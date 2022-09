Penta se lance en tant que premier cabinet de conseils mondial pour les parties prenantes





Ballast Research, Hamilton Place Strategies, Flag Media Analytics, alva, Gotham Research Group et Decode_M fusionnent en une entité afin de proposer une intelligence et une stratégie inégalées aux plus grandes entreprises mondiales

WASHINGTON, 28 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Ballast Research, Hamilton Place Strategies, Flag Media Analytics, alva, Gotham Research Group et Decode_M, la dernière société nouvellement acquise, ont officiellement été renommées et lancées sous le nom Penta , un cabinet de conseils pour les parties prenantes combinant intelligence et capacités stratégiques. Penta est appuyée par un investissement majoritaire de Falfurrias Capital Partners.

L'annonce fait suite à une année de croissance et de collaboration stimulantes, alors que les entreprises réunissent des capacités analytiques et de recherche de pointe dans le secteur et une expertise approfondie en communications. Grâce à ces capacités, Penta travaillera avec les clients pour définir, informer et renforcer la prise de décision et la compréhension entre les chefs d'entreprise et leurs parties prenantes.

Penta sera dirigée par Matt McDonald, président, ancien partenaire de Hamilton Place Strategies pendant plus d'une décennie. La direction de l'entreprise comptera également Tony Fratto, Alberto Lopez-Valenzuela et Mike Berland, mais aussi Kevin Madden, qui revient au cabinet après trois ans comme vice-président exécutif chez Arnold Ventures. Mike Gottlieb continuera dans son rôle actuel de président de Ballast Research au sein de Penta. Beth Comstock et Alex Jutkowitz serviront de conseillers au conseil d'administration de l'entité nouvellement fusionnée.

« Les dirigeants connaissent les défis auxquels ils sont confrontés dans l'environnement de plus en plus complexe des parties prenantes. Il est temps de répondre au présent avec une entreprise spécialisée qui offre des renseignements complets et exploitables pour éclairer la stratégie et l'engagement des parties prenantes », a déclaré Matt McDonald, président de Penta. « Grâce à notre technologie exclusive et notre expérience approfondie dans tous les secteurs et disciplines, Penta est particulièrement bien placée pour répondre à ce besoin ».

« L'approche intégrée de Penta aidera les dirigeants à comprendre les risques de réputation auxquels ils font face pour leur entreprise et la façon de mobiliser les parties prenantes pour atteindre les résultats souhaités », a déclaré le président du Conseil, Alex Jutkowitz. Pour ce qui est de l'avenir, nous continuerons à chercher des occasions stratégiques qui amélioreront nos offres et nos aperçus. »

En tant que dernière acquisition, Decode_M apporte des méthodologies de recherche innovantes et des capacités analytiques élaborées à l'équipe Penta. L'outil exclusif MFactor de Decode_M est le premier du genre à mesurer l'élan culturel des marques, des produits, des utilisateurs et des mouvements. Résolveurs de problèmes éprouvés et conteurs axés sur les données, l'équipe Decode_M sera un élément essentiel pour aider les clients à comprendre ce qui suit, à stimuler la croissance et à identifier les risques et les opportunités pour leurs activités.

Penta compte plus de 200 professionnels à New York, Londres, Washington, D.C., et San Francisco, s'efforçant d'apporter des solutions stratégiques basées sur les données à plus de 200 clients. Avec le soutien de Falfurrias Capital Partners, Penta continuera à faire des acquisitions qui élargiront la portée mondiale de l'entreprise. L'intégration des entreprises dans Penta sera terminée d'ici la fin de l'année suivant la conclusion du cycle de recherche actuel de Ballast Research.

Pour en savoir plus sur les offres de Penta, consultez pentagroup.co .

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez communiquer avec Julia Decerega à l'adresse [email protected]

