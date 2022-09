Des données de pointe sur les émissions CO2 des vols désormais disponibles via Cirium Sky





Le secteur aérien peut désormais accéder facilement à des données extrêmement précises sur les émissions de carbone auprès de la société d'analyses de l'aviation Cirium, grâce à son nouvel entrepôt de données dedié l'aviation, Cirium Sky.

Jeremy Bowen, PDG de Cirium a déclaré : "Nous avons conçu Cirium Sky afin d'offrir au marché une solution à source unique, où les sociétés peuvent accéder au vaste entrepôt de données en nuage de Cirium, en tout temps et en tout lieu.

Le niveau de précision et l'exactitude des calculs d'émissions CO 2 des vols dépasse de loin les estimations disponibles jusqu'ici, et l'accès aux données via Cirium Sky permet désormais aux clients de répondre plus rapidement et de façon plus rentable leurs objectifs de durabilité."

À mesure que le secteur de l'aviation se remet de l'impact de la pandémie, il est de plus en plus important pour les compagnies de communiquer sur leur empreinte environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Afin de réduire les émissions du secteur aérien, les compagnies aériennes, aéroports, prestataires de services de navigation aérienne (ANSP), financiers et constructeurs aéronautiques, ainsi que les agences de voyages doivent utiliser des données précises qui prennent en compte plusieurs variables pouvant influencer les émissions d'un vol, y compris, sans toutefois s'y limiter, les spécifications de l'avion et du moteur, les horaires de la compagnie aérienne et les opérations effectives du vol.

Andrew O'Connor, Directeur de Voyage et Durabilité chez Cirium a déclaré : Nous constatons à ce jour un manque de cohérence au niveau des déclarations des émissions des vols, générant un manque de consensus sur les critères de mesure pour évaluer les émissions de façon précise.

L'équipe de Cirium s'engage à établir la norme pour les données d'émission de carbone précises et met l'accent sur les données historiques et prévisionnelles de la consommation de carburant, ainsi que les émissions par avion, vol et classe de réservation. Ces éléments fondamentaux sont au coeur de presque tous les cas d'utilisation en matière de durabilité de l'aviation."

Cirium Sky tire parti des technologies les plus récentes pour démocratiser les données et les regrouper en un lieu unique afin de permettre aux entreprises d'identifier les inefficacités opérationnelles, réduire les coûts, diminuer les risques financiers et d'identifier de nouvelles opportunités de service.

Grâce à la disponibilité des données complètes historiques et prévisionnelles sur la consommation de carburant et sur les émissions CO 2 , Cirium Sky propose les ensembles de données les plus complets et approfondis du secteur, y compris les horaires et correspondances internationaux, les statuts des vols, la gestion des vols, la météo, la flotte aérienne internationale, les tarifs et le trafic passager.

L'exactitude des données et analyses de Cirium est rendue possible grâce aux solides partenariats en matière de données, établis avec plus de 900 compagnies aériennes, aéroports internationaux, le suivi de vol par ADS-B, les systèmes mondiaux de distribution (GDS) et autres.

En savoir plus sur Cirium Sky.

À propos de Cirium

Cirium rassemble des données et des analyses puissantes pour faire avancer le monde. L'entreprise fournit des informations basées sur des décennies d'expérience dans le secteur, qui permettent aux agences de voyage, aux constructeurs aéronautiques, aux aéroports, aux compagnies aériennes et aux institutions financières, entre autres, de prendre des décisions logiques et éclairées façonnant l'avenir des voyages, qui augmentent les revenus et améliorent l'expérience clients. Cirium fait partie de RELX, un fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision fondés sur l'information auprès des professionnels et des entreprises. Les actions de RELX PLC sont négociées sur les bourses de Londres, d'Amsterdam et de New York sous les symboles suivants : Londres : REL ; Amsterdam : REN ; New York : RELX.

Pour de plus amples informations, veuillez suivre les actualités de Cirium sur LinkedIn ou Twitter, ou visitez www.cirium.com.

