Le prix Yidan 2022, la plus haute distinction au monde dans le domaine de l'éducation, est décerné aux professeurs Linda Darling-Hammond et Yongxin Zhu

HONG KONG, 28 septembre 2022 /CNW/ - La Yidan Prize Foundation a décerné le prix Yidan 2022, la plus haute distinction au monde en matière d'éducation, à Dr Linda Darling-Hammond et à professeur Yongxin Zhu. Ce prix reconnaît le travail innovant qu'ils ont accompli pour autonomiser les éducateurs et promouvoir un accès inclusif et équitable à l'éducation, en veillant à ce que chaque apprenant puisse atteindre son plein potentiel.

Fondée en 2016, la Yidan Prize Foundation a pour mission de créer un monde meilleur grâce à l'éducation. À la suite d'un processus de sélection rigoureux et indépendant, les professeurs Linda Darling-Hammond et Yongxin Zhu ont respectivement reçu le prix Yidan 2022 pour la recherche en éducation et le prix Yidan 2022 pour le développement de l'éducation.

« Nous félicitons chaleureusement nos lauréats du prix Yidan 2022, le Dr Linda Darling-Hammond et le professeur Yongxin Zhu. Ils jouent tous deux un rôle important en donnant de l'autonomie à nos enseignants et à nos jeunes afin qu'ils acquièrent les compétences nécessaires pour s'épanouir au XXIe siècle. Leurs travaux montrent clairement l'impact transformateur que les enseignants peuvent avoir sur les apprenants. Et lorsque les étudiants ont de bons enseignants, ils ont de grandes possibilités », a déclaré M. Edward Ma, secrétaire général de la Yidan Prize Foundation.

Reconnaître l'excellence pour susciter un changement réel et évolutif dans l'éducation

Le Dr Linda Darling-Hammond, professeure émérite en éducation à Charles E. Ducommun à l'Université de Stanford, et présidente et chef de la direction du Learning Policy Institute, a remporté le prix Yidan 2022 pour la recherche dans le domaine de l'éducation, en reconnaissance de son travail d'élaboration de politiques et de pratiques éducatives axées sur les moyens d'enseignement et d'apprentissage les plus équitables et efficaces. Ses recherches révèlent les diverses façons dont les enfants apprennent et la meilleure méthode pour leur enseigner, et ces découvertes alimentent de solides programmes de perfectionnement des éducateurs et des écoles transformées qui soutiennent de manière holistique les enseignants afin de changer la vie des enfants.

« Avec une volonté inébranlable de voir chaque apprenant atteindre son plein potentiel, indépendamment de son origine sociale, de son genre et de l'endroit où il habite, le Dr Darling-Hammond a passé sa vie à créer des outils de recherche qui appuient les politiques et les pratiques afin de créer de meilleures possibilités éducatives plus équitables. Son influence sur les politiques publiques a permis aux architectes politiques de façonner des changements positifs pour les enfants à grande échelle », a déclaré M. Andreas Schleicher, chef du jury du prix Yidan pour la recherche en éducation et directeur de la Direction de l'éducation et des compétences de l'OCDE.

Grâce aux fonds du prix Yidan, le Dr Darling-Hammond intensifiera son travail essentiel au Educator Preparation Laboratory (EdPrepLab), un réseau qui soutient les programmes de préparation des enseignants axés tant sur l'étudiant que sur l'équité et ancrés dans la science de l'apprentissage et du développement et qui préparent les enseignants à aider tous les étudiants à apprendre de manière autonome. Elle élargira la portée d'EdPrepLab, en ajoutant de nouveaux programmes, en investissant dans de nouvelles recherches sur des programmes efficaces et en créant un espace où les éducateurs, les chercheurs et les décideurs peuvent facilement échanger et apprendre les uns des autres.

Le professeur Yongxin Zhu, fondateur de la New Education Initiative (NEI) et professeur à l'école des sciences de l'éducation de l'université Soochow, a reçu le prix Yidan 2022 pour le développement de l'éducation, en reconnaissance de son travail pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement et la transformation des résultats d'apprentissage en Chine. Ses programmes de la NEI soutiennent le bien-être et le perfectionnement des enseignants, touchant plus de 8 300 écoles, plus de 500 000 enseignants et plus de 8 millions d'étudiants en Chine, dont plus de la moitié se trouvent dans des régions rurales et éloignées. En rassemblant l'ensemble de la communauté d'un apprenant, la NEI transforme les milieux familiaux en espaces d'apprentissage positifs et favorise une approche collaborative de l'apprentissage. Les enseignants, les étudiants et les familles travaillent ensemble pour atteindre des objectifs d'apprentissage clairs, en approfondissant les résultats scolaires au-delà de l'enseignement axé sur les tests et les examens.

« Le professeur Zhu a réussi à relever certains des défis les plus difficiles dans le domaine de l'éducation : améliorer l'équité et l'inclusion. Son travail encourage la reconnaissance de la valeur de l'apprentissage pour la croissance personnelle en améliorant la lecture, l'écriture et la communication. Il a réussi à changer graduellement la façon dont les enseignants abordent le perfectionnement professionnel et la façon dont les étudiants apprennent en classe et à la maison. Le plus important, c'est peut-être qu'il nous rappelle l'importance de la joie et du bien-être pour chaque apprenant », a déclaré Dorothy K. Gordon, chef du jury du prix Yidan pour le développement de l'éducation et membre du Conseil d'administration de l'Institut des technologies de l'information dans l'éducation de l'UNESCO.

Le professeur Yongxin Zhu prévoit utiliser les fonds du prix Yidan pour étendre la portée de la NEI dans les régions rurales et reculées de la Chine et mettre au point un centre d'apprentissage infonuagique, améliorant la qualité de l'éducation et fournissant un accès inclusif et équitable à l'éducation pour tous les apprenants.

« Le prix Yidan récompense les idées les plus novatrices en matière d'éducation et contribue à les transposer à plus grande échelle afin que le plus grand nombre de personnes possible puisse en bénéficier. Nos lauréats jouent donc un rôle crucial dans la réalisation de notre objectif, qui est de transformer l'éducation dans le monde entier et, à travers cela, d'offrir un avenir meilleur à tous les apprenants », a affirmé le Dr Koichiro Matsuura, président du comité de sélection du prix Yidan et ancien directeur général de l'UNESCO.

La Yidan Prize Foundation soutient les acteurs du changement dans l'éducation

Le prix Yidan récompense des personnes ou des équipes qui ont contribué de manière significative à l'éducation sur les plans théorique ou pratique. Chaque lauréat recevra 30 M$ HK (environ 3,9 M$ US, partagés équitablement entre les équipes), dont la moitié servira de fonds de projet pour l'aider à étendre ses projets éducatifs et à soutenir un plus grand nombre d'apprenants dans le monde.

Le professeur Eric A. Hanushek, lauréat du prix Yidan 2021 pour la recherche dans le domaine de l'éducation, utilise les fonds du prix pour mettre sur pied le Yidan African Fellows Program, un réseau de chercheurs locaux en matière de politique visant à améliorer la prise de décisions en matière d'éducation en Afrique subsaharienne. En Inde, le Dr Rukmini Banerji, lauréate du prix Yidan 2021 pour le perfectionnement de l'éducation, travaille avec Pratham pour élaborer, tester et affiner les programmes destinés aux premières années et élargir la collaboration avec les gouvernements locaux. Ces programmes devraient profiter à 35 000 enfants dans 650 communautés.

Début de la période de mise en nomination des lauréats aux prix Yidan 2023 en octobre

Le prix Yidan continue d'accueillir les candidatures pour rendre hommage aux acteurs du changement dans le domaine de l'éducation, qui ont un impact positif sur les apprenants du monde entier grâce à des solutions d'apprentissage transformatrices, évolutives et durables.

La Yidan Prize Foundation est une fondation philanthropique mondiale qui a pour mission de créer un monde meilleur grâce à l'éducation. Par l'intermédiaire de ses prix et de son réseau d'innovateurs, la Yidan Prize Foundation soutient les idées et les pratiques relatives à l'éducation, en particulier celles qui ont le pouvoir de transformer positivement la vie des gens et la société.

Les prix Yidan représentent une distinction en matière d'éducation inclusive et sont remis aux personnes ou aux équipes qui ont contribué de manière significative à l'éducation sur les plans théorique ou pratique.

