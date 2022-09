Quectel dévoile son nouveau module intelligent LTE SC680A, conçu pour dynamiser la transformation numérique et les applications IA de vision automatisée





Quectel Wireless Solutions, fournisseur mondial de solutions IdO, annonce aujourd'hui le lancement de son nouveau module intelligent SC680A offrant de multiples options de connectivité, notamment LTE Cat 6, Wi-Fi 802.11ac et Bluetooth 5.0, de solides performances système ainsi que de riches fonctions multimédia. Le module intelligent SC680A a été conçu pour les dispositifs IdO de classe intermédiaire, notamment les terminaux de point de vente et de paiement, les terminaux portables industriels utilisés pour la logistique et l'entreposage, les solutions d'infodivertissement et les dashcams embarquées dans les véhicules, ainsi que des applications de micromobilité et des petites voitures électriques.

"Nous sommes très heureux de proposer un autre module intelligent hautement intégré, qui offrira à notre clientèle mondiale davantage de flexibilité dans la conception de leurs dispositifs IdO", a déclaré Norbert Muhrer, président et CSO de Quectel. "Le module ouvre en la voie à de nombreux secteurs verticaux de l'IdO industriel et grand public, notamment grâce à son débit de données élevé et à ses puissantes fonctions de caméra. Le SC680A propose également un long cycle de vie jusqu'en 2028, afin de pouvoir répondre aux besoins de disponibilité matérielle étendue et permettre au secteur de l'IdO de créer des solutions à l'épreuve du temps."

Basé sur la plateforme Qualcomm QCM4290, le module SC680A de Quectel intègre un processeur d'application octa-core Kryo 260 64 bits compatible ARM v8.0 personnalisé, garantissant une vitesse accrue et de solides performances au niveau du périphérique.

Le module SC680A est compatible avec les réseaux cellulaires multimodes LTE Cat 6 ainsi qu'avec les technologies de communication sans fil à courte portée telles que Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 802.11ac, avec possibilité de mise à niveau vers Wi-Fi 6. Le récepteur GNSS (GPS/ GLONASS/ BDS/ Galileo/ NavIC/ QZSS) double bande L1+L5 multiconstellation et haute précision est lui aussi intégré pour optimiser les services de positionnement.

Le Quectel SC680A utilise un système d'exploitation Android 12 embarqué, peut être mis à jour de manière itérative vers Android 13 ou 14, et certifié par Google GMS. Équipé d'un puissant processeur graphique Adreno 610, le module supporte un maximum de quatre caméras et jusqu'à 25 MP de double caméra en fonctionnement simultané.

Pour satisfaire aux différents besoins propres à diverses régions du monde, la gamme SC680A propose plusieurs variantes :

Le SC680A-NA pour l'Amérique du Nord. La version du module SC680A-NA sera disponible à la fin du mois d'octobre 2022.

Le SC680A-WF (Wi-Fi et Bluetooth uniquement) pour les marchés mondiaux sera disponible fin octobre 2022.

Le SC680A-EM pour la région EMEA, la Corée, l'Asie du Sud, l'Inde, l'Amérique latine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, dont la disponibilité est prévue pour la fin septembre 2022.

Une autre version du SC680A-JP est en préparation pour le marché japonais.

Conçue en compatibilité broche à broche avec les modules intelligents de génération précédente de Quectel, notamment la série SC600Y/ SC600T/ SC606T/SC686A, la série SC680A peut faciliter la mise à niveau des terminaux intelligents par les développeurs IdO et accélérer la mise sur le marché de leurs dispositifs.

Quectel est parfaitement positionné pour faciliter la conception d'un monde plus intelligent grâce à son large portefeuille de solutions IdO et de services complets. Au-delà des modules intelligents qui couvrent tous les segments de marché, de l'entrée de gamme au haut de gamme, Quectel propose également une gamme exhaustive d'antennes hautes performances. Notamment, la gamme d'antennes Combo de Quectel, intégrant plusieurs technologies telles que la 4G, le Wi-Fi et le GNSS, propose une solution d'antenne très polyvalente et fiable pour les applications extérieures.

Le module SC680A sera présenté lors du MWC de Las Vegas sur le stand n° W1.520, du 28 au 30 septembre 2022, et sera disponible dans le courant du mois d'octobre.

