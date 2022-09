Aria Systems et Prodapt s'associent pour introduire sur le marché des télécommunications la facturation de l'utilisation du cloud et des abonnements





Aria Systems, le principal fournisseur aidant les entreprises à augmenter leurs revenus grâce à des services basés sur l'abonnement et l'utilisation, annonce aujourd'hui sa collaboration avec Prodapt, un leader mondial dans le domaine du conseil, de la technologie et des services gérés. Dans le cadre de cette coopération, les entreprises proposeront conjointement des solutions de facturation purement Cloud SaaS aux fournisseurs de services qui mettent en oeuvre des stratégies numériques. Prodapt facilitera l'intégration de la plateforme d'utilisation et de facturation agile et cloud-native d'Aria grâce à son connecteur MuleSoft.

"Cette collaboration permettra à Prodapt d'intégrer Aria de manière transparente et à moindre coût dans les environnements informatiques des fournisseurs de services et de proposer des systèmes de facturation et de gestion des partenaires automatiques. Elle prendra également en charge les processus de commande à l'utilisation au comptant nécessaires au lancement de nouveaux produits et services basés sur la 5G pour les utilisateurs résidentiels et commerciaux, via des modèles de tarification complexes basés sur l'utilisation", a déclaré Harsha Kumar, Président de Prodapt.

"Les prestataires de services vont au-delà de la connectivité de base, introduisent des produits et services numériques, et développent leurs écosystèmes de partenaires. Ce faisant, ils s'éloignent de plus en plus des architectures BSS rigides et obsolètes pour se tourner vers des applications cloud pionnières et des solutions innovantes", a déclaré Tom Dibble, président et PDG d'Aria Systems. "Grâce à notre collaboration avec Prodapt, les CSP pourront facilement accéder à la plateforme flexible et agile d'Aria et l'utiliser, tout en accélérant leurs initiatives de transformation numérique."

À propos d'Aria Systems:

La plateforme cloud-native de facturation de l'utilisation et des abonnements d'Aria Systems est le premier choix des analystes et obtient les meilleures évaluations des principaux instituts de recherche. Des entreprises innovantes telles qu'Adobe, Allstate, Comcast, Subaru et Telstra s'appuient sur les solutions d'Aria pour réduire les délais de mise sur le marché et accroître la flexibilité, ce qui leur permet de maximiser la valeur pour le client et d'augmenter les revenus récurrents grâce à des offres basées sur l'abonnement, l'utilisation et des offres ponctuelles. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ariasystems.com.

À propos de Prodapt :

Prodapt se concentre sur la verticale Connectedness. Prodapt s'associe aux principaux créateurs de notre monde hyperconnecté. Les clients de Prodapt sont des opérateurs de télécommunications, des fournisseurs de services numériques / multiservices (D/MSP), des entreprises de technologie et de plateformes numériques dans le domaine de la connectivité.

Prodapt construit, intègre et exploite des solutions permettant des technologies et des innovations de nouvelle génération. Prodapt dessert des leaders mondiaux tels que AT&T, Verizon, Liberty Latin America, CenturyLink, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, KPN, BT et Deutsche Telekom et bien d'autres. Les clients de Prodapt aident aujourd'hui plus d'un milliard de personnes et cinq milliards d'appareils à rester connectés.

Prodapt a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, en Inde et en Afrique. Elle fait partie d'un conglomérat commercial vieux de 120 ans, le groupe Jhaver, qui emploie plus de 22 000 personnes sur plus de 64 sites dans le monde.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

