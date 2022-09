Économisez jusqu'à 60 % sur les ordinateurs Lenovo pendant les soldes semestriels





Les clients qui souhaitent les meilleures réductions avant la saison des fêtes peuvent économiser gros, notamment jusqu'à 60% sur certains appareils comme les ordinateurs portables, les stations de travail et les appareils intelligents pour la maison pendant les soldes semestriels de Lenovo. Du 26 septembre au 16 octobre, Lenovo offre des promotions d'ouverture pendant le week-end.

Visitez lenovo.com pour profiter des réductions sur les meilleures ventes de Lenovo. Ces offres étant valables jusqu'à épuisement des stocks, nous encourageons les clients à magasiner tôt pour profiter de la meilleure sélection.

Ci-dessous une sélection d'offres et de promotions comprises dans les soldes semestriels de cette année *:

Nouvelles offres chaque lundi à 9h 00 ET pendant les soldes

Toute la période des soldes :

Jusqu'à 50 % de réduction sur les ordinateurs portables ThinkPad

Jusqu'à 50 % de réduction sur les stations de travail mobiles ThinkPad

Jusqu'à 20 % de réduction sur les ordinateurs de jeu

Jusqu'à 25 % de réduction sur les moniteurs

Jusqu'à 50 % de réduction sur certains appareils intelligents pour la maison

Jusqu'à 50 % de réduction sur les accessoires d'ordinateur

Semaine du 26 septembre à 9h 00 :

60 % de réduction sur les ThinkPad X1 Yoga

Souris Legion Gaming à 18,99 $

Semaine du 3 octobre à 9h 00 :

21 % de réduction sur Smart Tab M10

Ordinateurs portables de jeu Legion à partir de moins de 2200 $

Semaine du 10 octobre à 9h 00 ;

X1 Carbon Gen 10 à 50 % de réduction

Jusqu'à 26 % de réduction sur Legion Gaming

Souris Lenovo sans fil à 12,99 $

« Les soldes semestriels de Lenovo constituent l'une des grandes périodes de soldes de l'année. C'est une belle opportunité pour les clients de se procurer la technologie Lenovo à une fraction du prix de vente normal », a déclaré Carlo Savino, vice-président du commerce électronique pour les régions de l'Amérique du Nord et de l'Amérique latine chez Lenovo. « Comme les fêtes de fin d'année approchent, les clients peuvent déjà pensez à leurs cadeaux ou faire des mises à niveau de leurs appareils pour le travail, l'école ou le jeu. »

Pour obtenir plus de détails sur toutes les offres exceptionnelles qui font partie des soldes semestriels de Lenovo cette année, veuillez visiter https://www.lenovo.com/ca/en/d/deals/doorbusters

*Offres valables jusqu'à épuisement des stocks, magasinez tôt pour profiter des produits disponibles.

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) est un géant mondial de la technologie dont le chiffre d'affaires s'élève à 70 milliards de dollars US ; classée au 171e rang du classement Fortune Global 500, elle emploie 75 000 personnes dans le monde et sert des millions de clients chaque jour dans 180 marchés. Concentrée sur sa vision audacieuse visant à fournir une technologie plus intelligente pour tous, Lenovo s'est appuyée sur son succès en tant que chef de file mondial dans le domaine des PC pour se développer dans de nouveaux secteurs de croissance tels que les serveurs, le stockage, le mobile, les solutions et les services. Cette transformation, associée à l'innovation mondiale de Lenovo, permet de construire une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable pour tous, partout. Pour en savoir plus, visitez le site Web https://www.lenovo.com, et lisez les dernières nouvelles via notre StoryHub.

