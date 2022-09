LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LES INÉGALITÉS EN MATIÈRE DE SANTÉ SONT UN COCKTAIL MORTEL POUR LES PLUS VULNÉRABLES : WORLD HEART FEDERATION (FÉDÉRATION MONDIALE DU COEUR)





GENÈVE, 29 septembre 2022 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la Journée mondiale du coeur, la Fédération mondiale du coeur (WHC) appelle à une action urgente contre le changement climatique et les inégalités en matière de santé, affirmant que des millions de vies supplémentaires sont désormais menacées par les maladies cardiovasculaires, qui restent la première cause de mortalité dans le monde.

Le changement climatique et la pollution atmosphérique sont responsables de 25 % des décès liés aux maladies cardiovasculaires, soit 7 millions de personnes chaque année[1]. Ces décès et les impacts plus larges du changement climatique touchent de manière disproportionnée les populations vulnérables.

Professeur Fausto Pinto, président de la WHF : « Des millions de personnes déjà vulnérables sont doublement exposées aux événements climatiques extrêmes et à un accès limité aux soins de santé. Les dirigeants du monde entier doivent redoubler d'efforts pour lutter contre les deux plus grandes menaces de notre époque : le changement climatique et les inégalités mondiales en matière de santé. »

Aux côtés de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la WHF appelle les gouvernements, la société civile et l'industrie mondiale à atteindre les objectifs de zéro émission nette, à lutter contre le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique, et à assurer l'accès aux soins pour tous.

« Le changement climatique ne concerne plus les ours polaires ou les icebergs. Il concerne la santé des gens, en particulier celle des plus pauvres. Nous devons réduire les émissions au nom de la santé, sinon nous verrons de plus en plus de catastrophes et de souffrances partout », déclare le Dr Maria Neira, directrice du département Environnement, changement climatique et santé à l'OMS.

Une récente enquête mondiale menée par la WHF[2] a révélé que les gens perçoivent l'inégalité sociale et d'accès aux soins comme le deuxième problème le plus grave pour les maladies cardiovasculaires. La santé liée au changement climatique et à la pollution de l'air est classée au troisième rang. 80 % des personnes interrogées ont souligné que l'action des pouvoirs publics était essentielle pour réduire la charge des MCV.

La WHF exhorte également les prestataires de soins de santé à rappeler régulièrement aux groupes à risque les dangers des phénomènes météorologiques extrêmes, y compris des conseils sur la gestion des épisodes de canicule.

« Nous savons ce qui fonctionne en matière de prévention et de traitement de la maladie la plus meurtrière au monde. Il est temps de passer à la vitesse supérieure et de partager les responsabilités », ajoute le professeur Pinto.

À propos de la Journée mondiale du coeur 2022

Tout le monde est encouragé à s'impliquer dans la Journée mondiale du coeur et à en apprendre davantage sur la santé cardiaque. Pour plus d'informations sur la Journée mondiale du coeur, consultez le site world-heart-federation.org/world-heart-day .

Participez à la conversation en utilisant le hashtag #UseHeart et postez un message ( world-heart-federation.org/world-heart-day/get-involved/create-and-share ).

Notes à l'intention des rédacteurs

2. À propos du professeur Fausto Pinto, président de la WHF

Le professeur Fausto Pinto est l'actuel président de la World Heart Federation et ancien président de l'European Society of Cardiology. Il est actuellement doyen de la faculté de médecine de l'université de Lisbonne et professeur titulaire de cardiologie. Il est également le chef du service de cardiologie et du service cardiaque et vasculaire de l'hôpital universitaire Santa Maria, CHULN E.P.E. Suivez le professeur Pinto sur Twitter https://twitter.com/fjpinto1960

3. À propos de la Journée mondiale du coeur

La Journée mondiale du coeur est célébrée chaque année le 29 septembre pour sensibiliser et mobiliser la scène internationale contre les maladies cardiovasculaires (MCV), principale cause de décès sur la planète. Il s'agit d'une initiative mondiale dans le cadre de laquelle les individus, les gouvernements et l'ensemble de la communauté du coeur se réunissent pour participer à des activités amusantes, éduquer davantage le public et plaider pour un accès universel à la prévention, à la détection et au traitement des MCV. Pour en savoir plus, consultez le site http://worldheartday.org .

4. À propos de la World Heart Federation

La World Heart Federation (WHF) est une organisation faîtière représentant la communauté cardiovasculaire mondiale, qui réunit des groupes de patients, de médecins, de scientifiques et de la société civile. Avec ses membres, la WHF influence les politiques, partage des connaissances et inspire des changements de comportement afin de parvenir à une santé cardiaque pour tous. Pour plus d'informations, consultez https://www.world-heart-federation.org .

[1] https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/ambient-air-pollution

[2] En 2022, la World Heart Federation a mené une enquête mondiale sur le pouls auprès de 2 500 personnes dans 25 pays.

