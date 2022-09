Monrol s'apprête à établir une entité juridique et un site de fabrication en Allemagne





Suite à une évaluation continue de l'ensemble de ses opérations, Eczac?ba??-Monrol Nuclear Products Co. (Monrol) a décidé d'établir une entité juridique et un site de fabrication en Allemagne.

La nouvelle installation se concentrera sur la fabrication de produits SPECT et de produits radiopharmaceutiques pour la thérapie par radioligand(*) tels que le générateur de gallium-68 et le lutétium-177 n.c.a. Développés par les équipes R&D de Monrol, ces produits sont largement utilisés dans la production de radiopharmaceutiques pour les patients atteints de cancer. L'installation disposera également d'une division dédiée pour des services BPFc d'organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO).

Monrol prévoit de faire du site un centre d'excellence à la fois pour la production radiopharmaceutique et pour les efforts de collaboration scientifique et industrielle en vue de créer des innovations. L'installation, dont le coût est estimé à environ 30 millions d'euros, devrait être opérationnelle d'ici 2026.

(*) La thérapie ciblée par radioligands est une approche innovante du traitement du cancer qui est considérée comme une des thérapies les plus remarquables et les plus avancées actuellement à l'étude. Plusieurs programmes de développement clinique et d'essais cliniques à travers le monde testent cette approche contre divers types de cancer.

A propos du lutétium-177 n.c.a

Le lutétium-177 n.c.a est un radio-isotope de choix pour la thérapie ciblée par radionucléïde. Le processus de production de Lu-177 n.c.a permet des options de traitement qui ont le potentiel d'améliorer les résultats du traitement pour certains patients atteints de cancer. Les propriétés uniques du lutétium-177 n.c.a en font un radio-isotope théranostiquement souhaitable pour la thérapie par radionucléide des récepteurs peptidiques (PRRT) pour traiter certains cancers comme les tumeurs neuroendocrines (NET) et le cancer de la prostate ; de nombreux programmes de développement clinique testent également la thérapie pour d'autres cancers comme le carcinome à cellules claires du rein.

A propos du gallium-68

Un générateur de gallium-68 est un dispositif utilisé pour extraire l'isotope émetteur de positrons 68Ga de gallium à partir du germanium-68 en décomposition. Le parent isotope 68Ge est facilement utilisé pour la production en milieu hospitalier de 68Ga produit par générateur. Son produit de désintégration, le gallium-68, est extrait et employé dans certaines procédures diagnostiques de tomographie par émission de positrons en médecine nucléaire, utilisées pour le diagnostic des patients atteints de cancer et l'imagerie directe des tumeurs.

A propos de Monrol

Monrol est une des plus grandes sociétés de médecine nucléaire au monde et un leader dans le développement et la fabrication BPF de radio-isotopes et de radiopharmaceutiques. Elle distribue son propre portefeuille de produits radiopharmaceutiques dans plus de 50 pays depuis son siège social à Istanbul. Engagée à transformer et à améliorer les expériences des patients dans le traitement du cancer, Monrol fournit également un soutien au développement précoce aux clients CDMO, ainsi que des services entièrement intégrés pour introduire les nouveaux concepts de produits dans des essais cliniques, démontrer la preuve de concept et lancer les premières études sur l'homme. Située à proximité d'un aéroport international majeur et d'une plaque tournante pour les transports, Monrol bénéficie d'un réseau logistique mondial et d'accords avec des services de fret vers 320 destinations dans le monde. Pour en savoir plus, consultez www.monrol.com et LinkedIn.

