NTT dévoile une solution de protection de l'environnement en tant que service pour aider les organisations à atteindre leurs objectifs de zéro émission nette

NTT Ltd., un leader mondial des infrastructures et services informatiques, a annoncé aujourd'hui son offre full-stack Net-Zero Action au Mobile World Congress 2022 (MWC), qui se tient à Las Vegas dans le Nevada. Cette solution axée sur le climat met à profit les vastes capacités de NTT en matière d'infrastructures et de services pour aider les clients à réduire l'impact environnemental de leurs activités commerciales. Les initiatives en faveur du climat sont en tête des préoccupations alors que les organisations s'efforcent de multiplier les initiatives en matière de durabilité, qui les aideront à atteindre leurs objectifs de zéro émission nette et à prendre des décisions fondées sur des données pour réduire leur empreinte carbone. Cette offre innovante aidera les clients à améliorer leurs résultats économiques grâce à une action renforcée en faveur du climat, notamment en mesurant, surveillant et déclarant leur impact, en travaillant de manière proactive pour limiter les incidents climatiques et en améliorant les temps de réponse lorsque des problèmes sont détectés.

« Nous sommes très heureux de lancer la première offre full-stack de protection de l'environnement en tant que service du secteur, à un moment où les divers secteurs cherchent des moyens efficaces pour respecter leurs engagements à atteindre des objectifs de zéro émission nette », a déclaré Devin Yaung, vice-président principal du groupe Produits et services IdO pour les entreprises chez NTT Ltd. « L'annonce d'aujourd'hui renforce l'engagement de NTT à aider les organisations à limiter de manière proactive les incidents climatiques, à réagir en temps réel avec des résolutions automatisées et à mesurer précisément leur impact environnemental dans les communications avec les régulateurs, les employés et les autres parties prenantes. »

Les organisations doivent de plus en plus rendre des comptes pour atteindre des objectifs de zéro émission nette afin de répondre aux attentes de leurs partenaires, dont les clients, les actionnaires, les investisseurs institutionnels, les employés, les associés et les communautés. Dans un récent sondage, 58 % des entreprises du classement Fortune 500 déclaraient vouloir réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et atteindre des objectifs de zéro émission nette au plus tard en 2050. Celles qui s'engagent à atteindre ces objectifs sont souvent confrontées à des difficultés supplémentaires, comme un manque de ressources ou de financement, ou ne sont pas en mesure de capturer uniformément des données précises à la hauteur des enjeux. Par ailleurs, McKinsey a estimé qu'il faudra 9,2 billions de dollars de dépenses en capital annuelles cumulées pour atteindre les objectifs pour 2050.

Pour relever ce défi, NTT a annoncé la première architecture full-stack de protection de l'environnement en tant que service du secteur, combinant des technologies extensibles mettant à profit les composants de base de la solution de NTT : IdO, 5G privée, informatique en périphérie, plateforme de solutions intelligentes NTT, jumeaux numériques et produits d'apprentissage automatique. L'offre full-stack, tout comme son service de conseil, est conçue pour être personnalisée en fonction des objectifs de zéro émission nette, de l'organisation et de l'empreinte carbone de la chaîne d'approvisionnement. Elle aidera les organisations à établir une vue complète du statut des objectifs en matière de climat en rationalisant la surveillance, la mesure et la déclaration des émissions. Elle réduira par ailleurs les temps de réponse aux incidents pour s'attaquer aux causes profondes d'un problème. Tout cela est applicable à des secteurs comme la fabrication, les transports et la logistique, et aux fournisseurs de soins de santé.

L'offre full-stack pour la protection de l'environnement inclut :

Une surveillance environnementale à distance : Employant la solution IoT for sustainability de NTT, cette technologie utilise des capteurs pour identifier en temps réel la présence de polluants dans l'air, dans l'eau et dans les plantes à travers le monde. Dans la fabrication, elle peut aider à mesurer les processus et produits qui consomment de l'énergie. Dans le secteur des transports, elle peut surveiller les émissions de gaz à effet de serre plus efficacement pour la gestion de flotte.

« En tant que leader mondial de la fabrication de pneus et de caoutchouc, nous pensons que la croissance, l'innovation et la durabilité vont de pair », a expliqué Nizar Trigui, directeur de la technologie et président de groupe chez Bridgestone America. « Avoir une visibilité en temps réel de l'empreinte carbone et des progrès réalisés dans le cadre des ambitions de zéro émission nette est un fondement essentiel de notre agenda de croissance et d'innovation. »

En tant que sponsor Industry City 5G Showcase majeur au MWC, NTT est très enthousiaste de donner vie à des technologies de pointe qui repensent les possibilités d'un futur connecté. Pour en savoir plus sur les capacités d'informatique en périphérie, pour la 5G privée et pour l'IdO de NTT, venez visiter son stand n° W1 410 entre le 28 et le 30 septembre, ou participer à la table ronde Green Networks: Countdown to Zero, au cours de laquelle Devin Yaung discutera de la manière dont les organisations transforment les processus en utilisant des centres de données durables, la virtualisation, l'IA, l'optimisation intelligente et le Cloud pour permettre de créer des réseaux verts. Vous trouverez les coordonnées ci-dessous.

