Une nouvelle étude d'Egon Zehnder et de Kearney démystifie le mythe du fossé entre les générations sur le lieu de travail





Egon Zehnder, la plus importante société de conseil en leadership au monde, en partenariat avec Kearney, une société leader de conseil en management, a publié aujourd'hui les résultats d'une nouvelle enquête menée auprès de plus de 8 000 personnes interrogées dans huit pays différents. Cette étude rejette le mythe du fossé entre les générations sur le lieu de travail et montre qu'en dépit de ce que l'on croit souvent, les générations Z, Millennials, X et Boomers présentent plus de similitudes que de différences en ce qui concerne les questions liées au lieu de travail.

L'étude, intitulée « Different Generations, Same Ideals: What Workers of All Ages Value in their Jobs, » a analysé les similitudes et les différences entre les générations et a révélé qu'elles partagent davantage de points communs, notamment en ce qui concerne le bien-être personnel, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et les caractéristiques souhaitées du leadership. La différence la plus notable entre les générations se retrouve dans la façon dont chaque groupe définit et planifie la réalisation de ses aspirations professionnelles.

Les principales conclusions de l'étude sont les suivantes :

Le bien-être personnel, la stabilité et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée comptent davantage que l'argent pour toutes les générations. 82 % des répondants à l'étude conviennent que le souci du bien-être pour les employés est le facteur le plus important dans le choix d'un employeur. La stabilité financière arrive en deuxième position des principaux facteurs que les salariés recherchent auprès d'une organisation, suivie par l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, un salaire compétitif et une culture festive.

82 % des répondants à l'étude conviennent que le souci du bien-être pour les employés est le facteur le plus important dans le choix d'un employeur. La stabilité financière arrive en deuxième position des principaux facteurs que les salariés recherchent auprès d'une organisation, suivie par l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, un salaire compétitif et une culture festive. Toutes les générations apprécient les leaders ayant une capacité d'écoute et sachant responsabiliser. D'une génération à l'autre, on retrouve les mêmes cinq caractéristiques principales d'un leader idéal, les employés attendant des leaders qu'ils soient à l'écoute de leurs employés, qu'ils responsabilisent leurs équipes, qu'ils soient transparents dans leur prise de décision et qu'ils communiquent l'objectif supérieur de l'organisation.

D'une génération à l'autre, on retrouve les mêmes cinq caractéristiques principales d'un leader idéal, les employés attendant des leaders qu'ils soient à l'écoute de leurs employés, qu'ils responsabilisent leurs équipes, qu'ils soient transparents dans leur prise de décision et qu'ils communiquent l'objectif supérieur de l'organisation. Deux tiers des salariés quitteraient leur emploi pour un poste plus valorisant. La « Grande démission » et le « Démissionnement silencieux » ont conduit à la « Grande négociation », avec transfert du pouvoir sur le lieu de travail aux mains des salariés. Ces derniers souhaitent des emplois qui leur offre une satisfaction personnelle et si un employeur ne répond pas à leurs besoins, les talents seront tentés ailleurs. Par génération, les Millennials (70 %) sont les plus disposés à quitter un emploi en quête de sens, par rapport à la génération X (59 %), la génération Z (58 %) et aux Boomers (54 %).

La « Grande démission » et le « Démissionnement silencieux » ont conduit à la « Grande négociation », avec transfert du pouvoir sur le lieu de travail aux mains des salariés. Ces derniers souhaitent des emplois qui leur offre une satisfaction personnelle et si un employeur ne répond pas à leurs besoins, les talents seront tentés ailleurs. Par génération, les Millennials (70 %) sont les plus disposés à quitter un emploi en quête de sens, par rapport à la génération X (59 %), la génération Z (58 %) et aux Boomers (54 %). Parmi toutes les générations, ce sont les Millennials qui se sentent les plus confiants et les plus à même de surmonter les difficultés de la vie. Comme beaucoup de Millennials accèdent à des postes de direction, ils portent en eux une confiance énergique. Soixante-seize pour cent des Millennials sont convaincus qu'ils obtiendront le succès qu'ils méritent dans la vie, suivis par la génération X (63 %), les Boomers (62 %) et la génération Z (61 %).

Les résultats de cette étude montrent que l'harmonie a plus tendance à régner entre les générations sur le lieu de travail et que toutes les générations pourraient valoriser les points communs au lieu de rester figés sur les différences.

« Nous avons été inondés de récits polarisés sur le lieu de travail opposant les jeunes générations aux générations plus âgées », a déclaré Edilson Camara, CEO d'Egon Zehnder. « Il est important pour les dirigeants d'unir les employés de toutes les tranches d'âge, et la meilleure façon d'y parvenir est de répondre à leurs préoccupations et de maintenir leurs équipes motivées par leurs aspirations. Les dirigeants doivent accorder la même priorité à la satisfaction des employés qu'aux objectifs commerciaux pour pouvoir parvenir à un succès optimal ».

Alex Liu, associé directeur mondial chez Kearney, a déclaré : « Au milieu de l'éblouissement et des espoirs de l'ère numérique ainsi que du stress du monde en folie d'aujourd'hui, il est facile d'oublier que le désir humain de bonheur d'avant l'ère numérique est plus que jamais essentiel à la réalisation des objectifs commerciaux ».

Pour de plus amples informations sur l'étude d'Egon Zehnder et Kearney « Different Generations, Same Ideals : What Workers of All Ages Value in their Jobs », qui a interrogé plus de 8 000 personnes au sein de l'effectif mondial, rendez-vous sur le site https://www.egonzehnder.com/different-generations-same-ideals.

Taille de l'échantillon de l'étude sur les générations

8 181 participants

5 générations :

Génération Z (personnes nés entre 1997 et 2010 ou plus jeunes)

Jeunes Millennials (personnes nées entre 1988 et 1996)

Millennials plus âgés (personnes nées entre 1978 et 1987)

Génération X (personnes nées entre 1965 et 1977)

Boomers (personnes nées entre 1957 et 1964)

8 pays : Brésil, Chine, France, Allemagne, Inde, Japon, Royaume-Uni, États-Unis

À propos d'Egon Zehnder

Egon Zehnder est le principal cabinet de conseil en leadership au monde. Nous aidons les dirigeants à répondre à des questions complexes en apportant des réponses humaines. Nous aidons les organisations à aller à l'essentiel de leurs défis en matière de leadership et offrons un retour d'information honnête et des idées pour permettre aux dirigeants de mettre en avant leur véritable nature et de réaliser leur objectif. Nos 560 consultants, répartis dans 63 bureaux et 37 pays, sont d'anciens leaders sectoriels et fonctionnels qui collaborent de manière homogène entre leurs zones géographiques, leurs secteurs et leurs fonctions afin de toujours offrir tout le potentiel du cabinet à chaque client.

Nous pensons qu'ensemble, nous pouvons transformer les gens, les organisations et le monde grâce au leadership.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.egonzehnder.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

À propos de Kearney

Kearney est un cabinet de conseil en gestion leader au niveau mondial. Depuis près de 100 ans, nous sommes le conseiller de confiance des dirigeants d'entreprise, des organismes gouvernementaux et des organisations à but non lucratif. Nos collaborateurs font de nous ce que nous sommes. Soucieux de faire la différence entre une grande idée et sa mise en oeuvre, nous aidons nos clients à accéder à autre chose. www.kearney.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 septembre 2022 à 22:20 et diffusé par :