG propose une expérience haut de gamme complète, avec des spécifications élevées en standard. Le BYD TANG est également équipé de la batterie avant-gardiste Blade ultrasécuritaire, conçue pour offrir une sécurité, des performances, une durabilité et une efficacité optimales. L'accélération est formidable également, le véhicule passant de 0 à 100 km/h en seulement 4,6 secondes.

« Le design BYD est expressif et émotionnel, mais aussi propre et pertinent », a déclaré Wolfgang Egger, concepteur mondial chez BYD. « Lors de la conception des modèles BYD HAN et BYD TANG, nous avons été inspirés par la face de dragon, un caractère fort dans la culture chinoise et, pour le BYD HAN, par la beauté d'une voiture de sport européenne. Par ailleurs, nous nous sommes efforcés de créer une impression de propreté, un style 3D, avec une touche classique. Lors de la conception du BYD ATTO 3, nous voulions donner une impression de grande fraîcheur, d'espace et de jeunesse pour attirer les jeunes et les familles. Également pour le BYD ATTO 3, nous avons été inspirés par le dragon chinois, nous appelons cela le concept Dragon Face Design. Sa moustache distinctive, la peau et les yeux du dragon sont autant d'éléments représentés dans le BYD ATTO 3. Nous avons trouvé notre inspiration pour certains des éléments intérieurs dans la gymnastique et la musique. Par exemple, les poignées de portière, les accoudoirs et les ailes ont été inspirés par les haltères et différents équipements de gymnastique. Dans les panneaux de porte, nous avons intégré des cordes qui, lorsqu'on les touche, produisent un son semblable à une guitare. Plutôt amusant, ils ont aussi une fonction pratique pour le rangement. »

L'expertise de BYD en matière de batteries d'alimentation et sa technologie de base de pointe

C'est l'innovation de premier plan de BYD dans la technologie qui fait partie intégrante des véhicules de tourisme électriques de BYD. Au cours des dernières décennies, BYD s'est concentrée sur la maîtrise de technologies avancées comme les batteries fer-phosphate BYD sans cobalt, les moteurs électriques, les systèmes de commande électronique et les puces de qualité automobile.

Issue de ces considérables efforts de recherche et développement, l'innovante batterie Blade révolutionne la sécurité, la durabilité et la performance dans le secteur des VE. Elle opère en étroite synergie avec les compétences de BYD en matière de technologie de groupe motopropulseur électrique (BYD a développé une e-Platform 3.0 ultra-intelligente de prochaine génération) pour offrir le summum en matière d'efficacité système et d'intelligence automobile intégrée. Combinée, cette technologie intégrée a été développée pour fournir des performances optimales et une meilleure expérience de conduite. Remarquablement, BYD possède la chaîne d'approvisionnement verticale des VE pour une intégration facile et un contrôle de la fabrication, incluant la production de semi-conducteurs.

BYD offre une garantie de 8 ans sur ses batteries d'alimentation

Michael Shu, directeur général et administrateur de BYD Europe et de la division Coopération internationale, a déclaré : « L'innovation technologique doit être sûre, fiable, confortable et accessible. C'est cela que nous nous efforçons d'obtenir. Les clients européens sont très exigeants pour leurs solutions de mobilité et, dans cette perspective, nous avons préparé notre lancement sur le marché avec soin. BYD arrive en Europe avec une gamme complète de nouvelles voitures électriques, qui répond aux nombreuses attentes de nos clients. Nous lançons des véhicules qui sont fiables, pratiques et confortables, livrés en standard avec des équipements de première qualité. Nous avons tellement confiance dans notre technologie et dans la qualité de nos véhicules que nos voitures bénéficient d'une garantie de 8 ans sur les batteries d'alimentation. »

Par conséquent, Michael Shu est impatient de partager les avantages des voitures électriques BYD avec d'autres pays européens. « Nous respectons profondément l'industrie automobile européenne et son écosystème, y compris le design, la R&D, la fabrication, les ventes, le réseau après-vente et les services. Notre stratégie consiste à travailler avec des revendeurs locaux établis et respectés qui partagent notre vision, afin d'offrir un service client de haut niveau. »

Points forts des produits BYD

Éléments BYD ATTO 3 BYD TANG BYD HAN Dimensions (L/l/H) 4,455/1,875/1,615 4,870/1,950/1,725 4,995/1,910/1,495 Type d'entraînement Roues motrices avant Transmission intégrale Transmission intégrale Vitesse maximale (en km/h) 160 180 180 Puissance moteur (en kW) 150 380 380 Accélération de 0 à 100 km/h (en secondes) 7,3 4,6 3,9 Taille des roues (en pouces) 18 22 19 Autonomie électrique (en km) 420 (WLTP combiné) 400 (WLTP combiné) 521 (WLTP combiné) Volume du coffre (en litres) 440/1,338 235/940/1,655 410 Nombre de places 5 7 5 Type de batterie Batterie Blade BYD (chimie LFP) Batterie Blade BYD (chimie LFP) Batterie Blade BYD (chimie LFP) Puissance nominale (en kWh) 60,48 86,4 85,4 Temps de charge CC (30 à 80 %, en minutes) 29 30 30 Toit ouvrant panoramique Standard Standard Standard

Les spécifications détaillées seront annoncées à l'approche de la présentation officielle au Mondial de l'automobile de Paris.

À propos de BYD

BYD est une multinationale de la haute technologie qui exploite les innovations technologiques pour améliorer la vie quotidienne de tous. Fondée en 1995 en tant que fabricant de batteries rechargeables, BYD propose dorénavant un champ d'activité diversifié couvrant les secteurs de l'automobile, du transit ferroviaire, des énergies nouvelles et de l'électronique. La société dispose de plus de 30 zones industrielles réparties entre la Chine, les États-Unis, le Canada, le Japon, le Brésil, la Hongrie et l'Inde. De la production et du stockage de l'énergie jusqu'à ses applications, BYD s'engage à proposer des solutions énergétiques zéro émission qui réduisent la dépendance mondiale envers les carburants fossiles. Son implantation pour les véhicules à énergies nouvelles couvre dorénavant 6 continents, plus de 70 pays et régions et plus de 400 villes. Cotée aux bourses de Hong Kong et de Shenzhen, la société est connue comme une entreprise du classement Fortune Global 500 qui apporte des innovations dans la quête d'un monde plus vert.

BYD Europe a son siège social aux Pays-Bas et est la première succursale à l'étranger du groupe BYD. Elle a pris l'engagement de faire évoluer la marque internationale BYD Auto pour proposer des solutions durables sûres et efficaces dans les véhicules à énergies nouvelles grâce à des innovations technologiques de tout premier plan.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.byd.com.

À propos de BYD Auto

Fondée en 2003, BYD Auto est la filiale automobile de BYD, une multinationale de la haute technologie qui exploite les innovations technologiques pour améliorer la vie quotidienne de tous. Ambitionnant d'accélérer la transition écologique du secteur mondial des transports, BYD Auto axe ses efforts sur le développement de véhicules 100 % électriques et hybrides rechargeables. La société a maîtrisé les technologies de base de l'ensemble de la chaîne industrielle des véhicules à énergies nouvelles comme les batteries, les moteurs électriques, les contrôleurs électroniques et les semi-conducteurs de qualité automobile. Elle a réalisé ces dernières années des progrès techniques considérables, dont la batterie Blade, la technologie hybride DM-i et DM-p, la e-Platform 3.0 et la technologie CTB. La société est le premier constructeur automobile au monde à arrêter la production de véhicules à combustibles fossiles pour passer aux VE, et est restée en tête des ventes de véhicules de tourisme à énergies nouvelles en Chine durant 9 années de suite.

