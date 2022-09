PNAS s'associe à Straive pour les services de production





SINGAPOUR, 28 septembre 2022 /PRNewswire/ -- L'Académie nationale des sciences a choisi Straive, un leader des solutions technologiques pour le contenu, EdTech et les données, pour fournir des services de production de contenu de bout en bout pour sa publication phare, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

PNAS est l'une des revues scientifiques multidisciplinaires les plus citées et les plus complètes au monde, publiant plus de 3 500 articles de recherche chaque année. La revue est une source de recherche originale à fort impact qui couvre largement les sciences biologiques, physiques et sociales.

La mission comprend la production de contenu numérique, y compris la reproduction, la structuration du contenu, la vérification par l'auteur et l'édition de production, à l'aide de la plateforme de publication de contenu de Straive, en veillant à la pleine conformité aux normes éditoriales et aux exigences de publication élevées de PNAS.

Au sujet de l'annonce, Diane Sullenberger, rédactrice en chef du PNAS, a déclaré : « L'objectif de PNAS est de diffuser la recherche scientifique de la plus haute qualité, couvrant diverses disciplines, aussi largement que possible. En nous associant à Straive, nous avons renforcé notre engagement à offrir un contenu scientifique de la plus haute qualité et à en rehausser la valeur. »

« Nous sommes ravis de nous associer avec PNAS. Notre approche consiste à fournir à PNAS des services de production de pointe qui répondent à ses exigences uniques en matière de flux de travail, tout en assurant l'efficacité, la qualité et la transparence. Notre équipe travaille en étroite collaboration avec la direction de PNAS pour assurer une intégration transparente de notre plateforme et de nos outils et une adoption précise des procédures PNAS », a déclaré Prabhakar Bisen, président et directeur de l'exploitation de Straive.

Pour en savoir plus sur les services de contenu de Straive, cliquez ici .

À propos de PNAS



Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), une revue à comité de lecture de la National Academy of Sciences (NAS), est une source de recherche originale à fort impact, qui couvre largement les sciences biologiques, physiques et sociales. La revue a une portée mondiale et est ouverte aux chercheurs du monde entier.

PNAS a été créé en 1914 en l'honneur du demi-centenaire de l'Académie nationale des sciences. Depuis, la revue ne publie que des recherches scientifiques de la plus haute qualité et les rend accessibles à un large public. En outre, PNAS publie des nouvelles scientifiques, des commentaires, des perspectives, des articles spéciaux, des podcasts et des profils de membres de NAS.

À propos de Straive (anciennement SPi Global)



Straive est une entreprise de technologie de contenu leader sur le marché qui fournit des services de données, une expertise en la matière (SME) et des solutions technologiques à de multiples domaines, tels que le contenu de recherche, l'apprentissage en ligne/la technologie de l'éducation et les fournisseurs de données/d'informations. Avec une clientèle répartie dans 30 pays à travers le monde, Straive dispose d'un pool de ressources multi-géographiques réparties stratégiquement dans sept pays : Philippines, Inde, États-Unis, Nicaragua, Vietnam, Royaume-Uni et le siège de la société à Singapour.

Pour toute question des médias, contactez Anoop Siddak Singh Tuli ([email protected]).

