La GTAA émet un avis concernant les changements apportés aux tarifs et aux redevances





Les ajustements généreront des revenus qui seront réinvestis dans des projets d'infrastructure et de rénovation visant à améliorer l'expérience des passagers

TORONTO, le 28 sept. 2022 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) émet un avis d'ajustement des tarifs aéronautiques et des frais d'amélioration aéroportuaire, conformément aux exigences réglementaires en matière de divulgation. Ces augmentations sont le résultat du contexte fortement inflationniste et des répercussions continues de la COVID-19, et permettront à l'aéroport Pearson de Toronto d'exiger des tarifs semblables à ceux qui le sont actuellement par les autres aéroports du Canada.

À compter du 1er janvier 2023, les tarifs aéronautiques pour l'aviation commerciale, les avions d'affaires et l'aviation générale augmenteront de 4 %. Les frais d'amélioration aéroportuaire pour les passagers en partance de l'aéroport augmenteront de 5 $, alors que les frais de correspondance augmenteront de 1 $.

Les répercussions de la pandémie, tant sur l'industrie mondiale du transport aérien que sur l'aéroport Pearson, ont été importantes, l'aéroport ayant ajouté une dette de 800 millions de dollars à son bilan pour demeurer opérationnel au cours des deux dernières années.

Les revenus générés serviront à moderniser les infrastructures pour améliorer l'expérience des passagers, notamment :

L'installation de nouveaux carrousels à bagages entrants, y compris l'amélioration de 29 000 mètres de tapis mécaniques pour les bagages et un nouveau système robotisé d'entreposage et de récupération des bagages à l'aérogare 3;

Les rénovations des installations aéroportuaires dans les deux aérogares, y compris une revitalisation des toilettes et des zones de franchissement des contrôles douaniers;

Une restauration majeure de la toiture à l'aérogare 3;

La remise à neuf des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants tout en augmentant les systèmes grâce à des technologies de pointe, comme un projet pilote de véhicules autonomes;

Le doublement de l'investissement dans le programme de restauration annuelle des installations aéroportuaires;

L'augmentation du personnel pour appuyer les activités d'entretien améliorées; et

La relance et l'élargissement du programme de développement des immobilisations aéroportuaires de la GTAA.

« Les activités de l'aéroport se sont considérablement améliorées depuis l'été, mais l'aéroport Pearson de Toronto ressent toujours les effets de la pandémie de COVID-19. En tant qu'entité sans but lucratif, il nous incombe de nous assurer que nous disposons des revenus suffisants pour entretenir une installation de calibre mondial et investir dans celle-ci afin d'offrir à nos précieux passagers une expérience à la hauteur du plus grand aéroport du Canada », a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de la GTAA.

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois en valeurs mobilières applicables. Par nature, les énoncés prospectifs obligent la GTAA à formuler des hypothèses et sont soumis à des risques et incertitudes qui leur sont inhérents. Ces énoncés tiennent compte des croyances actuelles de la direction de la GTAA et reposent sur des renseignements dont elle dispose actuellement. Il existe un risque que les prédictions, les prévisions, les conclusions et les projections qui constituent les énoncés prospectifs ne s'avèrent pas exactes, que les hypothèses de la GTAA ne soient pas exactes et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces énoncés prospectifs. D'autres précisions à propos de ces hypothèses, risques et incertitudes sont comprises dans les documents relatifs à la réglementation des valeurs mobilières déposés par la GTAA, y compris sa notice annuelle et son rapport de gestion les plus récents, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

