Message de la gouverneure générale à la suite de sa visite à la Nation crie de James Smith





REGINA, SK, le 28 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de rencontrer des membres de la Nation crie de James Smith après les récentes attaques qui ont secoué leur communauté. Au cours de nos échanges, j'ai pu ressentir leur chagrin. Personne ne devrait avoir à pleurer un être cher emporté trop tôt par des actes aussi inconcevables.

J'ai également été témoin de la résilience et de la force dont ils font preuve pour se soutenir mutuellement et surmonter le poids de cette tragédie.

N'oublions jamais les personnes que nous avons perdues. Chacune d'entre elles avait sa propre histoire : des exemples de courage contre la brutalité, de mères protectrices et de pères attentionnés, de personnes dévouées à aider les autres. La guérison de cette épreuve prendra du temps et suivra son propre cours.

Aux familles et aux amis des personnes blessées et des personnes qui ont perdu la vie dans les attaques, sachez que nous sommes tous à vos côtés en cette douloureuse épreuve. Nous n'oublierons pas. Et merci aux Aînés, aux guérisseurs traditionnels, aux premiers intervenants, aux professionnels de la santé et de la santé mentale, aux membres de la communauté et aux membres de la GRC qui ont fait preuve de professionnalisme et de dévouement envers la communauté.

Mary Simon

Restez branchés

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook , Instagram , Twitter et YouTube .

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Communiqué envoyé le 28 septembre 2022 à 19:42 et diffusé par :