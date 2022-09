Affinity intègre 10 millions de données sur les personnes et les transactions dans sa plateforme





Affinity, la plateforme d'intelligence relationnelle pour les négociateurs, annonce aujourd'hui élargir son offre d'Affinity Data en fournissant des informations sur plus de 10 millions de fondateurs, cadres et experts, notamment des points de données tels que le secteur, la fonction, l'ancienneté, l'éducation, les titres des postes et les années d'expérience. Ces nouvelles données permettent de mieux connaître les personnes qui font partie du réseau d'un négociateur afin de relier le processus de recherche et de négociation dans un seul système centralisé, à savoir Affinity CRM. Grâce aux données d'Affinity Data, les négociateurs peuvent évaluer rapidement les personnes de leur réseau et filtrer les transactions ou identifier les investissements potentiels, et ensuite trouver des experts pour soutenir la diligence raisonnable ou les entreprises du portefeuille et enfin, prendre des décisions plus rapidement.

Aujourd'hui, les données alimentent plus que jamais le processus d'investissement en capital-risque, depuis la recherche jusqu'à la conclusion des transactions. Cependant, l'accès à ces données constitue souvent un processus en deux étapes : la recherche sur une plateforme et le suivi des transactions sur une autre. La capture et l'intégration automatiques des données relatives aux personnes de votre réseau, directement dans la plateforme Affinity CRM, permettent aux négociateurs de trouver plus facilement les bonnes occasions d'affaires, plus rapidement que leurs concurrents qui évaluent et comparent les antécédents des fondateurs. De plus, ces données peuvent aider les négociateurs à trouver et à se connecter avec des experts dans leur réseau pour soutenir la diligence raisonnable ou aider les entreprises du portefeuille à recruter.

"Sans avoir accès à des indicateurs liés à la performance, les entreprises qui investissent dans des sociétés en phase de développement ont toujours eu recours aux données d'historique pour identifier les entrepreneurs et les équipes de direction à fort potentiel, explique Andy Bryson, vice-président aux produits chez Affinity. "Cela obligeait généralement l'investisseur à passer du temps à effectuer des recherches dans plusieurs endroits et à essayer d'y trouver un sens. Avec notre dernière version, nous offrons un enrichissement des données pour activer ces flux de travail au même moment que l'intelligence relationnelle qui est unique à chacun de nos clients, rassemblant des points de données difficiles à trouver dans un seul endroit pour permettre aux investisseurs de décrocher de meilleures opportunités, plus rapidement."

À propos d'Affinity

Affinity est une plateforme d'intelligence relationnelle, qui permet aux négociateurs des secteurs axés sur les relations, de trouver, gérer et conclure davantage de transactions. Grâce aux informations et à la technologie, les plus automatisées en matière d'intelligence relationnelle, Affinity permet aux dirigeants de générer des transactions, de se libérer du travail fastidieux de saisie des données, et de s'assurer que leurs équipes peuvent agir en toute confiance, en connaissant le contexte et l'historique de chaque relation. La plateforme Affinity, y compris Affinity CRM, est utilisée par plus de 2 000 organisations axées sur les relations, dans le monde. Fondée en 2014, Affinity a son siège social à San Francisco et est soutenue par des investisseurs de premier plan, notamment Menlo Ventures, Advance Venture Partners, 8VC et MassMutual Ventures.

